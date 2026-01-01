Тур «Известная и неизвестная Уфа» (на 2 дня)
Начало: Г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
21 000 ₽ за человека
Тур «Башкирский кочевник» (на 7 дней)
Начало: Г Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37/2
«Экскурсия по Северной части Уфы с посещением уникальной мечети Ляля Тюльпан»
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
101 000 ₽ за человека
Тур «Путешествие со смыслом в Башкирию» (на 4 дня)
Начало: Г Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37/2
«Прогуляетесь по Большой Казанской улице и по саду над рекой Белой, увидите первую соборную мечеть и остановитесь на площади Салавата Юлаева»
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 12:00
21 янв в 12:00
55 000 ₽ за человека
Архитектура и лица башкирской столицы: выходные в исторической части Уфы с дегустацией мёда
Узнать, откуда начинался город и как в нём жил Шаляпин, и посетить мечеть Ляля-Тюльпан
Начало: Отель в Уфе, 12:00
«Вы увидите крепость, давшую начало городу, посетите мечеть Ляля-Тюльпан и крупнейший в республике музей»
7 мар в 08:00
21 000 ₽ за человека
