Мы покажем вам Уфу через её барную культуру — от заведений с историей до современных самобытных локаций. По пути вы узнаете, чем отличаются концепции уфимских баров и какие идеи стоят за ними.
Посетите три разноплановых заведения и в каждом попробуете нечто особенное: крафтовое пиво, настойки с необычными вкусами и авторские миксы.
Посетите три разноплановых заведения и в каждом попробуете нечто особенное: крафтовое пиво, настойки с необычными вкусами и авторские миксы.
Описание экскурсии
19:00 — встреча у первого бара
Начинаем с дегустации русского крафта. Вы попробуете разные сорта от лучших пивоварен: IPA, APA, pale ale, стаут, портер, сидры и медовухи. За час мы успеем оценить около 5–6 сортов.
20:00 — рюмочная
Здесь вас ждёт дегустация вкуснейших настоек — от классических до необычных вариантов: например, со вкусом чак-чака. Для самых любознательных устроим слепую дегустацию.
21:00 — коктейль‑бар
Вы попробуете уникальные сочетания: от классических коктейлей, поданных по‑новому, до авторских миксов, созданных специально для нашей экскурсии. Бармены расскажут, как рождаются их идеи, какие ингредиенты делают напиток особенным и как правильно сочетать алкоголь с тониками, соками и специями.
22:00 — завершение программы
Но вы всегда можете продолжить!
Во время бар-хоппинга
- Вы узнаете, как формировалась барная культура Уфы, а также почему одни места становятся культовыми, а другие исчезают
- Мы обсудим людей индустрии — барменов, владельцев и их идеи, а ещё — тренды в коктейльной культуре и локальные вкусовые предпочтения
- Разберёмся, как читать бар изнутри: по меню, интерьеру и подаче. И на что обращать внимание, чтобы отличить действительно сильное место от просто популярного
Организационные детали
- Ваш возраст строго 18+
- Напитки вы оплачивают самостоятельно. В среднем в каждом заведение гости тратят от 600 до 1000 ₽
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айдар — ваша команда гидов в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Живу в регионе всю жизнь, собрал все туры по Башкирии в одном месте, организую для вас путешествие в любую дату в любую локацию. Совместно с лучшими барменами города мы придумали для вас авторский поход по барам.
Входит в следующие категории Уфы
Похожие экскурсии на «По барам Уфы (18+)»
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомство с Уфой
От уфимского кремля XVI века до современных кварталов XXI века на обзорной авто-экскурсии
Начало: в центре города
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
9000 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
Старая Уфа: обзорная экскурсия по историческому центру в группе
Полюбоваться особняками 19-20 веков и узнать, в чём Уфа считается «самым-самым» городом
Начало: У памятника Ш.М. Бабич, возле здания Телецентра
Расписание: в пятницу и воскресенье в 12:00
5 июн в 12:00
12 июн в 12:00
1850 ₽ за человека
Индивидуальная
Знакомство с Уфой: вкусно и со вкусом
Перелистать страницы истории Уфы и продегустировать продукцию башкирских фермеров и пасечников
Начало: На улице Октябрьской Революции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Старая Уфа: индивидуальная обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в историю Уфы, пройдя по её старинным улицам и узнав о знаменитых памятниках и интригующих археологических находках
Начало: У фонтана «7 девушек»
1 июн в 10:00
2 июн в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
от 2000 ₽ за человека