Важной частью программы станет башкирское чаепитие с национальным колоритом, где можно попробовать кастыбый и матрешковый чай. Гости узнают о традициях башкирского быта и насладятся атмосферой города
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Посещение знаковых мест Уфы
- 🍽️ Гастрономическая пауза с национальными блюдами
- 🏛️ Узнайте о традициях башкирского быта
- 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
- 🎭 Посещение театров и памятников
Что можно увидеть
- Памятник Салавату Юлаеву
- Конгресс-холл Торатау
- Театр оперы и балета
- Советская площадь
- Памятник М. Шаймуратову
- Фонтан Семь девушек
- Гостиный двор
Описание экскурсии
Авто-пешеходная экскурсия по Башкортостану
Приглашаем вас на увлекательную авто-пешеходную экскурсию, которая продлится 3 часа и подарит вам незабываемые впечатления о культуре и традициях Башкортостана. Во время нашего путешествия вы сможете насладиться не только красивыми пейзажами, но и вкусной национальной кухней.
Программа экскурсии
В ходе экскурсии вы посетите:
- Памятник Салавату Юлаеву
- Конгресс-холл Торатау
- Театр оперы и балета
- Советская площадь и памятник М. Шаймуратову
- Фонтан Семь девушек
- Гостиный двор
Гастропаузa с башкирским чаепитием
Во время экскурсии мы сделаем остановку для дегустации традиционного башкирского фастфуда. Вас ждёт:
- Кастыбый — вкусное блюдо с картофелем или томлёным пшеном
- Матрешковый чай — ароматный чай с травами
Это не просто еда, а настоящая гастрономическая традиция, которая позволит вам лучше понять культуру башкирского народа.
Погружение в традиции
Во время экскурсии вы услышите увлекательные рассказы о традициях башкирского быта. Узнаете, как жили и чем занимались наши предки, и сможете задать вопросы гиду, который с радостью поделится своими знаниями.
Не упустите возможность познакомиться с уникальной культурой Башкортостана, насладиться живописными местами и вкусной кухней. Мы уверены, что эта экскурсия станет для вас незабываемым опытом!
Ежедневно с 09:00 до 19:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монумент Дружбы
- Памятник Салавату Юлаеву
- Конгресс-холл Торатау
- Театр оперы и балета
- Советская площадь
- Памятник М. Шаймуратову
- Фонтан Семь девушек
Что включено
- Услуги гида
- Гастропауза в башкирском стиле (кастыбый и чай с травами)
Что не входит в цену
- Личные расходы