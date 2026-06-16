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Уфа: первые впечатления

Уфа: первые впечатления - путешествие по историческим местам, культуре и архитектуре башкирской столицы
Во время экскурсии "Уфа: первые впечатления" вы увидите главные достопримечательности города: от памятника Салавату Юлаеву до фонтана "Семь девушек". Мы пройдемся по историческим местам, где зародилась Уфа, и насладимся видами
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на реку Белая.

Вашему вниманию предстанут старинные особняки, мечети и церкви, связанные с именами великих людей, таких как Довлатов, Шаляпин и Нуреев. Погрузитесь в атмосферу городских легенд и историй о местных меценатах.

А затем мы отправимся в Арт-квадрат - сердце творческой жизни Уфы, где каждый уголок дышит искусством и креативностью.

Экскурсия пешеходная, не требует дополнительных затрат и позволит вам полностью погрузиться в атмосферу города

5
128 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏙️ Величественные площади и старинные особняки
  • 🕌 Мечети и церкви с богатой историей
  • 🌊 Живописные виды на реку Белая
  • 🎭 Интересные городские легенды
  • 🎨 Модный квартал Арт-Квадрат

Лучшее время для посещения

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Лучше всего посещать Уфу летом, в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает от различных мероприятий и фестивалей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, когда температура мягкая, а туристов меньше. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть затруднены из-за холода, но это время тоже имеет свою прелесть благодаря зимним пейзажам и праздничной атмосфере.
Сейчас август — это идеальное время.
Уфа: первые впечатления
Уфа: первые впечатления
Уфа: первые впечатления

Что можно увидеть

  • Памятник Салавату Юлаеву
  • Фонтан Семь девушек
  • Конгресс-холл Торатау
  • Арт-Квадрат

Описание экскурсии

Самое-самое в Уфе

Мы посетим место, где была основана Уфа и где в 16 веке стоял кремль. Погрузимся в историю города от истоков до наших дней и полюбуемся видом на набережную реки Белая, пройдём по Советской площади и вдоль Гостиного двора. А также оценим главные достопримечательности башкирской столицы: памятник Салавату Юлаеву, фонтан Семь девушек и здание конгресс-холла «Торатау», сочетающее восточную архитектуру и европейские тенденции.

«Арт-квадрат»

Уфа — современный, динамично развивающийся город. Чтобы убедиться в этом, мы отправимся в модный квартал «Арт-квадрат». Это место, где царит творческая атмосфера. Вы увидите необычные рестораны, смарт-офисы, ремесленные мастерские, театры и шоурумы. Я расскажу, что здесь было раньше, какие объекты исторического наследия вписаны в креативное пространство и какие мероприятия проходят в «Арт-квадрате».

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • При желании её можно провести на автомобиле за доплату (уточняйте в переписке)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Арт-Квадрата
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Римма
Римма — ваш гид в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1422 туристов
Меня зовут Римма. Я родилась не в Уфе — но приехав сюда почти 20 лет назад, полюбила ее всем сердцем. Мне интересны люди, их истории и то, как они связаны с городом. С большим удовольствием познакомлю вас с главными достопримечательностями башкирской столицы и расскажу о них нескучные факты!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 128 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
124
4
4
3
2
1
А
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Римме за потрясающую прогулку по историческому центру Уфы!
Маршрут был составлен великолепно: продуманный, насыщенный, но при этом совсем не утомительный. За 2,5 часа прогулки мы успели
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увидеть знаковые исторические места и рассмотреть архитектурные детали города.
Римма - настоящий профессионал и знаток своего дела. Ее глубокие знания истории, фактов и городских легенд поражают, а подача материала - легкая, живая и увлекательная. Но самое главное - это ощущение искренней, глубокой любови Риммы к своему городу.
Если вы хотите по-настоящему узнать и почувствовать Уфу, ее историю и характер, очень рекомендую идти на экскурсию именно к Римме. Нам все понравилось!

Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Римме за потрясающую прогулку по историческому центру Уфы!
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Римме за потрясающую прогулку по историческому центру Уфы!
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Римме за потрясающую прогулку по историческому центру Уфы!
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Римме за потрясающую прогулку по историческому центру Уфы!
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Римме за потрясающую прогулку по историческому центру Уфы!
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Римме за потрясающую прогулку по историческому центру Уфы!
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Римме за потрясающую прогулку по историческому центру Уфы!
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Наталья
После поездки жизнь закрутила, и отзыв пишу с большим перерывом, но так, возможно, даже лучше. Римма создала очень хорошие, добрые впечатления от Уфы, до сих пор вспоминаю с большим теплом эту экскурсию в очень холодное время года. Рекомендуем,были вдвоём. Материал подан легко, интересно, очень разнообразно и полно для озорной, зимней экскурсии.
После поездки жизнь закрутила, и отзыв пишу с большим перерывом, но так, возможно, даже лучше. Римма
После поездки жизнь закрутила, и отзыв пишу с большим перерывом, но так, возможно, даже лучше. Римма
После поездки жизнь закрутила, и отзыв пишу с большим перерывом, но так, возможно, даже лучше. Римма
После поездки жизнь закрутила, и отзыв пишу с большим перерывом, но так, возможно, даже лучше. Римма
После поездки жизнь закрутила, и отзыв пишу с большим перерывом, но так, возможно, даже лучше. Римма
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Светлана
Римма - прекрасный экскурсовод! Интересная экскурсия, узнали много интересного.
Римма - прекрасный экскурсовод! Интересная экскурсия, узнали много интересного.
Римма - прекрасный экскурсовод! Интересная экскурсия, узнали много интересного.
Римма - прекрасный экскурсовод! Интересная экскурсия, узнали много интересного.
Римма - прекрасный экскурсовод! Интересная экскурсия, узнали много интересного.
Римма - прекрасный экскурсовод! Интересная экскурсия, узнали много интересного.
Римма - прекрасный экскурсовод! Интересная экскурсия, узнали много интересного.
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Ольга
Договорились с Риммой встретиться около центра Арт Квадрат. Познакомились. Римма оказалась очень приятной. Провела экскурсию, всё показала, рассказала. Дала рекомендации куда можно ещё сходить, что попробовать, порекомендовала вкусное мороженое с
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медом и Уфачино - авторского капучино с медом, травами и крошкой из медовика. Это то, ради чего можно вернуться) Экскурсия длилась 2,5 часа, и они пролетели очень быстро и комфортно. Римма оставила нам очень приятное впечатление об Уфе)

Договорились с Риммой встретиться около центра Арт Квадрат. Познакомились. Римма оказалась очень приятной. Провела экскурсию, всё
Договорились с Риммой встретиться около центра Арт Квадрат. Познакомились. Римма оказалась очень приятной. Провела экскурсию, всё
Договорились с Риммой встретиться около центра Арт Квадрат. Познакомились. Римма оказалась очень приятной. Провела экскурсию, всё
Договорились с Риммой встретиться около центра Арт Квадрат. Познакомились. Римма оказалась очень приятной. Провела экскурсию, всё
Договорились с Риммой встретиться около центра Арт Квадрат. Познакомились. Римма оказалась очень приятной. Провела экскурсию, всё
Договорились с Риммой встретиться около центра Арт Квадрат. Познакомились. Римма оказалась очень приятной. Провела экскурсию, всё
Договорились с Риммой встретиться около центра Арт Квадрат. Познакомились. Римма оказалась очень приятной. Провела экскурсию, всё
Договорились с Риммой встретиться около центра Арт Квадрат. Познакомились. Римма оказалась очень приятной. Провела экскурсию, всё+2
Договорились с Риммой встретиться около центра Арт Квадрат. Познакомились. Римма оказалась очень приятной. Провела экскурсию, всё
Договорились с Риммой встретиться около центра Арт Квадрат. Познакомились. Римма оказалась очень приятной. Провела экскурсию, всё
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И
Интересная экскурсия и отличный гид! Открыла нам Уфу с новых сторон. Оказывается, в Уфе и арт-галереи есть, и международные кампусы строятся. И по истории города и края много нового узнали. Погода немного подкачала, но горячий чай выручил.
Интересная экскурсия и отличный гид! Открыла нам Уфу с новых сторон. Оказывается, в Уфе и арт-галереи
Интересная экскурсия и отличный гид! Открыла нам Уфу с новых сторон. Оказывается, в Уфе и арт-галереи
Интересная экскурсия и отличный гид! Открыла нам Уфу с новых сторон. Оказывается, в Уфе и арт-галереи
Интересная экскурсия и отличный гид! Открыла нам Уфу с новых сторон. Оказывается, в Уфе и арт-галереи
Интересная экскурсия и отличный гид! Открыла нам Уфу с новых сторон. Оказывается, в Уфе и арт-галереи
Интересная экскурсия и отличный гид! Открыла нам Уфу с новых сторон. Оказывается, в Уфе и арт-галереи
Интересная экскурсия и отличный гид! Открыла нам Уфу с новых сторон. Оказывается, в Уфе и арт-галереи
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Олег
Римма профессионал своего дела. было интересно услышать о Вашем городе Уфа. бываю здесь два раза в год, но не было времени погрузиться в историческую атмосферу такого красивого города. Римма очень подробно и с интересом рассказывала про историю города, про известных людей которые родом из этих мест. супер. спасибо!
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