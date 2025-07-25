Приглашаем вас провести три незабываемых дня в Башкирии, где вас ожидает насыщенная программа.
Вы увидите знаменитую пещеру Шульган-Таш, украшенную древними рисунками, которые сравнивают с творениями пещер Альтамира и Ласко.
Вас ждет знакомство
Вы увидите знаменитую пещеру Шульган-Таш, украшенную древними рисунками, которые сравнивают с творениями пещер Альтамира и Ласко.
Вас ждет знакомство
Описание тура
Что вас ждет
Вас ждут три дня в гостеприимной и загадочной Башкирии. Уникальная пещера Шульган-Таш или Капова пещера интересная всему мировому научному сообществу, а также туристам. Ведь в ней обнаружены древние рисунки эпохи палеолита. Подобные петроглифы были найдены в пещере Альтамира в Испании и Ласко во Франции. Заповедник Шульган-Таш — это еще место, где есть необычный музей бортевого пчеловодства. Здесь можно продегустировать и приобрести целебный мед диких пчел. В национальной юрте башкир вас ждет гостеприимная хозяйка, которая угостит чаем, расскажет об обычаях и традициях кочевого народа. Природные достопримечательности Бурзянского района, вкусные угощения из национальных блюд и колорит быта, традиции и древние легенды подарят радость от отдыха в Башкирии.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида, • транспорт, • размещение в туре, • вход в заповедники и музеи, • питание по программе. Туристы оплачивают самостоятельно:
сувениры, • одноместное размещение, • гостиница в Уфе.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Капова пещера (Шульган-Таш)
- Музей бортевого пчеловодства
- Музей заповедника Шульган Таш
- Музей заводского крестьянина
- Село Кага и село Старосубхангулово
- Юрты
Что включено
- Услуги гида,
- Транспорт,
- Размещение в туре,
- Вход в заповедники и музеи,
- Питание по программе.
Что не входит в цену
- Сувениры,
- Одноместное размещение,
- Гостиница в Уфе.
Место начала и завершения?
Карла Маркса, д. 37
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Обратите внимание на ранний выезд из Уфы в первый день тура и позднее возвращение в Уфу на третий день
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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