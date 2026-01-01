1 день

Прибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по Уфе, Национальный музей Республики Башкортостан, этнопрограмма с мастер-классами

09:30 Сбор участников тура на площади Салавата Юлаева (в помещении туристско-информационного центре «Уфа») или трансфер от отеля по предварительному запросу.

Встреча с представителем туроператора.

10:00-13:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Уфе, в программе: Театр Оперы и балета, Сквер З. Исмагилова, Фонтан "7 девушек, Гостиный двор (площадка летних террас), Арт-квадрат, Кафедральный собор Рождества Богородицы, Монумент Дружбы, Софьюшкина Аллея, посещение медовой и сувенирной лавки.

13:30-1420 Обед. Национальная башкирская кухня.

Центральная часть дня — обед в уютном ресторане башкирской кухни. Отдохните в атмосфере национального колорита, пока ваши вкусовые рецепторы совершают путешествие по степям и горам.

Вас ждут традиционные блюда и то самое башкирское гостеприимство, которые подарят массу приятных и теплых впечатлений до самого вечера. Приятного аппетита!

Трансфер до музея.

14:20-15:30 Национальный музей Республики Башкортостан, где представлена история, культура и природа региона.

15:30-15:35 Трансфер (5 минут).

15:35-18:15 Этнопрограмма с мастер-классами по приготовлению башкирских блюд, рассказами о национальной кухне и костюмах, фотосессиями в национальных костюмах и чаепитием.

Заключительная часть дня предусматривает свободное время, которое можно провести на своё усмотрение: посетить рестораны, прогуляться по паркам, осмотреть дополнительные достопримечательности, заняться покупками и приобретением сувениров.

Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160