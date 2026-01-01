Мои заказы

Чудеса Башкирии летом

Приглашаем Вас в национальный парк «Башкирия» с посещением геопарка «Торатау», кандидата в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.

В этом туре Вы посетите живописные водохранилища, познакомитесь с уникальной флорой и фауной, а также
читать дальшеуменьшить

откроете для себя древние обряды. Вы покатаетесь на катере, погуляете по экотропам, посетите фермы и этнокомплексы. Свободные дни можно провести на водохранилищах, наслаждаясь спокойствием природы.

А любители активного отдыха могут добавить дополнительные экскурсии, порыбачить, отправиться в пещеры или на водопады, насладиться катанием на лошадях и полетами на параплане. Это незабываемое путешествие по Башкирии – настоящая перезагрузка!

Чудеса Башкирии летомФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Чудеса Башкирии летомФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Чудеса Башкирии летомФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Приезд

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале Уфы (за доплату).

Рекомендуемое время прилета – до 14:00.

В случае прилета позже возможно смещение времени выезда.

14:00 Трансфер в национальный парк «Башкирия», по пути – посещение купеческого города Стерлитамака, где нас ждет обед в атмосферном кафе «Манявы» (по меню, за доп. плату).

Экскурсия по базарной площади, Соляная пристань Стерлитамака.

19:00 Заселение на турбазу нацпарка «Башкирия».

Ужин (за свой счет).

ПриездПриездПриездПриезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Катание на катере, экотропа, этнокомплекс и экоферма

Завтрак на турбазе (за доп. плату).

12:00 Катание на катере по Нугушскому водохранилищу.

13:00 Посещение экотропы «Бейек-Тау» или «Таллы».

15:30 Посещение этнокомплекса «Инайя».

17:00 Посещение экофермы «Башкирская коза» и/или форелевого хозяйства (на выбор).

Рыбалка на хозяйстве – за доплату.

Ужин за свой счет.

Катание на катере, экотропа, этнокомплекс и экофермаКатание на катере, экотропа, этнокомплекс и экофермаКатание на катере, экотропа, этнокомплекс и экоферма
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Отдых на водохранилищах, активный тур по желанию

Завтрак на турбазе (за свой счет).

09:00-16:00 Активный тур (по желанию, за доп. плату):

  • в пещеру Кутук-4 и на смотровую площадку провала Сумган (6000 руб. /чел.);
  • тур на водопад и карстовый мост Куперля (от 5500 руб. /чел.);
  • посещение конного двора «Дамин» с катанием на лошадях (с 16 лет, от 2500 руб. /чел.);
  • тур на Юмагузинское водохранилище: посещение «Кугарчинского подворья» (производство травяных чаев и сборов из местных трав), смотровой площадки «Ласточкино гнездо» (возможен обед на смотровой по меню), катание на катере по водохранилищу (от 3000 руб. /чел.).

Обед не предусмотрен, рекомендуем брать с собой плотный перекус или сухой паек.

Каждое из предложений предполагает маршрут на весь день и доступно в любой из дней пребывания.

Бронируется и оплачивается заранее.

Отдых на водохранилищах, активный тур по желанию
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Свободный день

Свободный день, отдых на водохранилищах.

Дополнительные экскурсии по желанию, за доплату.

Свободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Свободный день

Свободный день, отдых на водохранилищах.

Дополнительные экскурсии по желанию, за доплату.

Свободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Свободный день

Свободный день, отдых на водохранилищах.

Дополнительные экскурсии по желанию, за доплату.

Свободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Село Воскресенское и шихан Торатау. Отъезд

Завтрак на турбазе (за свой счет), выселение.

10:00-14:00 Экскурсионный тур в историческое поселение село Воскресенское и на шихан Торатау (геопарк «Торатау»).

В программе:

  • славянские обряды, знакомство с культурой и местными жителями;
  • обед с лапшой по старинным сельским рецептам (входит в стоимость);
  • изготовление обрядовых кукол-желаньиц;
  • экскурсия по старейшему на Урале медеплавильному заводу;
  • посещение картинной галереи с работами эвакуированных в годы ВОВ воспитанников детской школы искусств из г. Москвы;
  • восхождение на шихан Торатау, посещение визит-центра и юртового комплекса

За доплату:

  • полет на параплане (по погодным условиям, от 3500 руб. /чел.);
  • мастер-класс по стрельбе из башкирского лука (1500 руб. /чел., 10 стрел);
  • посещение колодно-бортевой пасеки (1800 руб. /чел.).

Программа пасеки: экскурсия по пасеке, рассказ об уникальной дикой башкирской пчеле, мёде, отдых в апи-домиках, мастер-класс по стрельбе из настоящего башкирского лука от местных жителей, фотосессия в юрте в национальных нарядах, чаепитие с башкирским чаем, мёдом.

14:00 Трансфер до аэропорта г. Уфа.

Рекомендуемое время вылета – после 20:00.

Село Воскресенское и шихан Торатау. ОтъездСело Воскресенское и шихан Торатау. ОтъездСело Воскресенское и шихан Торатау. ОтъездСело Воскресенское и шихан Торатау. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-мест. 1-мест.
База отдыха «Сапсан»

76 900

98 500
Если Вы прибываете на день раньше тура/уезжаете на день позже:

Дополнительная ночь в Уфе, гостиница «Иремель» 3*

Цена динамическая, указана «от», за номер. Перед бронированием уточнять стоимость у менеджеров.

5 8505 100

Варианты проживания

База отдыха «Сапсан»

6 ночей

База отдыха «Сапсан» расположена в селе Нугуш Республики Башкортостан.

В каждом доме есть все необходимое для комфортного проживания: бесплатный Wi-Fi, телевизор, гардероб, отопление, удобная мебель, собственная ванная комната, телефон, фен.

На территории работает ресторан с заказами завтрака, обеда и ужина по меню. На мини-кухне вы найдете принадлежности для самостоятельного приготовления пищи: холодильник, электрический чайник, микроволновую печь и набор посуды и столовых приборов.

Гости могут отдохнуть в бане, поиграть в футбол и волейбол, заняться рыбной ловлей и верховой ездой. Есть возможность заказать экскурсионное обслуживание. До железнодорожного вокзала Салават 50,2 км, до аэропорта Стерлитамак 69,6 км.

База отдыха «Сапсан»База отдыха «Сапсан»База отдыха «Сапсан»База отдыха «Сапсан»База отдыха «Сапсан»База отдыха «Сапсан»База отдыха «Сапсан»База отдыха «Сапсан»База отдыха «Сапсан»База отдыха «Сапсан»База отдыха «Сапсан»База отдыха «Сапсан»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту и заброска на достопримечательности (где указано)
  • Питание, указанное в программе (обед в 7 день)
  • Проживание на турбазе
  • Экскурсионное сопровождение
  • Катание на катере по Нугушскому водохранилищу (по сезону)
  • Посещение экотроп "Бейек-Тау" и/или "Таллы"
  • Посещение экофермы «Башкирская коза»
  • Посещение этнокомплекса «Инайя»
  • Посещение исторического поселения село Воскресенское и шихана Торатау
  • Входные билеты в нацпарк
  • Входные билеты в картинную галерею и другие достопримечательности
  • Страховка на период тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Уфы и обратно
  • Трансферы из аэропорта и обратно
  • Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату (завтраки - от 350 руб. /чел. в зависимости от кафе и турбазы, обеды/ужины - средний чек 550-750 руб.)
  • Активный тур в пещеры Сумган и Кутук (по погоде и сезону) - 6000 руб. /чел
  • Активный тур на водопад Куперля (по погоде и сезону) - 5500 руб. /чел. в летнее время
  • Посещение конного двора «Дамин» с катанием на лошадях (2-2,5 часа) - от 2500 руб. /чел
  • Тур на Юмагузинское водохранилище: посещение смотровой с видом на Юмагузино и дамбы - 3000руб. /чел
  • Посещение «Кугарчинского подворья» (производство травяных чаев и сборов из местных трав) - 2500 руб. /чел
  • Посещение смотровой площадки «Ласточкино гнездо» - 350 руб. /чел., обед на смотровой по меню
  • Катание на катере по водохранилищу - 7000 руб. /катер (до 6/12 чел.)
  • Полет на параплане (по погодным условиям, от 3500 руб. /чел.)
  • Мастер-класс по стрельбе из башкирского лука (1500 руб. /чел., 10 стрел)
  • Посещение колодно-бортевой пасеки (1800 руб. /чел.)
  • Экскурсия по Уфе (2-3 часа) - 7500 руб/группа
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Дополнительные экскурсии
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Республика Башкортостан, Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобную нескользящую и непромокаемую обувь, не натирающие ботинки, не тряпичные кроссовки, резиновые сапоги (у кого есть, по желанию);
  • рюкзак штурмовой (руки должны быть свободны);
  • головной убор (летом кепка-бейсболка, платок-косынка, зимой – шапка или бафф, а также шарф);
  • удобные вещи – штаны, удлиненные носки, захватите кофту – при подъеме и спуске будет жарко, а на вершине ветер и будет прохладно;
  • чай в термосе, воду (бутылка 1,5 л на человека обязательно!);
  • перекус (обязательно!) каждый себе берет сам, если на перекус консервы – берите открывашку и ложку;
  • аптечку индивидуальную;
  • х/б перчатки (картофельные/строительные), так как где то нужно будет хвататься за камни (по желанию);
  • скандинавские палки (по желанию);
  • фотоаппарат, пауэр-банк, шнур для зарядки телефона;
  • репелленты от насекомых, если тур предполагает посещение парков или других зеленых зон (с составом активного вещества не менее 0,2 или 20%);
  • фонарик (лучше налобный, чтобы не занимать руки) и батарейки к нему;
  • дождевик (в горах погода непредсказуемая);
  • купальник и полотенце, если в программе предполагается купание;
  • главное – удобные вещи и обувь, средства от клещей, рюкзак, воду, термос и перекус.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организован трансфер за дополнительную плату?

Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время. Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения.

Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).

Есть ли возрастные ограничения для участия в туре?
Минимальный возраст участника — 4 года. Но на некоторые активности возраст должен быть старше:
  • катание на конях — от 16 лет;
  • пещера Кутук-4 — от 12 лет.
Максимальный возраст — 80 лет, если у туриста нет противопоказаний, связанных с нахождением в горных районах.
Возможны ли изменения в программе?

Программа может быть перестроена с учетом дат прилета/вылета, погодных условий, закрытия объектов посещения, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств, а также по желанию индивидуальных туристов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Уфы

Похожие туры на «Чудеса Башкирии летом»

Ледяное царство Башкирии
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Ледяное царство Башкирии
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
19 дек в 10:00
8 янв в 10:00
29 600 ₽ за человека
Чудеса Башкирии
На автобусе
На катере
7 дней
-
13%
Чудеса Башкирии
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
26 окт в 10:00
23 ноя в 10:00
от 76 900 ₽88 000 ₽ за человека
Добро пожаловать в Башкирию
На автобусе
5 дней
Добро пожаловать в Башкирию
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
3 июн в 10:00
1 июл в 10:00
от 67 900 ₽ за человека
Добро пожаловать в зимнюю Башкирию
На автобусе
5 дней
-
15%
Добро пожаловать в зимнюю Башкирию
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
21 окт в 10:00
18 ноя в 10:00
от 67 900 ₽80 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Уфе
Все туры из Уфы
76 900 ₽ за человека