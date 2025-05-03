Мои заказы

По Уфе погулял - аппетит нагулял

Погрузитесь в атмосферу Уфы на авто-пешеходной экскурсии с гастрономической паузой. Откройте для себя памятники и насладитесь башкирским чаепитием
Туристы смогут насладиться уникальной авто-пешеходной экскурсией по Уфе, которая включает в себя посещение таких знаковых мест, как памятник Салавату Юлаеву, конгресс-холл Торатау и фонтан Семь девушек.

Важной частью программы станет башкирское чаепитие с национальным колоритом, где можно попробовать кастыбый и матрешковый чай. Гости узнают о традициях башкирского быта и насладятся атмосферой города
5
1 оценка

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Посещение знаковых мест Уфы
  • 🍽️ Гастрономическая пауза с национальными блюдами
  • 🏛️ Узнайте о традициях башкирского быта
  • 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
  • 🎭 Посещение театров и памятников
Ближайшие даты:
10
авг11
авг12
авг13
авг14
авг15
авг16
авг
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Что можно увидеть

  • Памятник Салавату Юлаеву
  • Конгресс-холл Торатау
  • Театр оперы и балета
  • Советская площадь
  • Памятник М. Шаймуратову
  • Фонтан Семь девушек
  • Гостиный двор

Описание экскурсии

Авто-пешеходная экскурсия по Башкортостану

Приглашаем вас на увлекательную авто-пешеходную экскурсию, которая продлится 3 часа и подарит вам незабываемые впечатления о культуре и традициях Башкортостана. Во время нашего путешествия вы сможете насладиться не только красивыми пейзажами, но и вкусной национальной кухней.

Программа экскурсии

В ходе экскурсии вы посетите:

  • Памятник Салавату Юлаеву
  • Конгресс-холл Торатау
  • Театр оперы и балета
  • Советская площадь и памятник М. Шаймуратову
  • Фонтан Семь девушек
  • Гостиный двор

Гастропаузa с башкирским чаепитием

Во время экскурсии мы сделаем остановку для дегустации традиционного башкирского фастфуда. Вас ждёт:

  • Кастыбый — вкусное блюдо с картофелем или томлёным пшеном
  • Матрешковый чай — ароматный чай с травами

Это не просто еда, а настоящая гастрономическая традиция, которая позволит вам лучше понять культуру башкирского народа.

Погружение в традиции

Во время экскурсии вы услышите увлекательные рассказы о традициях башкирского быта. Узнаете, как жили и чем занимались наши предки, и сможете задать вопросы гиду, который с радостью поделится своими знаниями.

Не упустите возможность познакомиться с уникальной культурой Башкортостана, насладиться живописными местами и вкусной кухней. Мы уверены, что эта экскурсия станет для вас незабываемым опытом!

Ежедневно с 09:00 до 19:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Монумент Дружбы
  • Памятник Салавату Юлаеву
  • Конгресс-холл Торатау
  • Театр оперы и балета
  • Советская площадь
  • Памятник М. Шаймуратову
  • Фонтан Семь девушек
Что включено
  • Услуги гида
  • Гастропауза в башкирском стиле (кастыбый и чай с травами)
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Монумент дружбы
Завершение: Фонтан «Семь девушек»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 19:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
Динара
3 мая 2025

Входит в следующие категории Уфы

