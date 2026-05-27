Скалы, целебные источники и святыни - путешествие к сердцу Башкирии из Уфы

Изучить Урал, прикоснуться к силе природы и побывать в местах, где переплелись наука, легенды и вера
Это путешествие объединяет всё, за что любят Башкирию: мощь древних гор, прозрачные реки, целебные источники и святые места.

За один день вы подниметесь на живописные скалы, попробуете минеральную воду прямо из источников и побываете там, где, по преданию, явилась одна из самых почитаемых икон Урала.
Описание экскурсии

Наш путь начнётся с выезда из Уфы и приведёт в западные предгорья Урала. В программе:

  • скала Уклы-Кая, которую также называют Стрельной горой
  • прогулка по живописному мосту через реку Зилим — одну из самых чистых в Башкирии
  • подъём на смотровую площадку с панорамным видом на окрестности
  • время для отдыха: пикник с чаем на башкирских травах или обед на турбазе

После этого мы отправимся в Красноусольский — место, где природа и наука встречаются буквально в разрезе земли. Здесь вы увидите:

  • геологический разрез «Золотой гвоздь» — слои горных пород возрастом в миллионы лет
  • минеральные источники, где из-под земли выходят воды разного состава

Завершит маршрут посещение святынь:

  • грот, связанный с явлением Табынской иконы Божьей Матери
  • храм, построенный в её честь

Вы узнаете:

  • почему Урал считают одними из самых древних гор на планете
  • какие легенды связаны со скалой Уклы-Кая и как они отражают культуру башкир
  • что такое «Золотой гвоздь» и почему он важен для геологии
  • чем отличаются минеральные источники и как их используют
  • историю явления Табынской иконы Божьей Матери и её значение для региона

Ориентировочный тайминг

9:00 — выезд из Уфы
11:00 — прибытие в д. Имендяшево
11:00–13:00 — прогулка и подъём на смотровую площадку (высота около 200 м)
13:00–14:00 — пикник или обед
14:00 — выезд в Красноусольский
15:00–16:30 — посещение источников (при желании — купание)
16:30–17:00 — осмотр храма и свободное время
17:00 — выезд в Уфу
19:00 — возвращение

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Renault Kaptur, детское кресло и бустер предоставляются по запросу
  • Дополнительно оплачивается обед: 300–500 ₽ за чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 515 туристов
Я коренная уфимка. Уже несколько поколений моей семьи проживают в Уфе, а в доме моего прадедушки стояли сами колчаковцы. Я профессиональный гид-экскурсовод по Уфе и Башкирии, очень люблю знакомить гостей с
моим родным городом и республикой. Работала гидом в Стокгольме и Польше. Мои экскурсии непринуждённые и комфортные, я могу поддержать беседу на разные темы, обладаю широким кругозором. Могу проводить экскурсии на английском языке. Водитель со стажем более 20 лет.

