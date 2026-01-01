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Программа тура по дням
Прибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по Уфе, Национальный музей Республики Башкортостан, этнопрограмма с мастер-классами
09:30 Сбор участников тура на площади Салавата Юлаева (в помещении туристско-информационного центре «Уфа») или трансфер от отеля по предварительному запросу.
Встреча с представителем туроператора.
10:00-13:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Уфе, в программе: Театр Оперы и балета, Сквер З. Исмагилова, Фонтан "7 девушек, Гостиный двор (площадка летних террас), Арт-квадрат, Кафедральный собор Рождества Богородицы, Монумент Дружбы, Софьюшкина Аллея, посещение медовой и сувенирной лавки.
13:30-1420 Обед. Национальная башкирская кухня.
Центральная часть дня — обед в уютном ресторане башкирской кухни. Отдохните в атмосфере национального колорита, пока ваши вкусовые рецепторы совершают путешествие по степям и горам.
Вас ждут традиционные блюда и то самое башкирское гостеприимство, которые подарят массу приятных и теплых впечатлений до самого вечера. Приятного аппетита!
Трансфер до музея.
14:20-15:30 Национальный музей Республики Башкортостан, где представлена история, культура и природа региона.
15:30-15:35 Трансфер (5 минут).
15:35-18:15 Этнопрограмма с мастер-классами по приготовлению башкирских блюд, рассказами о национальной кухне и костюмах, фотосессиями в национальных костюмах и чаепитием.
Заключительная часть дня предусматривает свободное время, которое можно провести на своё усмотрение: посетить рестораны, прогуляться по паркам, осмотреть дополнительные достопримечательности, заняться покупками и приобретением сувениров.
Свободное время.
Геопарк "Торатау", мастер-классы, курорт "Красноусольск"
07:00-08:30 Завтрак в гостинице.
08:30-09:00 Сбор участников тура на площади Салавата Юлаева (помещение туристско-информационного центре "Уфа") или трансфер от отеля по предварительному запросу.
09:00-11:00 Выезд из Уфы. Переезд на территорию геопарка «Торатау» (Ишимбайский район).
11:00-12:45 Прибытие к подножию шихана Торатау, посещение визит-центра геопарка, прогулка по экотропе с подъемом на гору по лестнице, фотосессия на вершине шихана!
Наш путь лежит к знаменитому шихану Торатау — одному из главных жемчужин Южного Урала.
Вас ждет захватывающий подъём по специально оборудованной экологической тропе длиной около трехсот метров прямо к самой вершине, откуда открывается потрясающий вид на бескрайнюю природу Башкортостана.
13:00-13:45 Обед с видом на шихан «Торатау».
13:45-14:30 Катание на лошадях, мастер-класс по стрельбе из лука.
14:30-16:00 Переезд до курорта «Красноусольск».
16:00-17:30 Обзорная экскурсия по территории курорта с возможностью искупаться в источниках, знакомство с геологическим разрезом Усолка.
17:30-19:30 Возвращение в Уфу с заездом в аэропорт при наличии гостей с плановым вылетом (по предварительному запросу). Трансфер до гостиницы (2 часа в пути).
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице Уфы.
Стоимость тура при проживании в гостинице 4*:
- в одноместном номере — 31 900 руб/чел.;
- в двухместном номере — 30 900 руб/чел.
Возможно размещение в других отелях 3, 4 и 5 звезд, стоимость тура в этом случае рассчитывается отдельно. Уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Азимут Сити Отель Уфа»
«AZIMUT Сити Отель Уфа» расположен в Октябрьском районе Уфы. Широкий спектр услуг, высокий уровень сервиса, а также удобное расположение придется по душе как туристам, так и гостям, которые посетили город с деловым визитом. В числе удобств бесплатный высокоскоростной интернет, для автовладельцев оборудован просторный паркинг.
Для размещения доступны комфортабельные номера категорий «Стандарт», «Полулюкс», «Апартаменты».
Все варианты размещения укомплектованы удобными кроватями, функциональной мебелью, телевизором с плоским экраном, кабельным телевидением, индивидуальной системой кондиционирования. Собственный санузел оснащен качественной сантехникой, феном и гигиеническими принадлежностями.
На территории отеля работает роскошный ресторан «Avenue», где гости могут отведать вкуснейшие блюда традиционной башкирской, русской и европейской кухни. В ресторане есть просторный зал на первом этаже и несколько вип-залов с великолепным панорамным видом на город.
Каждое утро здесь сервируется завтрак «Шведский стол», с широким ассортиментом блюд, закусок и напитков. Также постояльцы могут воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы и переезды на комфортабельном транспорте по программе (автотранспорт в зависимости от размера группы)
- Проживание в гостинице (одноместное размещение)
- Питание: завтрак при гостинице (2 день), обеды с дегустацией блюд башкирской национальной кухни (1, 2 дни тура), дегустация блюд и напитков башкирской национальной кухни, чаепитие
- Обзорная экскурсия по Уфе, услуги профессионального и опытного экскурсовода
- Путеводитель по городу Уфа
- Сопровождение гида-координатора по маршруту
- Экскурсия по национальному музею Республики Башкортостан
- Этнопрограмма с рассказами о башкирской национальной кухне и башкирском костюме
- Кулинарный мастер-класс по приготовлению башкирского угощения
- Фотосессия (на свой смартфон) с примеркой национальной одежды
- Экскурсия и подъем на шихан Торатау
- Катание на лошадях
- Стрельба из традиционного лука (работа инструктора)
- Экскурсия на Усолке
- Купание в Красносноусольских минеральные источниках (халаты и тапочки предоставляются)
- Трансфер до аэропорта во 2й день тура (по предварительному запросу)
- Страхование от несчастного случая
- Памятный подарок от туроператора
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Уфу и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: 1 день: завтрак, ужин 2 день: ужин спиртные напитки
- Сувениры, подарки
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Поднос багажа
- Встреча и трансфер от аэропорта или ж/д станции до отеля/точки сбора и обратно
- Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Удобная обувь и одежда для активной части тура, головные уборы, средство от насекомых.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Может ли измениться программа?
Туроператор оставляет за собой право менять очередность проведения экскурсий, не уменьшая при этом общий объем программы.
Время отправления и прибытия указано ориентировочное (также зависит от расположения выбранного вами объекта размещения).