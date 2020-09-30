4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Все краски Уфы

Вы посетите место основания Уфы и насладитесь прекрасным видом на реку Белая, воспетую Юрием Шевчуком. Далее проедете по старинным улицам города, раскроете секреты особняка Демидова и узнаете, каким образом в годы крестьянской войны в нем оказался Суворов. А также услышите о Нуриеве и Шаляпине, начавших здесь свою блистательную карьеру, полюбуетесь романтичным фонтаном «Семь девушек» и оцените грандиозный конный памятник Салавату Юлаеву.

Уфа классическая и современная

Выпив кофе на площади у Гостиного двора и оценив гармоничное сочетание старинной архитектуры и небоскребов, вы отправитесь к Кафедральному собору Рождества Богородицы. Я расскажу о временах, когда он был краснокирпичной приходской церковью, затем госпиталем и даже кинотеатром. Кроме того, вы сверите время у фонтана ⛲ «Часы», погуляете по аллее современной скульптуры и сфотографируетесь 📸 в национальном нагруднике и башкирской тюбетейке в месте, где когда-то был кремль.

Организационные детали