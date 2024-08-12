7 дней
Исколесить Башкирию: насыщенный отпуск-знакомство с погружением в историю, архитектуру и культуру
Покататься верхом на лошадях, отдохнуть в SPA-отеле и познакомиться с бытом кочевников и индейцев
Начало: Отель в Уфе, 12:00
12 авг в 12:00
67 500₽ за человека
4 дня
Колорит Башкирии: поездка в деревню к бабушке, фотосессия в национальном костюме и мастер-классы
Изучить столицу и глубинку, попробовать мёд, поучиться стрелять из лука и делать янсык и баурсаки
Начало: Отель в Уфе, 12:00
12 авг в 12:00
26 авг в 12:00
35 800₽ за человека
2 дня
Архитектура и лица башкирской столицы: выходные в исторической части Уфы с дегустацией мёда
Узнать, откуда начинался город и как в нём жил Шаляпин, и посетить мечеть Ляля-Тюльпан
Начало: Отель в Уфе, 12:00
14 авг в 12:00
28 авг в 12:00
14 800₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Национальный музей Республики Башкортостан»
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