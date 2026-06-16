Во время экскурсии "Уфа: первые впечатления" вы увидите главные достопримечательности города: от памятника Салавату Юлаеву до фонтана "Семь девушек". Мы пройдемся по историческим местам, где зародилась Уфа, и насладимся видами

на реку Белая. Вашему вниманию предстанут старинные особняки, мечети и церкви, связанные с именами великих людей, таких как Довлатов, Шаляпин и Нуреев. Погрузитесь в атмосферу городских легенд и историй о местных меценатах. А затем мы отправимся в Арт-квадрат - сердце творческой жизни Уфы, где каждый уголок дышит искусством и креативностью. Экскурсия пешеходная, не требует дополнительных затрат и позволит вам полностью погрузиться в атмосферу города

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посещать Уфу летом, в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает от различных мероприятий и фестивалей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, когда температура мягкая, а туристов меньше. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть затруднены из-за холода, но это время тоже имеет свою прелесть благодаря зимним пейзажам и праздничной атмосфере.

Сейчас август — это идеальное время.