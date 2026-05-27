Это путешествие объединяет всё, за что любят Башкирию: мощь древних гор, прозрачные реки, целебные источники и святые места. За один день вы подниметесь на живописные скалы, попробуете минеральную воду прямо из источников и побываете там, где, по преданию, явилась одна из самых почитаемых икон Урала.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Наш путь начнётся с выезда из Уфы и приведёт в западные предгорья Урала. В программе:

скала Уклы-Кая, которую также называют Стрельной горой

прогулка по живописному мосту через реку Зилим — одну из самых чистых в Башкирии

подъём на смотровую площадку с панорамным видом на окрестности

время для отдыха: пикник с чаем на башкирских травах или обед на турбазе

После этого мы отправимся в Красноусольский — место, где природа и наука встречаются буквально в разрезе земли. Здесь вы увидите:

геологический разрез «Золотой гвоздь» — слои горных пород возрастом в миллионы лет

минеральные источники, где из-под земли выходят воды разного состава

Завершит маршрут посещение святынь:

грот, связанный с явлением Табынской иконы Божьей Матери

храм, построенный в её честь

Вы узнаете:

почему Урал считают одними из самых древних гор на планете

какие легенды связаны со скалой Уклы-Кая и как они отражают культуру башкир

что такое «Золотой гвоздь» и почему он важен для геологии

чем отличаются минеральные источники и как их используют

историю явления Табынской иконы Божьей Матери и её значение для региона

Ориентировочный тайминг

9:00 — выезд из Уфы

11:00 — прибытие в д. Имендяшево

11:00–13:00 — прогулка и подъём на смотровую площадку (высота около 200 м)

13:00–14:00 — пикник или обед

14:00 — выезд в Красноусольский

15:00–16:30 — посещение источников (при желании — купание)

16:30–17:00 — осмотр храма и свободное время

17:00 — выезд в Уфу

19:00 — возвращение

Организационные детали