Уфа: первые впечатления - путешествие по историческим местам, культуре и архитектуре башкирской столицы
Во время экскурсии "Уфа: первые впечатления" вы увидите главные достопримечательности города: от памятника Салавату Юлаеву до фонтана "Семь девушек". Мы пройдемся по историческим местам, где зародилась Уфа, и насладимся видами читать дальшеуменьшить
на реку Белая.
Вашему вниманию предстанут старинные особняки, мечети и церкви, связанные с именами великих людей, таких как Довлатов, Шаляпин и Нуреев. Погрузитесь в атмосферу городских легенд и историй о местных меценатах.
А затем мы отправимся в Арт-квадрат - сердце творческой жизни Уфы, где каждый уголок дышит искусством и креативностью.
Экскурсия пешеходная, не требует дополнительных затрат и позволит вам полностью погрузиться в атмосферу города
Лучше всего посещать Уфу летом, в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает от различных мероприятий и фестивалей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, когда температура мягкая, а туристов меньше. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть затруднены из-за холода, но это время тоже имеет свою прелесть благодаря зимним пейзажам и праздничной атмосфере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Памятник Салавату Юлаеву
Фонтан Семь девушек
Конгресс-холл Торатау
Арт-Квадрат
Описание экскурсии
Самое-самое в Уфе
Мы посетим место, где была основана Уфа и где в 16 веке стоял кремль. Погрузимся в историю города от истоков до наших дней и полюбуемся видом на набережную реки Белая, пройдём по Советской площади и вдоль Гостиного двора. А также оценим главные достопримечательности башкирской столицы: памятник Салавату Юлаеву, фонтан Семь девушек и здание конгресс-холла «Торатау», сочетающее восточную архитектуру и европейские тенденции.
«Арт-квадрат»
Уфа — современный, динамично развивающийся город. Чтобы убедиться в этом, мы отправимся в модный квартал «Арт-квадрат». Это место, где царит творческая атмосфера. Вы увидите необычные рестораны, смарт-офисы, ремесленные мастерские, театры и шоурумы. Я расскажу, что здесь было раньше, какие объекты исторического наследия вписаны в креативное пространство и какие мероприятия проходят в «Арт-квадрате».
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
При желании её можно провести на автомобиле за доплату (уточняйте в переписке)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Арт-Квадрата
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Римма — ваш гид в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1422 туристов
Меня зовут Римма. Я родилась не в Уфе — но приехав сюда почти 20 лет назад, полюбила ее всем сердцем. Мне интересны люди, их истории и то, как они связаны с городом. С большим удовольствием познакомлю вас с главными достопримечательностями башкирской столицы и расскажу о них нескучные факты!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 128 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
124
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4
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А
Артур
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Римме за потрясающую прогулку по историческому центру Уфы! Маршрут был составлен великолепно: продуманный, насыщенный, но при этом совсем не утомительный. За 2,5 часа прогулки мы успели читать дальшеуменьшить
увидеть знаковые исторические места и рассмотреть архитектурные детали города. Римма - настоящий профессионал и знаток своего дела. Ее глубокие знания истории, фактов и городских легенд поражают, а подача материала - легкая, живая и увлекательная. Но самое главное - это ощущение искренней, глубокой любови Риммы к своему городу. Если вы хотите по-настоящему узнать и почувствовать Уфу, ее историю и характер, очень рекомендую идти на экскурсию именно к Римме. Нам все понравилось!
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Наталья
После поездки жизнь закрутила, и отзыв пишу с большим перерывом, но так, возможно, даже лучше. Римма создала очень хорошие, добрые впечатления от Уфы, до сих пор вспоминаю с большим теплом эту экскурсию в очень холодное время года. Рекомендуем,были вдвоём. Материал подан легко, интересно, очень разнообразно и полно для озорной, зимней экскурсии.
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Светлана
Римма - прекрасный экскурсовод! Интересная экскурсия, узнали много интересного.
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Ольга
Договорились с Риммой встретиться около центра Арт Квадрат. Познакомились. Римма оказалась очень приятной. Провела экскурсию, всё показала, рассказала. Дала рекомендации куда можно ещё сходить, что попробовать, порекомендовала вкусное мороженое с читать дальшеуменьшить
медом и Уфачино - авторского капучино с медом, травами и крошкой из медовика. Это то, ради чего можно вернуться) Экскурсия длилась 2,5 часа, и они пролетели очень быстро и комфортно. Римма оставила нам очень приятное впечатление об Уфе)
+2
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И
Илья
Интересная экскурсия и отличный гид! Открыла нам Уфу с новых сторон. Оказывается, в Уфе и арт-галереи есть, и международные кампусы строятся. И по истории города и края много нового узнали. Погода немного подкачала, но горячий чай выручил.
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Олег
Римма профессионал своего дела. было интересно услышать о Вашем городе Уфа. бываю здесь два раза в год, но не было времени погрузиться в историческую атмосферу такого красивого города. Римма очень подробно и с интересом рассказывала про историю города, про известных людей которые родом из этих мест. супер. спасибо!