4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Ночные огни Уфы»: история и современность
Проведите вечер в компании профессионального гида, открывая исторические тайны Уфы под звездным небом
Начало: Ул. Верхнеторговая площадь, 1. Уфа
Расписание: пн—вс, с 19.00 в любое время до 01.00 (по местному времени)
Завтра в 00:00
15 фев в 00:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Уфа: эксклюзивная фото-прогулка с персональным фотографом
Ваша фото-прогулка в Уфе: знаковые места и профессиональные портреты с личным гидом-фотографом
Начало: Остановка транспорта Телецентр или Тубинская ул 3
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 5500₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По Уфе погулял - аппетит нагулял
Погрузитесь в атмосферу Уфы на авто-пешеходной экскурсии с гастрономической паузой. Откройте для себя памятники и насладитесь башкирским чаепитием
Начало: Монумент дружбы
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
7500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентин13 августа 2024Вадим - это человек-праздник! Он провел для нас зажигательную и энергичную экскурсию! Было множество городских историй, юмора и положительных эмоций! Не было скучноватой академической подачи, зато были запоминающиеся и яркие акценты на особенностях жизни уфимцев, необычных городских локациях и своеобразии башкирской культуры!
- ВВера5 марта 2024Очень понравилась экскурсия! Интересно, познавательно и весело провели время. Наш гость и мы остались очень довольны! Рекомендуем 👍
- ААлена9 ноября 2023Группа из 8 медиков благодарит гида Вадима за необычную,артистическую экскурсию по Уфе. Вадим, колоритный гид. Спасибо вам за необычную запоминающуюся рподачу материала.
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Башкирский государственный академический театр оперы и балета»
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