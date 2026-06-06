Описание экскурсииЗа 2 часа пешей экскурсии мы посмотрим исторический центр Уфы: вы узанете башкирские легенды, что здесь было до вхождения в Российкое государство, как развивалась дальнейшая жизнь народов. Увидите впечатляющий памятник Шаймуратову, фонтан 7 девушек, дореволюционный Театр оперы и балета, Арка искусств, Башкирский драматический, Сулпылар и многое другое.
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Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фонтан «Семь девушек»
Завершение: Телецентр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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