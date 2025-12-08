Каждый вечер, как только садится солнце и зажигаются огни фонарей на улицах Уфы, приходит время мистики.
Мы приглашаем вас познать истории города, о которых предпочитают не говорить вслух… Эта экскурсия — новый взгляд на Уфу.
Привычное раскроется в новом свете (или, скорее, мраке), а связь с городом станет куда более особенной.
Описание экскурсии
Мы будем двигаться по привычным улицам Уфы, но раскрывать новые истории этого города. Точки маршрута:
- музей писателя Сергея Аксакова
- художественная галерея имени Нестерова
- музей археологии и этнографии республики Башкортостан
- заброшенная водонапорная башня 19 века
Все эти объекты связаны с мистическими городскими легендами. Вы узнаете об оберегах Уфы, музеях с привидениями, башкирской магии и других таинственных особенностях города.
Организационные детали
- В зависимости от количества человек поедем на легковом авто или микроавтобусе
- Можно с детьми старше 12 лет
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в четверг в 19:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 19:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лейсан — Организатор в Уфе
Провёл экскурсии для 220 туристов
С 2009 года мы проводим индивидуальные и групповые экскурсии, в том числе для детских групп. Наши программы — победители всероссийских конкурсов «Маршрут года» по детским и гастрономическим маршрутам.
