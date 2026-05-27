Это путешествие объединяет всё, за что любят Башкирию: мощь древних гор, прозрачные реки, целебные источники и святые места.
За один день вы подниметесь на живописные скалы, попробуете минеральную воду прямо из источников и побываете там, где, по преданию, явилась одна из самых почитаемых икон Урала.
Описание экскурсии
Наш путь начнётся с выезда из Уфы и приведёт в западные предгорья Урала. В программе:
- скала Уклы-Кая, которую также называют Стрельной горой
- прогулка по живописному мосту через реку Зилим — одну из самых чистых в Башкирии
- подъём на смотровую площадку с панорамным видом на окрестности
- время для отдыха: пикник с чаем на башкирских травах или обед на турбазе
После этого мы отправимся в Красноусольский — место, где природа и наука встречаются буквально в разрезе земли. Здесь вы увидите:
- геологический разрез «Золотой гвоздь» — слои горных пород возрастом в миллионы лет
- минеральные источники, где из-под земли выходят воды разного состава
Завершит маршрут посещение святынь:
- грот, связанный с явлением Табынской иконы Божьей Матери
- храм, построенный в её честь
Вы узнаете:
- почему Урал считают одними из самых древних гор на планете
- какие легенды связаны со скалой Уклы-Кая и как они отражают культуру башкир
- что такое «Золотой гвоздь» и почему он важен для геологии
- чем отличаются минеральные источники и как их используют
- историю явления Табынской иконы Божьей Матери и её значение для региона
Ориентировочный тайминг
9:00 — выезд из Уфы
11:00 — прибытие в д. Имендяшево
11:00–13:00 — прогулка и подъём на смотровую площадку (высота около 200 м)
13:00–14:00 — пикник или обед
14:00 — выезд в Красноусольский
15:00–16:30 — посещение источников (при желании — купание)
16:30–17:00 — осмотр храма и свободное время
17:00 — выезд в Уфу
19:00 — возвращение
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Renault Kaptur, детское кресло и бустер предоставляются по запросу
- Дополнительно оплачивается обед: 300–500 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Уфе
Провела экскурсии для 515 туристов
Я коренная уфимка. Уже несколько поколений моей семьи проживают в Уфе, а в доме моего прадедушки стояли сами колчаковцы. Я профессиональный гид-экскурсовод по Уфе и Башкирии, очень люблю знакомить гостей с
