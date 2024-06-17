Вечерние экскурсии Уфы

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Уфе, цены от 6 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя Уфа на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
70 отзывов
Вечерняя Уфа на автомобиле
Проехать по самым интересным местам города и ощутить его атмосферу
«В свете вечерних огней вы рассмотрите ее главные достопримечательности: могучий памятник Салавату Юлаеву, кафедральный собор Рождества Богородицы, набережную реки Белая и монумент Дружбы»
26 июня в 19:00
28 июня в 19:00
6 500 за всё до 4 чел.
Ночные огни Уфы
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Экскурсия «Ночные огни Уфы»: история и современность
Проведите вечер в компании профессионального гида, открывая исторические тайны Уфы под звездным небом
Начало: Ул. Верхнеторговая площадь, 1. Уфа
Расписание: пн—вс, с 19.00 в любое время до 01.00 (по местному времени)
24 июня в 01:00
25 июня в 00:00
14 900 за всё до 4 чел.
Уфа мистическая
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
Уфа мистическая
Раскрыть тайны города на автопешеходной экскурсии
Начало: На ул. Ленина 5/1
«Советуем заказывать эту экскурсию на вечер»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    17 июня 2024
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Очень комфортная экскурсия, Алексей грамотный экскурсовод, всегда отвечал на вопросы, за 3 часа проехали очень много, сами бы точно не осилили.
  • К
    Ксения
    6 июня 2024
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Интересная, позитивная экскурсия, увидели много неформальных достопримечательностей, теперь точно запомним этот город надолго.
  • А
    Анна
    31 мая 2024
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Шикарная экскурсия!!! За 3 часа узнали очень много об Уфе, Башкирии, их историю, известных и знаменитых жителей. Алексей замечательный рассказчик. Ни минуты с ним было скучно. Очень рекомендую!!!
  • В
    Вера
    5 марта 2024
    Ночные огни Уфы
    Очень понравилась экскурсия! Интересно, познавательно и весело провели время. Наш гость и мы остались очень довольны! Рекомендуем 👍
  • А
    Алена
    9 ноября 2023
    Ночные огни Уфы
    Группа из 8 медиков благодарит гида Вадима за необычную,артистическую экскурсию по Уфе. Вадим, колоритный гид. Спасибо вам за необычную запоминающуюся рподачу материала.
  • Л
    ЛЮДМИЛА
    10 августа 2023
    Ночные огни Уфы
    Экскурсия прошла отлично, интересно. Увидели город, побывали в разных районах. Всё очень понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вечерняя Уфа на автомобиле
  2. Ночные огни Уфы
  3. Уфа мистическая
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памятник Салавату Юлаеву
  2. Самое главное
  3. Фонтан «Семь девушек»
  4. Арт-КВАДРАТ
  5. Гостиный Двор
  6. Монумент Дружбы
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Голубое озеро
  9. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в июне 2024
Сейчас в Уфе в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 6 500 до 14 900. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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