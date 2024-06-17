за всё до 4 чел.

6 500 ₽ за всё до 4 чел.

Проехать по самым интересным местам города и ощутить его атмосферу

🚌 На автобусе

Индивидуальная

4 часа 6 отзывов

Экскурсия «Ночные огни Уфы»: история и современность Проведите вечер в компании профессионального гида, открывая исторические тайны Уфы под звездным небом Начало: Ул. Верхнеторговая площадь, 1. Уфа

Расписание: пн—вс, с 19.00 в любое время до 01.00 (по местному времени)