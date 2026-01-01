Тур «Известная и неизвестная Уфа» (на 2 дня)
Начало: Г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
21 000 ₽ за человека
Тур «Путешествие со смыслом в Башкирию» (на 4 дня)
Начало: Г Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37/2
«12:45 — обед в эко-парке «Шишки»»
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 12:00
21 янв в 12:00
55 000 ₽ за человека
-
4%
Уральская сказка: сплав по реке Белой, тайны пещер и походная банька
Начало: Уфа, Республика Башкортостан
6 июн в 10:00
8 авг в 10:00
70 300 ₽
73 000 ₽ за человека
