Романтические экскурсии по Уфе

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Уфе, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Голубое озеро и релакс в термах (всё включено)
На машине
1 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Релакс-экскурсия к Голубому озеру с отдыхом в термах
Погрузитесь в атмосферу релакса на индивидуальной экскурсии к Голубому озеру под Уфой. Включены трансфер, услуги гида, посещение терм и обед
Начало: В районе ТЦ «Июнь»
29 окт в 10:00
30 окт в 10:00
от 15 000 за всё до 3 чел.
Этнографический музей + пчелиная пасека: из Уфы на 1 день
На машине
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Этнографический музей + пчелиная пасека: из Уфы на 1 день
Проведите день на пчелиной пасеке и в этнографическом музее. Насладитесь свежим воздухом, дегустацией мёда и мастер-классами
30 окт в 10:00
31 окт в 10:00
от 14 000 за всё до 4 чел.
В Нижнекамские термы - из Уфы
На автобусе
13 часов
Групповая
В Нижнекамские термы - из Уфы
Подарить себе день полного релакса и наслаждения
Начало: На Коммунистической улице
23 ноя в 05:45
21 дек в 05:45
4 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    11 августа 2024
    Голубое озеро и релакс в термах (всё включено)
    Маршрут подойдёт тем, кто хочет совместить общение с природой и оздоровительние. Мне очень понравилось посещение терм. Хороший пар, свежий воздух,
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    крепкий чай и вкусный обед - это идеальное сочетание для хорошего отдыха. Гид Диана хорошо организовала тур. Ни о чём заботяться и переживать не нужно было. Всё прошло отлично.

  • И
    Ирина
    24 июля 2024
    Этнографический музей + пчелиная пасека: из Уфы на 1 день
    Это было чудесное приключение в предпоследний день нашего пребывания в Уфе. Настоящий деревянный сруб - дом, в котором можно спрятаться как
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    от жары, так и от холода; угольный самовар и, конечно же, пчелки и мед! Послушали рассказ о жизни пчел, увидели весь процесс заготовки меда, провели сеанс апитерапии, заехали на родник, где приняли водные процедуры, побывали в очень интересном частном этнографическом музее и, по нашей просьбе, Ирина отвезла нас в магазин "Пчеловод", в котором мы смогли приобрести сувениры для близких. Прошло уже более 2-х недель, но до сих пор не оставляет ощущение, что побывали в гостях у близких людей! Спасибо Ирине и ее семье!

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Голубое озеро и релакс в термах (всё включено)
  2. Этнографический музей + пчелиная пасека: из Уфы на 1 день
  3. В Нижнекамские термы - из Уфы
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Фонтан «Семь девушек»
  3. Памятник Салавату Юлаеву
  4. Гостиный Двор
  5. Арт-КВАДРАТ
  6. Монумент Дружбы
  7. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  8. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  9. Голубое озеро
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в октябре 2024
Сейчас в Уфе в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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