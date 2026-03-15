Мини-группа
до 9 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Уфе на минивэне
Увидеть главные символы города, услышать его легенды и оценить местные вкусы
Начало: На площади Салавата Юлаева
«легенды и символы — от истории Салавата Юлаева до поэтичной легенды о семи сёстрах, воплощённой в фонтане»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 15:00, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
30 мар в 15:00
2200 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Башкирские легенды и застолье: гастрономический тур
Начало: Фонтан «Семь девушек», ул. Ленина, Уфа
Расписание: по средам в 15.00. Экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек
Завтра в 14:00
30 мар в 09:00
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Скалы, целебные источники и святыни - путешествие к сердцу Башкирии из Уфы
Изучить Урал, прикоснуться к силе природы и побывать в местах, где переплелись наука, легенды и вера
«какие легенды связаны со скалой Уклы-Кая и как они отражают культуру башкир»
31 мар в 08:00
2 апр в 08:00
18 700 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина15 марта 2026Прекрасная экскурсия и экскурсовод. Много интересной информации и легкая подача. Вкусные дегустации. Искренне рекомендую!
- ННадежда15 февраля 2026Отличная экскурсия! Ирина - очень ответственный экскурсовод. Несмотря на то, что на групповую экскурсию записалась я одна, она состоялась. Получила
- ННаталья7 октября 2025Отличная экскурсия с потрясающим экскурсоводом! Увидели столицу Башкирии совсем с другой стороны. Рекомендую экскурсию.
- ААнна1 октября 2025Все было замечательно! Очень понравилась гастрономическая часть. Сами мы вряд ли бы смогли найти такие блюда и понять тонкости их приготовления. Спасибо Лейсан и людям которые сохраняют национальные традиции!
- ААльбина15 августа 2025Прежде всего хочется сказать огромное спасибо Лейсан, что решила провести для нас экскурсию и показать город с другой стороны, какую
- ММарина15 июля 2025Замечательная экскурсия! Особенно понравится тем, кто впервые в Уфе и хочет познакомиться не только с историей региона, но и сразу
- ННаталья14 июля 2025Было очень приятно и познавательно
