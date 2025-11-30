От столицы Башкирии гор к легендам прошлого — путь приведёт нас в Салаватский район, где память о Салавате Юлаеве живёт в каждом уголке. Вы посетите комплекс «Салауат Ере» в геопарке Янган-Тау, услышите о стойкости и несгибаемом нраве героя и почувствуете силу природы у уникального источника.

Описание экскурсии

6:00–10:00 — встреча и дорога до Идрисовской пещеры

10:00–12:00 — посещение Идрисовской пещеры с гидом-инструктором. Предание гласит, что в 1774 году здесь скрывался национальный герой Салават Юлаев с сподвижниками из своего отряда

11:30–12:00 — обед в кафе (включён в стоимость)

12:30–14:00 — экскурсия по историко-мемориальному комплексу «Салуат Ере» в геопарке Янган-тау с местным гидом. Вы узнаете, как Салават Юлаев сражался в восстании башкирского народа против гнёта и несправедливости российского правления в середине 18 века.

14:30–16:30 — экскурсия по Мечетлинскому разрезу. Это эталонный разрез пород, которые отлагались 270–290 млн лет назад. Он буквально напичкан палеонтологическими остатками!

17:00–18:00 — источник Кургазак. Этот источник — одна из главных достопримечательностей Башкирии. Вы узнаете, почему вода здесь не меняет температуру круглый год и практически не имеет вкуса

18:00–21:00 — дорога в Уфу

Организационные детали