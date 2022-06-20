14:00 (время местное) Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы.
Оформление документационных и организационных вопросов.
Заселение в гостиницу.
За доп. плату возможен трансфер из аэропорта и ранее заселение в гостиницу.
14:30-18:00 Экскурсионная программа, которая включает:
Пешеходная экскурсия по исторической части города Уфа (маршрут: ул. Ленина – Мустай Карима – Карла Маркса – Заки Валиди).
Экскурсия «Знакомства с сокровищами земли республики Башкортостан и города Уфа» в Музее геологии и полезных ископаемых Республики Башкортостан (возможна замена).
В настоящее время в витринах музея выставлено более 3000 образцов горных пород, полезных ископаемых, минералов, окаменелых остатков фауны и флоры.
Образцы размещены в залах «Региональной геологии», «Полезных ископаемых», «Цветных камней и минералов».
Большое место в экспозиции занимает коллекция южно-уральских яшм, по богатству цветовой гаммы не имеющих себе равных в мире.
Посещение творческого пространства «АРТ-квадрат» – это креативная территория, которая постоянно наполнена жизнью большого города: идут лекции и концерты, можно купить оригинальную одежду и аксессуары, найти необычные сувениры.
Самостоятельный ужин.
Возможна замена:
В стоимость включено: входные билеты по экскурсионной программе, работа сопровождающего (4 часа).
Завтрак в гостинице.
10:00-14:00 Автобусная обзорная экскурсия по городу Уфа.
Основные объекты: Площадь им. Салавата Юлаева, Монумент Дружбы, Сад им. Салавата Юлаева, Театральный сквер, Гостиный двор, сад им. С.Т Аксакова, Первая соборная мечеть, горнолыжные центры, ипподром «Акбузат», Храм Рождества Пресвятой Богородицы мечети Ляля-Тюльпан – уникальнейшая культовая постройка не имеет аналогов в мире. В стенах этой мечети располагается исламский культурно- образовательный центр.
Во время экскурсии предусмотрена посещение магазина башкирского меда, где представлены различные виды меда и продукция пчеловодства.
Башкирский мед возглавил список рейтинга самого вкусного меда в России.
Обед с элементами башкирской кухни.
15:30-16:30 Посещение Национального музея Республики Башкортостан – одного из старейших музеев России – ему более 150 лет.
Самостоятельный ужин.
В стоимость включено: питание-завтрак, обед; входные билеты по экскурсионной программе, работа экскурсовода и сопровождающего (7часов), транспортное сопровождение (6часов).
Завтрак в гостинице.
Выселение из номеров.
Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.
10:00 Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы, выезд на экскурсионную программу.
10:20-11.00 Уфа – самый зелёный город – миллионер России, на одного жителя приходится 202 м² зелёных насаждений.
На территории Уфы расположены Ботанический сад Российской академии наук, Лимонарий (оазис тропиков).
Приглашаем на экскурсию, с возможностью фотосъемки, в теплицах Лимонария, наполненных красивыми цветами и восхитительными ароматами. (Возможна замена на Ботанический Сад РАН).
Знакомство с историей и культурой Башкирии мы продолжим в мультимедийном историческом парке «Россия-моя история»: более чем 1000-летняя история страны дается здесь панорамно, при помощи современных технологий.
Особенностью выставки в Уфе является рассказ о тесном переплетении истории России и Башкортостана; видеопроекции, рассказывающие о многовековой истории башкирского народа, новейшая 3D-реконструкция Уфимского кремля; мультимедийная книга о природных богатствах Башкирского края.(возможна замена на музей Нефти*** (по заявкам).
13:30-14:30 Посещение сувенирных магазинов и Уфимского рынка, который изобилует щедрыми дарами природы.
Здесь Вы сможете приобрести – сувениры, мед, кумыс, яблочный сидр и медовуху, конскую колбасу и многое другое, чтобы по приезду побаловать своих родных и близких.
Рекомендуемые традиционные сувениры из Башкирии и Южного Урала: пуховые и меховые изделия, изделия из войлока (башкирская тюбетейка), украшения с уральскими камнями, косметические наборы из продуктов пчеловодства, народные музыкальные инструменты (кубыз).
Гастрономические сувениры: мед, конская колбаса (казылык), кумыс, уральские ягоды (калина, костяника, черника, клубника, земляника), бальзамы на травах, фитосборы, пихтовое масло, медвежий или барсучий жир.
14.30 Трансфер до гостиницы.
Завершение тура.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Уфа.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и дат, руб.:
|даты/гостиница
|гостиница 3*
|гостиница 4*
|праздничные заезды 02.01.22 – 04.01.22, 04.01.22 – 06.01.2022
|19 900
|21 900
|остальные заезды
|15 900
|17 900
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно дополнить программу посещением: