5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Релакс-экскурсия к Голубому озеру с отдыхом в термах
Погрузитесь в атмосферу релакса на индивидуальной экскурсии к Голубому озеру под Уфой. Включены трансфер, услуги гида, посещение терм и обед
Начало: В районе ТЦ «Июнь»
29 окт в 10:00
30 окт в 10:00
от 15 000₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Этнографический музей + пчелиная пасека: из Уфы на 1 день
Проведите день на пчелиной пасеке и в этнографическом музее. Насладитесь свежим воздухом, дегустацией мёда и мастер-классами
30 окт в 10:00
31 окт в 10:00
от 14 000₽ за всё до 4 чел.
13 часов
Групповая
В Нижнекамские термы - из Уфы
Подарить себе день полного релакса и наслаждения
Начало: На Коммунистической улице
23 ноя в 05:45
21 дек в 05:45
4 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина11 августа 2024Маршрут подойдёт тем, кто хочет совместить общение с природой и оздоровительние. Мне очень понравилось посещение терм. Хороший пар, свежий воздух,
- ИИрина24 июля 2024Это было чудесное приключение в предпоследний день нашего пребывания в Уфе. Настоящий деревянный сруб - дом, в котором можно спрятаться как
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Романтические»
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