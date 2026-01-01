В этом туре Вы посетите живописные водохранилища, познакомитесь с уникальной флорой и фауной, а также
Программа тура по дням
Приезд
Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале Уфы (за доплату).
Рекомендуемое время прилета – до 14:00.
В случае прилета позже возможно смещение времени выезда.
14:00 Трансфер в национальный парк «Башкирия», по пути – посещение купеческого города Стерлитамака, где нас ждет обед в атмосферном кафе «Манявы» (по меню, за доп. плату).
Экскурсия по базарной площади, Соляная пристань Стерлитамака.
19:00 Заселение на турбазу нацпарка «Башкирия».
Ужин (за свой счет).
Катание на катере, экотропа, этнокомплекс и экоферма
Завтрак на турбазе (за доп. плату).
12:00 Катание на катере по Нугушскому водохранилищу.
13:00 Посещение экотропы «Бейек-Тау» или «Таллы».
15:30 Посещение этнокомплекса «Инайя».
17:00 Посещение экофермы «Башкирская коза» и/или форелевого хозяйства (на выбор).
Рыбалка на хозяйстве – за доплату.
Ужин за свой счет.
Отдых на водохранилищах, активный тур по желанию
Завтрак на турбазе (за свой счет).
09:00-16:00 Активный тур (по желанию, за доп. плату):
- в пещеру Кутук-4 и на смотровую площадку провала Сумган (6000 руб. /чел.);
- тур на водопад и карстовый мост Куперля (от 5500 руб. /чел.);
- посещение конного двора «Дамин» с катанием на лошадях (с 16 лет, от 2500 руб. /чел.);
- тур на Юмагузинское водохранилище: посещение «Кугарчинского подворья» (производство травяных чаев и сборов из местных трав), смотровой площадки «Ласточкино гнездо» (возможен обед на смотровой по меню), катание на катере по водохранилищу (от 3000 руб. /чел.).
Обед не предусмотрен, рекомендуем брать с собой плотный перекус или сухой паек.
Каждое из предложений предполагает маршрут на весь день и доступно в любой из дней пребывания.
Бронируется и оплачивается заранее.
Свободный день
Свободный день, отдых на водохранилищах.
Дополнительные экскурсии по желанию, за доплату.
Свободный день
Свободный день, отдых на водохранилищах.
Дополнительные экскурсии по желанию, за доплату.
Свободный день
Свободный день, отдых на водохранилищах.
Дополнительные экскурсии по желанию, за доплату.
Село Воскресенское и шихан Торатау. Отъезд
Завтрак на турбазе (за свой счет), выселение.
10:00-14:00 Экскурсионный тур в историческое поселение село Воскресенское и на шихан Торатау (геопарк «Торатау»).
В программе:
- славянские обряды, знакомство с культурой и местными жителями;
- обед с лапшой по старинным сельским рецептам (входит в стоимость);
- изготовление обрядовых кукол-желаньиц;
- экскурсия по старейшему на Урале медеплавильному заводу;
- посещение картинной галереи с работами эвакуированных в годы ВОВ воспитанников детской школы искусств из г. Москвы;
- восхождение на шихан Торатау, посещение визит-центра и юртового комплекса
За доплату:
- полет на параплане (по погодным условиям, от 3500 руб. /чел.);
- мастер-класс по стрельбе из башкирского лука (1500 руб. /чел., 10 стрел);
- посещение колодно-бортевой пасеки (1800 руб. /чел.).
Программа пасеки: экскурсия по пасеке, рассказ об уникальной дикой башкирской пчеле, мёде, отдых в апи-домиках, мастер-класс по стрельбе из настоящего башкирского лука от местных жителей, фотосессия в юрте в национальных нарядах, чаепитие с башкирским чаем, мёдом.
14:00 Трансфер до аэропорта г. Уфа.
Рекомендуемое время вылета – после 20:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-мест.
|1-мест.
|База отдыха «Сапсан»
76 900
|98 500
|Если Вы прибываете на день раньше тура/уезжаете на день позже:
Дополнительная ночь в Уфе, гостиница «Иремель» 3*
Цена динамическая, указана «от», за номер. Перед бронированием уточнять стоимость у менеджеров.
|5 850
|5 100
Варианты проживания
База отдыха «Сапсан»
База отдыха «Сапсан» расположена в селе Нугуш Республики Башкортостан.
В каждом доме есть все необходимое для комфортного проживания: бесплатный Wi-Fi, телевизор, гардероб, отопление, удобная мебель, собственная ванная комната, телефон, фен.
На территории работает ресторан с заказами завтрака, обеда и ужина по меню. На мини-кухне вы найдете принадлежности для самостоятельного приготовления пищи: холодильник, электрический чайник, микроволновую печь и набор посуды и столовых приборов.
Гости могут отдохнуть в бане, поиграть в футбол и волейбол, заняться рыбной ловлей и верховой ездой. Есть возможность заказать экскурсионное обслуживание. До железнодорожного вокзала Салават 50,2 км, до аэропорта Стерлитамак 69,6 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту и заброска на достопримечательности (где указано)
- Питание, указанное в программе (обед в 7 день)
- Проживание на турбазе
- Экскурсионное сопровождение
- Катание на катере по Нугушскому водохранилищу (по сезону)
- Посещение экотроп "Бейек-Тау" и/или "Таллы"
- Посещение экофермы «Башкирская коза»
- Посещение этнокомплекса «Инайя»
- Посещение исторического поселения село Воскресенское и шихана Торатау
- Входные билеты в нацпарк
- Входные билеты в картинную галерею и другие достопримечательности
- Страховка на период тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Уфы и обратно
- Трансферы из аэропорта и обратно
- Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату (завтраки - от 350 руб. /чел. в зависимости от кафе и турбазы, обеды/ужины - средний чек 550-750 руб.)
- Активный тур в пещеры Сумган и Кутук (по погоде и сезону) - 6000 руб. /чел
- Активный тур на водопад Куперля (по погоде и сезону) - 5500 руб. /чел. в летнее время
- Посещение конного двора «Дамин» с катанием на лошадях (2-2,5 часа) - от 2500 руб. /чел
- Тур на Юмагузинское водохранилище: посещение смотровой с видом на Юмагузино и дамбы - 3000руб. /чел
- Посещение «Кугарчинского подворья» (производство травяных чаев и сборов из местных трав) - 2500 руб. /чел
- Посещение смотровой площадки «Ласточкино гнездо» - 350 руб. /чел., обед на смотровой по меню
- Катание на катере по водохранилищу - 7000 руб. /катер (до 6/12 чел.)
- Полет на параплане (по погодным условиям, от 3500 руб. /чел.)
- Мастер-класс по стрельбе из башкирского лука (1500 руб. /чел., 10 стрел)
- Посещение колодно-бортевой пасеки (1800 руб. /чел.)
- Экскурсия по Уфе (2-3 часа) - 7500 руб/группа
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Дополнительные экскурсии
- Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобную нескользящую и непромокаемую обувь, не натирающие ботинки, не тряпичные кроссовки, резиновые сапоги (у кого есть, по желанию);
- рюкзак штурмовой (руки должны быть свободны);
- головной убор (летом кепка-бейсболка, платок-косынка, зимой – шапка или бафф, а также шарф);
- удобные вещи – штаны, удлиненные носки, захватите кофту – при подъеме и спуске будет жарко, а на вершине ветер и будет прохладно;
- чай в термосе, воду (бутылка 1,5 л на человека обязательно!);
- перекус (обязательно!) каждый себе берет сам, если на перекус консервы – берите открывашку и ложку;
- аптечку индивидуальную;
- х/б перчатки (картофельные/строительные), так как где то нужно будет хвататься за камни (по желанию);
- скандинавские палки (по желанию);
- фотоаппарат, пауэр-банк, шнур для зарядки телефона;
- репелленты от насекомых, если тур предполагает посещение парков или других зеленых зон (с составом активного вещества не менее 0,2 или 20%);
- фонарик (лучше налобный, чтобы не занимать руки) и батарейки к нему;
- дождевик (в горах погода непредсказуемая);
- купальник и полотенце, если в программе предполагается купание;
- главное – удобные вещи и обувь, средства от клещей, рюкзак, воду, термос и перекус.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организован трансфер за дополнительную плату?
Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время. Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения.
Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).
Есть ли возрастные ограничения для участия в туре?
- катание на конях — от 16 лет;
- пещера Кутук-4 — от 12 лет.
Возможны ли изменения в программе?
Программа может быть перестроена с учетом дат прилета/вылета, погодных условий, закрытия объектов посещения, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств, а также по желанию индивидуальных туристов.