1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя Уфа на автомобиле
Проехать по самым интересным местам города и ощутить его атмосферу
«В свете вечерних огней вы рассмотрите ее главные достопримечательности: могучий памятник Салавату Юлаеву, кафедральный собор Рождества Богородицы, набережную реки Белая и монумент Дружбы»
26 июня в 19:00
28 июня в 19:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Ночные огни Уфы»: история и современность
Проведите вечер в компании профессионального гида, открывая исторические тайны Уфы под звездным небом
Начало: Ул. Верхнеторговая площадь, 1. Уфа
Расписание: пн—вс, с 19.00 в любое время до 01.00 (по местному времени)
24 июня в 01:00
25 июня в 00:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уфа мистическая
Раскрыть тайны города на автопешеходной экскурсии
Начало: На ул. Ленина 5/1
«Советуем заказывать эту экскурсию на вечер»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена17 июня 2024Очень комфортная экскурсия, Алексей грамотный экскурсовод, всегда отвечал на вопросы, за 3 часа проехали очень много, сами бы точно не осилили.
- ККсения6 июня 2024Интересная, позитивная экскурсия, увидели много неформальных достопримечательностей, теперь точно запомним этот город надолго.
- ААнна31 мая 2024Шикарная экскурсия!!! За 3 часа узнали очень много об Уфе, Башкирии, их историю, известных и знаменитых жителей. Алексей замечательный рассказчик. Ни минуты с ним было скучно. Очень рекомендую!!!
- ВВера5 марта 2024Очень понравилась экскурсия! Интересно, познавательно и весело провели время. Наш гость и мы остались очень довольны! Рекомендуем 👍
- ААлена9 ноября 2023Группа из 8 медиков благодарит гида Вадима за необычную,артистическую экскурсию по Уфе. Вадим, колоритный гид. Спасибо вам за необычную запоминающуюся рподачу материала.
- ЛЛЮДМИЛА10 августа 2023Экскурсия прошла отлично, интересно. Увидели город, побывали в разных районах. Всё очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Вечерние»
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