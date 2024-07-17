читать дальше Без этой экскурсии наши впечатления и знания о Башкирии и её столице были бы намного меньше. За три часа осмотрели много интересных мест, узнали об истории и современной жизни города, выдающихся жителях, посетили мечеть и православный храм. Мне понравилось, что программа экскурсии такая разноплановая. Большое спасибо нашему гиду Римме и водителю Анатолию.

Были семьей в туре по Башкирии первый раз и специально задержались на один день, чтобы посмотреть Уфу. Остались очень довольны.