1 чел.
По популярности
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе: история, архитектура, парки
Знакомство с Уфой: север и юг города раскроют свои тайны. Экскурсия, полная открытий и красоты, ждет вас
21 июля в 09:00
22 июля в 09:00
9 300₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Старая Уфа: обзорная экскурсия по историческому центру
Полюбоваться особняками 19-20 веков и узнать, в чём Уфа считается «самым-самым» городом
Начало: Возле Телецентра
«Можно провести экскурсию на минивэне»
23 июля в 09:00
24 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
3.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе на авто
Увидеть самые известные места города и узнать о них интересные факты в дружеском формате
«Транспорт зависит от количества людей: легковая машина или минивэн Honda»
Завтра в 10:30
21 июля в 10:30
85006 800₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААвхукова17 июля 2024Экскурсия началась в музее этнографии и археологии, и это правильно и логично. Далее мы пошли по историческому центру. Ольга - великолепный
- ММаргарита26 апреля 2024Добрый день! Заказывала экскурсию для своих коллег, все остались в полном восторге от экскурсии! Встретили вовремя, Римма - прекраснейший гид, всем очень понравилась:) очень впечатлил маршрут и знания гида! Спасибо огромное!
- ЛЛариса22 августа 2023Экскурсия по Уфе очень понравилась. Содержательно, интересно, доступно. Вера- отличный рассказчик, однозначно всем рекомендуем.
- ЛЛюдмила5 августа 2023Были семьей в туре по Башкирии первый раз и специально задержались на один день, чтобы посмотреть Уфу. Остались очень довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «На микроавтобусе»
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