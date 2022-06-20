Уфа - восточная точка Европы

Уфа - по версии книги рекордов Гиннеса - является самым восточным городом Европы

5
3 отзыва
Уфа – по версии книги рекордов Гиннеса – является самым восточным городом Европы.

Расположение на стыке Европы и Азии определяет многонациональность и многоконфессиональность столицы Башкирии.
Уфа - восточная точка Европы
Уфа - восточная точка Европы
Уфа - восточная точка Европы
Уфа - восточная точка Европы
Уфа - восточная точка Европы
Уфа - восточная точка Европы
Уфа - восточная точка Европы
Уфа - восточная точка Европы
Уфа - восточная точка Европы
Уфа - восточная точка Европы
Уфа - восточная точка Европы
Уфа - восточная точка Европы
Уфа - восточная точка Европы
Уфа - восточная точка Европы
Ближайшие даты:
02
янв
04
янв
14
янв
21
янв
28
янв
04
фев
11
фев
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Культовые места Уфы
Культовые места Уфы
Нас ждет обзорная экскурсия по городу, в том числе увидим знаменитую мечеть Ляля-Тюльпан – уникальнейшую постройку, не имеющую аналогов в мире
Оазис тропиков
Оазис тропиков
Отправимся на экскурсию, с возможностью фотосъемки, в теплицы Лимонария, наполненные красивыми цветами и восхитительными ароматами
Сочная Башкирская кухня
Сочная Башкирская кухня
Отведаем обед с элементами башкирской кухни

Программа тура по дням

1 день
Экскурсионная программа по Уфе

14:00 (время местное) Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы.

Оформление документационных и организационных вопросов.

Заселение в гостиницу.

За доп. плату возможен трансфер из аэропорта и ранее заселение в гостиницу.

14:30-18:00 Экскурсионная программа, которая включает:

Пешеходная экскурсия по исторической части города Уфа (маршрут: ул. Ленина – Мустай Карима – Карла Маркса – Заки Валиди).

Экскурсия «Знакомства с сокровищами земли республики Башкортостан и города Уфа» в Музее геологии и полезных ископаемых Республики Башкортостан (возможна замена).

В настоящее время в витринах музея выставлено более 3000 образцов горных пород, полезных ископаемых, минералов, окаменелых остатков фауны и флоры.

Образцы размещены в залах «Региональной геологии», «Полезных ископаемых», «Цветных камней и минералов».

Большое место в экспозиции занимает коллекция южно-уральских яшм, по богатству цветовой гаммы не имеющих себе равных в мире.

Посещение творческого пространства «АРТ-квадрат» – это креативная территория, которая постоянно наполнена жизнью большого города: идут лекции и концерты, можно купить оригинальную одежду и аксессуары, найти необычные сувениры.

Самостоятельный ужин.

Возможна замена:

  • Учебно-научный геологический музей БГУ или Музей археологии и этнографии Российской Академии наук (Здесь же расположена всемирно известная коллекция золотых изделий Филиповских курганов (IV в. до н.э.).
  • «Золотые олени Евразии» (Золото сарматов).
  • галерея «Мирас» (одна из первых частных галерей Уфы и Республики Башкортостан, где представлены работы классиков изобразительного искусства Башкортостана, а также представлены работы художников, работающих в области современного искусства) или музей Р. Нуриева (в основе экспозиции — 156 артефактов из жизни и творчества гениального танцовщика XX века, подаренных театру Международным фондом им. Р.Нуреева от имени Правительства Соединённого Королевства Великобритании).

В стоимость включено: входные билеты по экскурсионной программе, работа сопровождающего (4 часа).

Экскурсионная программа по УфеЭкскурсионная программа по УфеЭкскурсионная программа по УфеЭкскурсионная программа по Уфе
2 день
Автобусная обзорная экскурсия по городу Уфа. Обед с элементами башкирской кухни

Завтрак в гостинице.

10:00-14:00 Автобусная обзорная экскурсия по городу Уфа.

Основные объекты: Площадь им. Салавата Юлаева, Монумент Дружбы, Сад им. Салавата Юлаева, Театральный сквер, Гостиный двор, сад им. С.Т Аксакова, Первая соборная мечеть, горнолыжные центры, ипподром «Акбузат», Храм Рождества Пресвятой Богородицы мечети Ляля-Тюльпан – уникальнейшая культовая постройка не имеет аналогов в мире. В стенах этой мечети располагается исламский культурно- образовательный центр.

Во время экскурсии предусмотрена посещение магазина башкирского меда, где представлены различные виды меда и продукция пчеловодства.

Башкирский мед возглавил список рейтинга самого вкусного меда в России.

Обед с элементами башкирской кухни.

15:30-16:30 Посещение Национального музея Республики Башкортостан – одного из старейших музеев России – ему более 150 лет.

Самостоятельный ужин.

В стоимость включено: питание-завтрак, обед; входные билеты по экскурсионной программе, работа экскурсовода и сопровождающего (7часов), транспортное сопровождение (6часов).

Автобусная обзорная экскурсия по городу Уфа. Обед с элементами башкирской кухниАвтобусная обзорная экскурсия по городу Уфа. Обед с элементами башкирской кухниАвтобусная обзорная экскурсия по городу Уфа. Обед с элементами башкирской кухниАвтобусная обзорная экскурсия по городу Уфа. Обед с элементами башкирской кухни
3 день
Ботанический сад. Посещение сувенирных магазинов и Уфимского рынка

Завтрак в гостинице.

Выселение из номеров.

Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.

10:00 Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы, выезд на экскурсионную программу.

10:20-11.00 Уфа – самый зелёный город – миллионер России, на одного жителя приходится 202 м² зелёных насаждений.

На территории Уфы расположены Ботанический сад Российской академии наук, Лимонарий (оазис тропиков).

Приглашаем на экскурсию, с возможностью фотосъемки, в теплицах Лимонария, наполненных красивыми цветами и восхитительными ароматами. (Возможна замена на Ботанический Сад РАН).

Знакомство с историей и культурой Башкирии мы продолжим в мультимедийном историческом парке «Россия-моя история»: более чем 1000-летняя история страны дается здесь панорамно, при помощи современных технологий.

Особенностью выставки в Уфе является рассказ о тесном переплетении истории России и Башкортостана; видеопроекции, рассказывающие о многовековой истории башкирского народа, новейшая 3D-реконструкция Уфимского кремля; мультимедийная книга о природных богатствах Башкирского края.(возможна замена на музей Нефти*** (по заявкам).

13:30-14:30 Посещение сувенирных магазинов и Уфимского рынка, который изобилует щедрыми дарами природы.

Здесь Вы сможете приобрести – сувениры, мед, кумыс, яблочный сидр и медовуху, конскую колбасу и многое другое, чтобы по приезду побаловать своих родных и близких.

Рекомендуемые традиционные сувениры из Башкирии и Южного Урала: пуховые и меховые изделия, изделия из войлока (башкирская тюбетейка), украшения с уральскими камнями, косметические наборы из продуктов пчеловодства, народные музыкальные инструменты (кубыз).

Гастрономические сувениры: мед, конская колбаса (казылык), кумыс, уральские ягоды (калина, костяника, черника, клубника, земляника), бальзамы на травах, фитосборы, пихтовое масло, медвежий или барсучий жир.

14.30 Трансфер до гостиницы.

Завершение тура.

Ботанический сад. Посещение сувенирных магазинов и Уфимского рынкаБотанический сад. Посещение сувенирных магазинов и Уфимского рынкаБотанический сад. Посещение сувенирных магазинов и Уфимского рынкаБотанический сад. Посещение сувенирных магазинов и Уфимского рынка

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Уфа.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и дат, руб.:

даты/гостиницагостиница 3*гостиница 4*
праздничные заезды 02.01.22 – 04.01.22, 04.01.22 – 06.01.202219 90021 900
остальные заезды15 90017 900

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы)
  • Проживание (в зависимости от выбранного средства размещения)
  • Питание, указанное в программе
  • Работа сопровождающего (координатора)
  • Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Трансферы из/до аэропорта, ж/д вокзала
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные экскурсии
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли возможность дополнить программу?

Возможно дополнить программу посещением:

  • аквапарка;
  • колеса обозрения;
  • планетария;
  • мультимедийной выставки в галерее «Облака»;
  • музея «Россия – моя история»;
  • фотосессия «Башкирский национальный костюм» (от 5000 руб. /группа);
  • интерактивная программа «Башкирский воин»: показательный бой, рассказ о костюмах и нарядах башкирского народа (от 5000 руб. /группа);
  • загородная экскурсия с дегустацией кумыса и минеральной воды «Курорты Южного Урала: Юматово» (4 часа, от 4 человек). В стоимость включено: питание – завтрак; входные билеты по экскурсионной программе, работа сопровождающего (5 часов), транспортное сопровождение (5 часов).
  • Мастер-класс по изготовлению сувенира из войлока (от 500 руб. /чел.).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
20 июня 2022
Спасибо Диане и Александру за хорошую организацию нашего отдыха.
С
19 июня 2022
Все было хорошое. Один из неприятных моментов в самом начале - нас не предупредили, что автобус из Уфы заезжает в аэропорт. Из-за этого прилетели на несколько часов раньше.
Н
15 июня 2022
Все супер. Без заминок, четко. Процветания Вам в Вашем деле.

Похожие туры в Уфе

Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие по историческому ядру Уфы
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие по историческому ядру Уфы
Проследите за тем, как формировалась история города, на увлекательной прогулке по самым значимым местам Уфы
590 за 1 человека
Уфа мистическая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Лейсан
Лейсан
5
1 отзыв
Уфа мистическая
Приглашаю на автомобильную вечернюю экскурсию «Уфа мистическая». У каждого города есть свои предания, легенды
от 4 500 за всё до 4 чел.
Ночные огни Уфы
3 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Вадим
Вадим
5
1 отзыв
Ночные огни Уфы
Авторский рассказ о городе будет переплетаться с инетерсными историческими фактами
6 600 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
4
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
Исследовать одну из частей города или обе - и узнать о нем самое интересное
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
4 500 за всё до 10 чел.
Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
5
54 отзыва
Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии
Развеять стереотипы о крае и погрузиться в удивительные истории главных точек города
2 июля
4 июля
5 июля
9 июля
3 900 за всё до 5 чел.
Вечерняя Уфа на автомобиле
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
5
1 отзыв
Вечерняя Уфа на автомобиле
Проехать по самым интересным местам города и ощутить его атмосферу
Сегодня
27 июня
28 июня
29 июня
5 500 за всё до 4 чел.
Многоликая Уфа
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Гюльнара
Гюльнара
4.9
17 отзывов
Многоликая Уфа
Увидеть, услышать и почувствовать башкирскую столицу на душевной обзорной экскурсии
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
5 200 за всё до 4 чел.
Уфа предпринимательская дореволюционная
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Лейсан
Лейсан
Нет отзывов
Уфа предпринимательская дореволюционная
Как строился и «поднимался» бизнес в Уфе
от 1 000 за 1 человека
Уфа - город, как на ладони
2 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Буреева
Буреева
5
1 отзыв
Уфа - город, как на ладони
5 500 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по северной части Уфы
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по северной части Уфы
Отправляйтесь на увлекательную экскурсию по северной части Уфы, чтобы оценить культурное разнообразие
4 500 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Уфу! Экскурсия от местного жителя
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Динара
Динара
5
4 отзыва
Добро пожаловать в Уфу! Экскурсия от местного жителя
Прогулка по Уфе запомнится вам надолго, ведь я покажу вам именно то, что стоит увидеть
3 700 за всё до 6 чел.
Уфа: люди, факты, парадоксы
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
4.9
41 отзыв
Уфа: люди, факты, парадоксы
Историко-культурная автопрогулка по столице Башкирии
2 июля
4 июля
5 июля
9 июля
6 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Уфе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Уфе
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ