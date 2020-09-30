4 отзыва оставили туристы

Все краски Уфы Вы посетите место основания Уфы и насладитесь прекрасным видом на реку Белая, воспетую Юрием Шевчуком. Далее проедете по старинным улицам города, раскроете секреты особняка Демидова и узнаете, каким образом в годы крестьянской войны в нем оказался Суворов. А также услышите о Нуриеве и Шаляпине, начавших здесь свою блистательную карьеру, полюбуетесь романтичным фонтаном «Семь девушек» и оцените грандиозный конный памятник Салавату Юлаеву.
Уфа классическая и современная Выпив кофе на площади у Гостиного двора и оценив гармоничное сочетание старинной архитектуры и небоскребов, вы отправитесь к Кафедральному собору Рождества Богородицы. Я расскажу о временах, когда он был краснокирпичной приходской церковью, затем госпиталем и даже кинотеатром. Кроме того, вы сверите время у фонтана ⛲ «Часы», погуляете по аллее современной скульптуры и сфотографируетесь 📸 в национальном нагруднике и башкирской тюбетейке в месте, где когда-то был кремль.
Организационные детали
По запросу я могу предоставить детское кресло
Можно продлить экскурсию ⛳ на 1 час и посетить необычную мечеть Ляля-Тюльпан. Доплата составит 1200 рублей.
Я могу встретить вас на вокзале или в аэропорту. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Мария, я провожу экскурсии по колоритной и живописной столице Башкортостана. С радостью покажу вам ее главные и тайные места и расскажу о них самое интересное. Надеюсь на скорую встречу!
Экскурсия от человека влюблённого в свой край это необыкновенно! Мария прекрасный гид, в ее компании Уфа оправдала все ожидания и даже больше! Очень удобно было передвигаться на автомобиле, пешие маршруты были комфортными. Также понравилось что многие моменты можно было увидеть на планшете и представить Уфу не только во всей красе и но во всех временах! Также Мария предоставляла маски и реквизит для фото. Ну и конечно, помогала фотографировать
Александр
26 сентября 2020
Спасибо, Мария, очень познавательная и интересная экскурсия. Для гостей города, если хотите влюбится в Уфу, узнать много интересного, поучаствовать в интересных беседах на разные темы, то Вам сюда. Дополнительно Мария очень аккуратный и внимательный водитель, по этому экскурсия придет безопасно. Большое спасибо!
Надежда
25 сентября 2020
Спасибо Марии за информативную прогулку по главным достопримечательностям города;). Очень много информации и по истории, и по современной ситуации в городе, Вообще приятный и супер коммуникабельный гид. Рекомендую. А еще здорово, что Мария подготовила графические картинки, карты, фото на IPad для расширения визуального ряда. И конечно же готовность фотографировать и, даже реквизит для фото)))
Татьяна
11 сентября 2020
Прекрасная экскурсия! Прекрасный гид Мария! Огромная ей благодарность! Забрала прямо из гостиницы и по окончанию, довезла туда же! Экскурсия в целом длилась больше 4х часов, дополнительно посетили мечеть «Ля-Ля Тюльпан». Гид прекрасно знает историю своего города, по-настоящему увлечена своим делом. После окончания экскурсии дала много рекомендаций, куда можно ещё сходить самостоятельно, где можно приобрести сувениры и попробовать вкусную национальную кухню. В общем, если вас интересует Уфа от ее «зачатия» и до наших дней, вам определенно быть на экскурсии у Марии!