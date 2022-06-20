Уфа – по версии книги рекордов Гиннеса – является самым восточным городом Европы. Расположение на стыке Европы и Азии определяет многонациональность и многоконфессиональность столицы Башкирии.

Отправимся на экскурсию, с возможностью фотосъемки, в теплицы Лимонария, наполненные красивыми цветами и восхитительными ароматами

Нас ждет обзорная экскурсия по городу, в том числе увидим знаменитую мечеть Ляля-Тюльпан – уникальнейшую постройку, не имеющую аналогов в мире

Программа тура по дням

1 день Экскурсионная программа по Уфе

14:00 (время местное) Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы. Оформление документационных и организационных вопросов. Заселение в гостиницу. За доп. плату возможен трансфер из аэропорта и ранее заселение в гостиницу. 14:30-18:00 Экскурсионная программа, которая включает: Пешеходная экскурсия по исторической части города Уфа (маршрут: ул. Ленина – Мустай Карима – Карла Маркса – Заки Валиди). Экскурсия «Знакомства с сокровищами земли республики Башкортостан и города Уфа» в Музее геологии и полезных ископаемых Республики Башкортостан (возможна замена). В настоящее время в витринах музея выставлено более 3000 образцов горных пород, полезных ископаемых, минералов, окаменелых остатков фауны и флоры. Образцы размещены в залах «Региональной геологии», «Полезных ископаемых», «Цветных камней и минералов». Большое место в экспозиции занимает коллекция южно-уральских яшм, по богатству цветовой гаммы не имеющих себе равных в мире. Посещение творческого пространства «АРТ-квадрат» – это креативная территория, которая постоянно наполнена жизнью большого города: идут лекции и концерты, можно купить оригинальную одежду и аксессуары, найти необычные сувениры. Самостоятельный ужин. Возможна замена: Учебно-научный геологический музей БГУ или Музей археологии и этнографии Российской Академии наук (Здесь же расположена всемирно известная коллекция золотых изделий Филиповских курганов (IV в. до н.э.).

«Золотые олени Евразии» (Золото сарматов).

галерея «Мирас» (одна из первых частных галерей Уфы и Республики Башкортостан, где представлены работы классиков изобразительного искусства Башкортостана, а также представлены работы художников, работающих в области современного искусства) или музей Р. Нуриева (в основе экспозиции — 156 артефактов из жизни и творчества гениального танцовщика XX века, подаренных театру Международным фондом им. Р.Нуреева от имени Правительства Соединённого Королевства Великобритании). В стоимость включено: входные билеты по экскурсионной программе, работа сопровождающего (4 часа).

2 день Автобусная обзорная экскурсия по городу Уфа. Обед с элементами башкирской кухни

Завтрак в гостинице. 10:00-14:00 Автобусная обзорная экскурсия по городу Уфа. Основные объекты: Площадь им. Салавата Юлаева, Монумент Дружбы, Сад им. Салавата Юлаева, Театральный сквер, Гостиный двор, сад им. С.Т Аксакова, Первая соборная мечеть, горнолыжные центры, ипподром «Акбузат», Храм Рождества Пресвятой Богородицы мечети Ляля-Тюльпан – уникальнейшая культовая постройка не имеет аналогов в мире. В стенах этой мечети располагается исламский культурно- образовательный центр. Во время экскурсии предусмотрена посещение магазина башкирского меда, где представлены различные виды меда и продукция пчеловодства. Башкирский мед возглавил список рейтинга самого вкусного меда в России. Обед с элементами башкирской кухни. 15:30-16:30 Посещение Национального музея Республики Башкортостан – одного из старейших музеев России – ему более 150 лет. Самостоятельный ужин. В стоимость включено: питание-завтрак, обед; входные билеты по экскурсионной программе, работа экскурсовода и сопровождающего (7часов), транспортное сопровождение (6часов).

3 день Ботанический сад. Посещение сувенирных магазинов и Уфимского рынка