Из Уфы - в Салаватский район: по следам национального героя Салавата Юлаева
Отправиться к местам силы среди башкирских ландшафтов и вспомнить подвиги батыра
От столицы Башкирии гор к легендам прошлого — путь приведёт нас в Салаватский район, где память о Салавате Юлаеве живёт в каждом уголке.
Вы посетите комплекс «Салауат Ере» в геопарке Янган-Тау, услышите о стойкости и несгибаемом нраве героя и почувствуете силу природы у уникального источника.
Описание экскурсии
6:00–10:00 — встреча и дорога до Идрисовской пещеры
10:00–12:00 — посещение Идрисовской пещеры с гидом-инструктором. Предание гласит, что в 1774 году здесь скрывался национальный герой Салават Юлаев с сподвижниками из своего отряда
11:30–12:00 — обед в кафе (включён в стоимость)
12:30–14:00 — экскурсия по историко-мемориальному комплексу «Салуат Ере» в геопарке Янган-тау с местным гидом. Вы узнаете, как Салават Юлаев сражался в восстании башкирского народа против гнёта и несправедливости российского правления в середине 18 века.
14:30–16:30 — экскурсия по Мечетлинскому разрезу. Это эталонный разрез пород, которые отлагались 270–290 млн лет назад. Он буквально напичкан палеонтологическими остатками!
17:00–18:00 — источник Кургазак. Этот источник — одна из главных достопримечательностей Башкирии. Вы узнаете, почему вода здесь не меняет температуру круглый год и практически не имеет вкуса
18:00–21:00 — дорога в Уфу
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Hyundai H-1 (есть детские кресла), обед в кафе, все входные билеты и услуги местных гидов по программе
С вами будет один из гидов-водителей нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — Организатор в Уфе
Предлагаем вам познакомиться с уникальной природой и захватывающей историей, культурой и традициями нашего многонационального народа. Мы поможем вам почувствовать гостеприимство местных жителей и увезти с собой только хорошие, добрые, позитивные читать дальше
и вкусные воспоминания о республике!
Башкирия — маленькая вселенная внутри огромной России. Здесь можно найти памятники природы разных исторических периодов, отдых на любой вкус. Здесь можно покататься на лыжах, сплавиться по рекам, попробовать свежий кумыс, научиться национальному башкирскому танцу, пострелять из лука и полюбоваться древними пещерными рисунками — и не только. Приходите, чтобы увидеть всё своими глазами!