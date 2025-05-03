Туристы смогут насладиться уникальной авто-пешеходной экскурсией по Уфе, которая включает в себя посещение таких знаковых мест, как памятник Салавату Юлаеву, конгресс-холл Торатау и фонтан Семь девушек. Важной частью программы станет башкирское чаепитие с национальным колоритом, где можно попробовать кастыбый и матрешковый чай. Гости узнают о традициях башкирского быта и насладятся атмосферой города

Описание экскурсии

Авто-пешеходная экскурсия по Башкортостану

Приглашаем вас на увлекательную авто-пешеходную экскурсию, которая продлится 3 часа и подарит вам незабываемые впечатления о культуре и традициях Башкортостана. Во время нашего путешествия вы сможете насладиться не только красивыми пейзажами, но и вкусной национальной кухней.

Программа экскурсии

В ходе экскурсии вы посетите:

Памятник Салавату Юлаеву

Конгресс-холл Торатау

Театр оперы и балета

Советская площадь и памятник М. Шаймуратову

Фонтан Семь девушек

Гостиный двор

Гастропаузa с башкирским чаепитием

Во время экскурсии мы сделаем остановку для дегустации традиционного башкирского фастфуда. Вас ждёт:

Кастыбый — вкусное блюдо с картофелем или томлёным пшеном

Матрешковый чай — ароматный чай с травами

Это не просто еда, а настоящая гастрономическая традиция, которая позволит вам лучше понять культуру башкирского народа.

Погружение в традиции

Во время экскурсии вы услышите увлекательные рассказы о традициях башкирского быта. Узнаете, как жили и чем занимались наши предки, и сможете задать вопросы гиду, который с радостью поделится своими знаниями.

Не упустите возможность познакомиться с уникальной культурой Башкортостана, насладиться живописными местами и вкусной кухней. Мы уверены, что эта экскурсия станет для вас незабываемым опытом!