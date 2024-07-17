Экскурсии на микроавтобусе в Уфе с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Уфе, цены от 6 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
На машине
На микроавтобусе
11 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе: история, архитектура, парки
Знакомство с Уфой: север и юг города раскроют свои тайны. Экскурсия, полная открытий и красоты, ждет вас
21 июля в 09:00
22 июля в 09:00
9 300 за всё до 3 чел.
Старая Уфа: обзорная экскурсия по историческому центру
Пешая
На микроавтобусе
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Старая Уфа: обзорная экскурсия по историческому центру
Полюбоваться особняками 19-20 веков и узнать, в чём Уфа считается «самым-самым» городом
Начало: Возле Телецентра
«Можно провести экскурсию на минивэне»
23 июля в 09:00
24 июля в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе на авто
На машине
На микроавтобусе
скидка
20%
3.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе на авто
Увидеть самые известные места города и узнать о них интересные факты в дружеском формате
«Транспорт зависит от количества людей: легковая машина или минивэн Honda»
Завтра в 10:30
21 июля в 10:30
85006 800 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Авхукова
    17 июля 2024
    Старая Уфа: обзорная экскурсия по историческому центру
    Экскурсия началась в музее этнографии и археологии, и это правильно и логично. Далее мы пошли по историческому центру. Ольга - великолепный
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    рассказчик, интересно и содержательно рассказала нам об особняках и их владельцах, показала все памятники и парки, много интересных историй о жителях города и интересных людях, принесших славу и гордость столице Башкирии. Рекомендую и взрослым и детям.

  • М
    Маргарита
    26 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
    Добрый день! Заказывала экскурсию для своих коллег, все остались в полном восторге от экскурсии! Встретили вовремя, Римма - прекраснейший гид, всем очень понравилась:) очень впечатлил маршрут и знания гида! Спасибо огромное!
  • Л
    Лариса
    22 августа 2023
    Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
    Экскурсия по Уфе очень понравилась. Содержательно, интересно, доступно. Вера- отличный рассказчик, однозначно всем рекомендуем.
  • Л
    Людмила
    5 августа 2023
    Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
    Были семьей в туре по Башкирии первый раз и специально задержались на один день, чтобы посмотреть Уфу. Остались очень довольны.
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    Без этой экскурсии наши впечатления и знания о Башкирии и её столице были бы намного меньше. За три часа осмотрели много интересных мест, узнали об истории и современной жизни города, выдающихся жителях, посетили мечеть и православный храм. Мне понравилось, что программа экскурсии такая разноплановая. Большое спасибо нашему гиду Римме и водителю Анатолию.

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Обзорная экскурсия по Уфе на авто
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  8. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  9. Голубое озеро
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Сколько стоит экскурсия по Уфе в июле 2024
Сейчас в Уфе в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 9 300 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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