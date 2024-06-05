1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Зелёный маршрут Уфы: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий
Запланируйте уникальное путешествие в мир растений с экскурсией по ботаническим жемчужинам Уфы
Начало: В Ботаническом саду
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Посольство Уральских гор в Уфе: уникальная экскурсия
Путешествие в Посольство Уральских гор в Уфе. Уникальные экспонаты и захватывающие истории о древних горах России
Начало: На улице Мустая Карима
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Этнографический музей + пчелиная пасека: из Уфы на 1 день
Проведите день на пчелиной пасеке «Айда щай пить» и в этнографическом музее. Дегустация мёда, мастер-классы, свежий воздух и душевный отдых ждут вас
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 14 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей5 июня 2024Всё очень понравилось! Олег отлично и информативно рассказывает про Уральские горы и Урал в целом. Рекомендую!!
- ВВиктория15 мая 2024Эту экскурсию я искренне рекомендую не только всем гостям Уфы,но и самим уроженцам здешних мест. За относительно небольшое время вы
- ЕЕкатерина13 мая 2024Благодарю за экскурсию, все было очень интересно! 😍
- ТТатьяна15 апреля 2024Очень интересная, насыщенная экскурсия. С нами был экскурсовод Владимир. Очень знающий, увлечённый человек. Его слушали с удовольствием не только взрослые,
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Уникальный опыт»
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