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от жары, так и от холода; угольный самовар и, конечно же, пчелки и мед! Послушали рассказ о жизни пчел, увидели весь процесс заготовки меда, провели сеанс апитерапии, заехали на родник, где приняли водные процедуры, побывали в очень интересном частном этнографическом музее и, по нашей просьбе, Ирина отвезла нас в магазин "Пчеловод", в котором мы смогли приобрести сувениры для близких. Прошло уже более 2-х недель, но до сих пор не оставляет ощущение, что побывали в гостях у близких людей! Спасибо Ирине и ее семье!