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Башкортостан: история, традиции и природные чудеса

Откройте для себя Башкирию во всей её красе за два насыщенных дня! Вас ждёт обзорная экскурсия по Уфе, посещение Национального музея, где вы погрузитесь в историю и культуру края.

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день отправляйтесь к шихану Торатау — древней горе с богатой историей, попробуйте свои силы в стрельбе из лука и прокатитесь на лошадях. А еще посетите курорт с минеральными источниками и погрузитесь в природу и традиции Башкирии. Этот тур — идеальное сочетание культуры, истории и природы!

Башкортостан: история, традиции и природные чудесаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Башкортостан: история, традиции и природные чудесаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Башкортостан: история, традиции и природные чудесаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по Уфе, Национальный музей Республики Башкортостан, этнопрограмма с мастер-классами

09:30 Сбор участников тура на площади Салавата Юлаева (в помещении туристско-информационного центре «Уфа») или трансфер от отеля по предварительному запросу.

Встреча с представителем туроператора.

10:00-13:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Уфе, в программе: Театр Оперы и балета, Сквер З. Исмагилова, Фонтан "7 девушек, Гостиный двор (площадка летних террас), Арт-квадрат, Кафедральный собор Рождества Богородицы, Монумент Дружбы, Софьюшкина Аллея, посещение медовой и сувенирной лавки.

13:30-1420 Обед. Национальная башкирская кухня.

Центральная часть дня — обед в уютном ресторане башкирской кухни. Отдохните в атмосфере национального колорита, пока ваши вкусовые рецепторы совершают путешествие по степям и горам.

Вас ждут традиционные блюда и то самое башкирское гостеприимство, которые подарят массу приятных и теплых впечатлений до самого вечера. Приятного аппетита!

Трансфер до музея.

14:20-15:30 Национальный музей Республики Башкортостан, где представлена история, культура и природа региона.

15:30-15:35 Трансфер (5 минут).

15:35-18:15 Этнопрограмма с мастер-классами по приготовлению башкирских блюд, рассказами о национальной кухне и костюмах, фотосессиями в национальных костюмах и чаепитием.

Заключительная часть дня предусматривает свободное время, которое можно провести на своё усмотрение: посетить рестораны, прогуляться по паркам, осмотреть дополнительные достопримечательности, заняться покупками и приобретением сувениров.

Свободное время.

Прибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по Уфе, Национальный музей Республики Башкортостан, этнопрограмма с мастер-классамиПрибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по Уфе, Национальный музей Республики Башкортостан, этнопрограмма с мастер-классамиПрибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по Уфе, Национальный музей Республики Башкортостан, этнопрограмма с мастер-классамиПрибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по Уфе, Национальный музей Республики Башкортостан, этнопрограмма с мастер-классамиПрибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по Уфе, Национальный музей Республики Башкортостан, этнопрограмма с мастер-классамиПрибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по Уфе, Национальный музей Республики Башкортостан, этнопрограмма с мастер-классамиПрибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по Уфе, Национальный музей Республики Башкортостан, этнопрограмма с мастер-классамиПрибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по Уфе, Национальный музей Республики Башкортостан, этнопрограмма с мастер-классами
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Геопарк "Торатау", мастер-классы, курорт "Красноусольск"

07:00-08:30 Завтрак в гостинице.

08:30-09:00 Сбор участников тура на площади Салавата Юлаева (помещение туристско-информационного центре "Уфа") или трансфер от отеля по предварительному запросу.

09:00-11:00 Выезд из Уфы. Переезд на территорию геопарка «Торатау» (Ишимбайский район).

11:00-12:45 Прибытие к подножию шихана Торатау, посещение визит-центра геопарка, прогулка по экотропе с подъемом на гору по лестнице, фотосессия на вершине шихана!

Наш путь лежит к знаменитому шихану Торатау — одному из главных жемчужин Южного Урала.

Вас ждет захватывающий подъём по специально оборудованной экологической тропе длиной около трехсот метров прямо к самой вершине, откуда открывается потрясающий вид на бескрайнюю природу Башкортостана.

13:00-13:45 Обед с видом на шихан «Торатау».

13:45-14:30 Катание на лошадях, мастер-класс по стрельбе из лука.

14:30-16:00 Переезд до курорта «Красноусольск».

16:00-17:30 Обзорная экскурсия по территории курорта с возможностью искупаться в источниках, знакомство с геологическим разрезом Усолка.

17:30-19:30 Возвращение в Уфу с заездом в аэропорт при наличии гостей с плановым вылетом (по предварительному запросу). Трансфер до гостиницы (2 часа в пути).

Геопарк "Торатау", мастер-классы, курорт "Красноусольск"Геопарк "Торатау", мастер-классы, курорт "Красноусольск"Геопарк "Торатау", мастер-классы, курорт "Красноусольск"Геопарк "Торатау", мастер-классы, курорт "Красноусольск"Геопарк "Торатау", мастер-классы, курорт "Красноусольск"Геопарк "Торатау", мастер-классы, курорт "Красноусольск"Геопарк "Торатау", мастер-классы, курорт "Красноусольск"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице Уфы.

Стоимость тура при проживании в гостинице 4*:

  • в одноместном номере — 31 900 руб/чел.;
  • в двухместном номере — 30 900 руб/чел.

Возможно размещение в других отелях 3, 4 и 5 звезд, стоимость тура в этом случае рассчитывается отдельно. Уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Азимут Сити Отель Уфа»

1 ночь

«AZIMUT Сити Отель Уфа» расположен в Октябрьском районе Уфы. Широкий спектр услуг, высокий уровень сервиса, а также удобное расположение придется по душе как туристам, так и гостям, которые посетили город с деловым визитом. В числе удобств бесплатный высокоскоростной интернет, для автовладельцев оборудован просторный паркинг.

Для размещения доступны комфортабельные номера категорий «Стандарт», «Полулюкс», «Апартаменты».

Все варианты размещения укомплектованы удобными кроватями, функциональной мебелью, телевизором с плоским экраном, кабельным телевидением, индивидуальной системой кондиционирования. Собственный санузел оснащен качественной сантехникой, феном и гигиеническими принадлежностями.

На территории отеля работает роскошный ресторан «Avenue», где гости могут отведать вкуснейшие блюда традиционной башкирской, русской и европейской кухни. В ресторане есть просторный зал на первом этаже и несколько вип-залов с великолепным панорамным видом на город.

Каждое утро здесь сервируется завтрак «Шведский стол», с широким ассортиментом блюд, закусок и напитков. Также постояльцы могут воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер.

Гостиница «Азимут Сити Отель Уфа»Гостиница «Азимут Сити Отель Уфа»Гостиница «Азимут Сити Отель Уфа»Гостиница «Азимут Сити Отель Уфа»Гостиница «Азимут Сити Отель Уфа»Гостиница «Азимут Сити Отель Уфа»Гостиница «Азимут Сити Отель Уфа»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы и переезды на комфортабельном транспорте по программе (автотранспорт в зависимости от размера группы)
  • Проживание в гостинице (одноместное размещение)
  • Питание: завтрак при гостинице (2 день), обеды с дегустацией блюд башкирской национальной кухни (1, 2 дни тура), дегустация блюд и напитков башкирской национальной кухни, чаепитие
  • Обзорная экскурсия по Уфе, услуги профессионального и опытного экскурсовода
  • Путеводитель по городу Уфа
  • Сопровождение гида-координатора по маршруту
  • Экскурсия по национальному музею Республики Башкортостан
  • Этнопрограмма с рассказами о башкирской национальной кухне и башкирском костюме
  • Кулинарный мастер-класс по приготовлению башкирского угощения
  • Фотосессия (на свой смартфон) с примеркой национальной одежды
  • Экскурсия и подъем на шихан Торатау
  • Катание на лошадях
  • Стрельба из традиционного лука (работа инструктора)
  • Экскурсия на Усолке
  • Купание в Красносноусольских минеральные источниках (халаты и тапочки предоставляются)
  • Трансфер до аэропорта во 2й день тура (по предварительному запросу)
  • Страхование от несчастного случая
  • Памятный подарок от туроператора
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Уфу и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: 1 день: завтрак, ужин 2 день: ужин спиртные напитки
  • Сувениры, подарки
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Поднос багажа
  • Встреча и трансфер от аэропорта или ж/д станции до отеля/точки сбора и обратно
  • Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Удобная обувь и одежда для активной части тура, головные уборы, средство от насекомых.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Может ли измениться программа?

Туроператор оставляет за собой право менять очередность проведения экскурсий, не уменьшая при этом общий объем программы.

Время отправления и прибытия указано ориентировочное (также зависит от расположения выбранного вами объекта размещения).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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