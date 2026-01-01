База отдыха «Сапсан» расположена в селе Нугуш Республики Башкортостан.

В каждом доме есть все необходимое для комфортного проживания: бесплатный Wi-Fi, телевизор, гардероб, отопление, удобная мебель, собственная ванная комната, телефон, фен.

На территории работает ресторан с заказами завтрака, обеда и ужина по меню. На мини-кухне вы найдете принадлежности для самостоятельного приготовления пищи: холодильник, электрический чайник, микроволновую печь и набор посуды и столовых приборов.

Гости могут отдохнуть в бане, поиграть в футбол и волейбол, заняться рыбной ловлей и верховой ездой. Есть возможность заказать экскурсионное обслуживание. До железнодорожного вокзала Салават 50,2 км, до аэропорта Стерлитамак 69,6 км.