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Легенды, капища и юрты: три дня в Башкирии

Погрузитесь в атмосферу древней Башкирии: откройте для себя пещеры с петроглифами и башкирскую гостеприимность
Приглашаем вас провести три незабываемых дня в Башкирии, где вас ожидает насыщенная программа.

Вы увидите знаменитую пещеру Шульган-Таш, украшенную древними рисунками, которые сравнивают с творениями пещер Альтамира и Ласко.

Вас ждет знакомство
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с уникальным бортевым пчеловодством, где вы сможете попробовать и купить натуральный мед.

В гостях у башкир в национальной юрте вас угостят традиционными блюдами и расскажут о культуре кочевого народа.

Природные красоты Бурзянского района, аутентичные угощения и живописные легенды сделают ваш отдых в Башкирии поистине незабываемым.

В стоимость тура включены услуги гида, транспорт, размещение, входные билеты в заповедники и музеи, а также питание по программе. Дополнительные расходы - сувениры, одноместное размещение и гостиница в Уфе

Легенды, капища и юрты: три дня в Башкирии
Легенды, капища и юрты: три дня в Башкирии
Легенды, капища и юрты: три дня в Башкирии
Ближайшие даты:
29
июл4
авг5
авг6
авг7
авг8
авг9
авг
Время начала: 08:00

Описание тура

Что вас ждет

Вас ждут три дня в гостеприимной и загадочной Башкирии. Уникальная пещера Шульган-Таш или Капова пещера интересная всему мировому научному сообществу, а также туристам. Ведь в ней обнаружены древние рисунки эпохи палеолита. Подобные петроглифы были найдены в пещере Альтамира в Испании и Ласко во Франции. Заповедник Шульган-Таш — это еще место, где есть необычный музей бортевого пчеловодства. Здесь можно продегустировать и приобрести целебный мед диких пчел. В национальной юрте башкир вас ждет гостеприимная хозяйка, которая угостит чаем, расскажет об обычаях и традициях кочевого народа. Природные достопримечательности Бурзянского района, вкусные угощения из национальных блюд и колорит быта, традиции и древние легенды подарят радость от отдыха в Башкирии.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида, • транспорт, • размещение в туре, • вход в заповедники и музеи, • питание по программе. Туристы оплачивают самостоятельно:

сувениры, • одноместное размещение, • гостиница в Уфе.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Капова пещера (Шульган-Таш)
  • Музей бортевого пчеловодства
  • Музей заповедника Шульган Таш
  • Музей заводского крестьянина
  • Село Кага и село Старосубхангулово
  • Юрты
Что включено
  • Услуги гида,
  • Транспорт,
  • Размещение в туре,
  • Вход в заповедники и музеи,
  • Питание по программе.
Что не входит в цену
  • Сувениры,
  • Одноместное размещение,
  • Гостиница в Уфе.
Место начала и завершения?
Карла Маркса, д. 37
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание на ранний выезд из Уфы в первый день тура и позднее возвращение в Уфу на третий день
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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