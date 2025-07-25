Что вас ждет

Вас ждут три дня в гостеприимной и загадочной Башкирии. Уникальная пещера Шульган-Таш или Капова пещера интересная всему мировому научному сообществу, а также туристам. Ведь в ней обнаружены древние рисунки эпохи палеолита. Подобные петроглифы были найдены в пещере Альтамира в Испании и Ласко во Франции. Заповедник Шульган-Таш — это еще место, где есть необычный музей бортевого пчеловодства. Здесь можно продегустировать и приобрести целебный мед диких пчел. В национальной юрте башкир вас ждет гостеприимная хозяйка, которая угостит чаем, расскажет об обычаях и традициях кочевого народа. Природные достопримечательности Бурзянского района, вкусные угощения из национальных блюд и колорит быта, традиции и древние легенды подарят радость от отдыха в Башкирии.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида, • транспорт, • размещение в туре, • вход в заповедники и музеи, • питание по программе. Туристы оплачивают самостоятельно:

сувениры, • одноместное размещение, • гостиница в Уфе.