Уфа: первые впечатления

Познакомиться с городом и проникнуться его контрастами на обзорной экскурсии

Уфа запомнится вам величественными площадями, старинными особняками, мечетями, церквями и живописными видами на реку Белая. Я раскрою, как с ней связаны Довлатов, Шаляпин и Нуреев. Поделюсь городскими легендами и расскажу о местных меценатах. А еще покажу модный квартал Арт-квадрат, притягивающий интересные творческие инициативы.
Уфа: первые впечатления
Уфа: первые впечатления
Уфа: первые впечатления
Уфа: первые впечатления
Уфа: первые впечатления
Уфа: первые впечатления
Уфа: первые впечатления
Уфа: первые впечатления
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Описание

Что вас ожидает

Самое-самое в Уфе

Мы посетим место, где была основана Уфа и где в 16 веке стоял кремль. Погрузимся в историю города от истоков до наших дней и полюбуемся видом на набережную реки Белая. А также оценим главные достопримечательности башкирской столицы: памятник Салавату Юлаеву, фонтан Семь девушек и здание конгресс-холла «Торатау», сочетающее восточную архитектуру и европейские тенденции.

Арт-Квадрат

Уфа — современный, динамично развивающийся город. Чтобы убедиться в этом, мы отправимся в модный квартал Арт-Квадрат. Это место, где царит творческая атмосфера. Вы увидите необычные рестораны, смарт-офисы, ремесленные мастерские, театры и шоурумы. Я расскажу, что здесь было раньше, какие объекты исторического наследия вписаны в креативное пространство и какие мероприятия проходят в Арт-Квадрате.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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