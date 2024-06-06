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интереснейшей информацией. Экскурсия адаптирована для всех возрастов. Экскурсия нам всем очень понравилась. Дети и взрослые слушали с удовольствием. Возраст детей 7 и 8 лет. Так же очень понравился маршрут. Оптимально по времени (2 часа) и интересно по содержанию. Эта экскурсия так же будет удобна, если с Вами ребëнок на коляске. Везде удобно пройти, нет изнуряющих подъëмов и проч. В целом, отличный выбор для обзорной экскурсии в приятной компании!