Уфа запомнится вам величественными площадями, старинными особняками, мечетями, церквями и живописными видами на реку Белая. Я раскрою, как с ней связаны Довлатов, Шаляпин и Нуреев. Поделюсь городскими легендами и расскажу о местных меценатах. А еще покажу модный квартал Арт-квадрат, притягивающий интересные творческие инициативы.

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Описание

Что вас ожидает

Самое-самое в Уфе

Мы посетим место, где была основана Уфа и где в 16 веке стоял кремль. Погрузимся в историю города от истоков до наших дней и полюбуемся видом на набережную реки Белая. А также оценим главные достопримечательности башкирской столицы: памятник Салавату Юлаеву, фонтан Семь девушек и здание конгресс-холла «Торатау», сочетающее восточную архитектуру и европейские тенденции.

Арт-Квадрат

Уфа — современный, динамично развивающийся город. Чтобы убедиться в этом, мы отправимся в модный квартал Арт-Квадрат. Это место, где царит творческая атмосфера. Вы увидите необычные рестораны, смарт-офисы, ремесленные мастерские, театры и шоурумы. Я расскажу, что здесь было раньше, какие объекты исторического наследия вписаны в креативное пространство и какие мероприятия проходят в Арт-Квадрате.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.