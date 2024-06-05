Ночные прогулки и экскурсии Уфы

Найдено 7 экскурсий в категории «Ночные» в Уфе, цены от 2 498 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя Уфа на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
69 отзывов
Вечерняя Уфа на автомобиле
Проехать по самым интересным местам города и ощутить его атмосферу
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Об Уфе - с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
83 отзыва
Об Уфе - с любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Уфой через истории и пейзажи, открывая её культурное и историческое наследие
Начало: По договоренности
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
4 900 за всё до 4 чел.
Из Уфы - к скалам Зубы Шурале
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Уфы - к скалам Зубы Шурале
Из Уфы - к скалам Зубы Шурале: Насладитесь живописной панорамой тайги и узнайте, почему эти скалы называют Орлиными
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:30
от 15 900 за всё до 7 чел.
«Арт-квадрат» - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
«Арт-квадрат» в Уфе: уникальное путешествие по историческим местам
Исследуйте культурное наследие Уфы, открывая тайны дореволюционных имений и советской архитектуры
Начало: На Коммунистической, 49
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
2 498 за всё до 30 чел.
Многоликая Уфа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
46 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Многоликая Уфа»: история и культура
Проведите время с пользой, исследуя культурное наследие и красоты Уфы вместе с экскурсией «Многоликая Уфа»
Начало: У памятника С. Юлаеву
19 июня в 10:00
20 июня в 11:00
7 500 за всё до 4 чел.
Ночные огни Уфы
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Экскурсия «Ночные огни Уфы»: история и современность
Проведите вечер в компании профессионального гида, открывая исторические тайны Уфы под звездным небом
Начало: Ул. Верхнеторговая площадь, 1. Уфа
Расписание: пн—вс, с 19.00 в любое время до 01.00 (по местному времени)
24 июня в 01:00
25 июня в 00:00
14 900 за всё до 4 чел.
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
Крутые скалы, чистейшая речка и луга, словно с рекламной картинки. Зарядитесь силами в башкирской Швейцарии! Поднимитесь на Бужа-Тау и шихан Торатау
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 2390022 705 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Из Уфы - к скалам Зубы Шурале
    Были на этой экскурсии с дочерью-подростком. Нам Очень понравилось! Гид вежливая, внимательная, интересно рассказывает. Моя дочь вообще ехать не хотела,
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    но Олесе удалось увлечь и ее) В итоге обе (Я и дочь) получили максимум впечатлений и положительных эмоций! В следующее посещение Башкирии продолжим знакомство с горами, однозначно, в сопровождении Олеси!

  • Г
    Гульназ
    4 июня 2024
    Об Уфе - с любовью
    Наш экскурсовод Елена сразу вовлекла детей в путешествие. Прекрасно владеет материалом, рассказывает с энтузиазмом про Уфу. Выслушала пожелания детей и по ходу вносила коррективы в эксплуатацию. Спасибо большое!
  • А
    Анна
    31 мая 2024
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Шикарная экскурсия!!! За 3 часа узнали очень много об Уфе, Башкирии, их историю, известных и знаменитых жителей. Алексей замечательный рассказчик. Ни минуты с ним было скучно. Очень рекомендую!!!
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Об Уфе - с любовью
    Экскурсия была чудесной! Наша благодарность Елене за прогулку по историческому центру с подробным рассказом о людях, зданиях, событиях. Кроме того, мне пошли навстречу и скорректировали маршрут в соответствии с моими пожеланиями! Спасибо!
  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Об Уфе - с любовью
    Благодарю за экскурсию организаторов и экскурсовода Галину, было интересно, познавательно, не скучно. Когда экскурсии предлагает команда, всегда лотерея - что за гид вам достанется, нашей компашке повезло! Спасибо! Тур выходного дня удался!
  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Прекрасная и удобная экскурсия. Много раз бывал в Уфе по работе, но не видел и десятой доли красоты, показанной на экскурсии. Все легко и понятно. Спасибо гиду! Однозначно рекомендую!
  • М
    Маргарита
    19 мая 2024
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Очень понравилось путешествие по Уфе, спасибо Алексею, было интересно и не напряжно и много узнали. Обязательно посоветуем друзьям.
  • П
    Павел
    10 мая 2024
    «Арт-квадрат» - путешествие во времени
    Экскурсия прошла замечательно. Всем Очень понравилось!!! 🙂
  • Т
    Татьяна
    15 апреля 2024
    Многоликая Уфа
    Экскурсия оставила много впечатлений. Очень понравилась как мне, так и двум 15-летним школьницам. Гюльнара очень интересный, увлечённый, эрудированный человек. Мы
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    объехали весь центр с ней на машине (машина за дополнительную плату). Выходили в самых интересных местах. Узнали очень много нового, хотя полгода назад уже ездили на обзорную экскурсию по городу. Побывали в самых разных местах. Были и во дворике, посвящённом Довлатову. Он весь расписан художниками, и вкупе с рассказом Гюльнары оставил незабываемые впечатления. По окончании экскурсии мы решили остаться в Арт-квадрате - очень интересно оформленном пространстве в центре города. На следующий день по совету Гюльнары мы побывали в Национальном Музее, где более 30 залов, и его невозможно обойти за один раз. Гюльнара даже после завершения экскурсии общалась со мной в Вотсапе и советовала, как заказать экскурсию в музее. Спасибо большое, Гюльнара! С удовольствием порекомендую Вашу экскурсию всем своим знакомым, если они соберутся посетить Уфу.

  • В
    Вера
    5 марта 2024
    Ночные огни Уфы
    Очень понравилась экскурсия! Интересно, познавательно и весело провели время. Наш гость и мы остались очень довольны! Рекомендуем 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Вечерняя Уфа на автомобиле
  2. Об Уфе - с любовью
  3. Из Уфы - к скалам Зубы Шурале
  4. «Арт-квадрат» - путешествие во времени
  5. Многоликая Уфа
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памятник Салавату Юлаеву
  2. Фонтан «Семь девушек»
  3. Самое главное
  4. Арт-КВАДРАТ
  5. Гостиный Двор
  6. Монумент Дружбы
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Голубое озеро
  9. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в июне 2024
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