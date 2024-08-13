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4 часа

Индивидуальная до 4 чел.

Экскурсия «Ночные огни Уфы»: история и современность Проведите вечер в компании профессионального гида, открывая исторические тайны Уфы под звездным небом Начало: Ул. Верхнеторговая площадь, 1. Уфа

Расписание: пн—вс, с 19.00 в любое время до 01.00 (по местному времени)