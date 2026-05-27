Мы покажем вам Уфу через её барную культуру — от заведений с историей до современных самобытных локаций. По пути вы узнаете, чем отличаются концепции уфимских баров и какие идеи стоят за ними. Посетите три разноплановых заведения и в каждом попробуете нечто особенное: крафтовое пиво, настойки с необычными вкусами и авторские миксы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

от 2000 ₽ за человека

Описание экскурсии

19:00 — встреча у первого бара

Начинаем с дегустации русского крафта. Вы попробуете разные сорта от лучших пивоварен: IPA, APA, pale ale, стаут, портер, сидры и медовухи. За час мы успеем оценить около 5–6 сортов.

20:00 — рюмочная

Здесь вас ждёт дегустация вкуснейших настоек — от классических до необычных вариантов: например, со вкусом чак-чака. Для самых любознательных устроим слепую дегустацию.

21:00 — коктейль‑бар

Вы попробуете уникальные сочетания: от классических коктейлей, поданных по‑новому, до авторских миксов, созданных специально для нашей экскурсии. Бармены расскажут, как рождаются их идеи, какие ингредиенты делают напиток особенным и как правильно сочетать алкоголь с тониками, соками и специями.

22:00 — завершение программы

Но вы всегда можете продолжить!

Во время бар-хоппинга

Вы узнаете, как формировалась барная культура Уфы, а также почему одни места становятся культовыми, а другие исчезают

Мы обсудим людей индустрии — барменов, владельцев и их идеи, а ещё — тренды в коктейльной культуре и локальные вкусовые предпочтения

Разберёмся, как читать бар изнутри: по меню, интерьеру и подаче. И на что обращать внимание, чтобы отличить действительно сильное место от просто популярного

Организационные детали