Вечерняя групповая экскурсия «Уфа мистическая»

Раскрыть тайны города на автобусе
Каждый вечер, как только садится солнце и зажигаются огни фонарей на улицах Уфы, приходит время мистики.

Мы приглашаем вас познать истории города, о которых предпочитают не говорить вслух… Эта экскурсия — новый взгляд на Уфу.

Привычное раскроется в новом свете (или, скорее, мраке), а связь с городом станет куда более особенной.
Описание экскурсии

Мы будем двигаться по привычным улицам Уфы, но раскрывать новые истории этого города. Точки маршрута:

  • музей писателя Сергея Аксакова
  • художественная галерея имени Нестерова
  • музей археологии и этнографии республики Башкортостан
  • заброшенная водонапорная башня 19 века

Все эти объекты связаны с мистическими городскими легендами. Вы узнаете об оберегах Уфы, музеях с привидениями, башкирской магии и других таинственных особенностях города.

Организационные детали

  • В зависимости от количества человек поедем на легковом авто или микроавтобусе
  • Можно с детьми старше 12 лет
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в четверг в 19:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 19:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лейсан
Лейсан — Организатор в Уфе
Провёл экскурсии для 220 туристов
С 2009 года мы проводим индивидуальные и групповые экскурсии, в том числе для детских групп. Наши программы — победители всероссийских конкурсов «Маршрут года» по детским и гастрономическим маршрутам. Мы покажем вам
читать дальше

известную и неизвестную Уфу, познакомим с культурой и историей Башкортостана, на дегустационных экскурсиях поможем раскрыть вкусы Башкирии. Для нас важно сохранение культуры края и возвращение людей к истокам, поэтому мы рады раз за разом раскрывать гостям потенциал нашего региона!

