за всё до 4 чел.

6 500 ₽ за всё до 4 чел.

Проехать по самым интересным местам города и ощутить его атмосферу

за всё до 4 чел.

4 900 ₽ за всё до 4 чел.

Познакомьтесь с Уфой через истории и пейзажи, открывая её культурное и историческое наследие

за всё до 7 чел.

от 15 900 ₽ за всё до 7 чел.

Из Уфы - к скалам Зубы Шурале: Насладитесь живописной панорамой тайги и узнайте, почему эти скалы называют Орлиными

за всё до 30 чел.

2 498 ₽ за всё до 30 чел.

за всё до 4 чел.

7 500 ₽ за всё до 4 чел.

Начало: У памятника С. Юлаеву

Проведите время с пользой, исследуя культурное наследие и красоты Уфы вместе с экскурсией «Многоликая Уфа»

🚌 На автобусе

Индивидуальная

4 часа 6 отзывов

Экскурсия «Ночные огни Уфы»: история и современность Проведите вечер в компании профессионального гида, открывая исторические тайны Уфы под звездным небом Начало: Ул. Верхнеторговая площадь, 1. Уфа

Расписание: пн—вс, с 19.00 в любое время до 01.00 (по местному времени)