Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Это путешествие создано для того, чтобы душевно, физически, интеллектуально наполнить новыми эмоциями и впечатлениями.



В программу включены: обзорные экскурсии по Уфе с опытным гидом и тематические, посвящённые художникам, башкирскому мёду и башкирской природе.

Описание тура Вы посетите Геопарк Торатау и одноимённый Шихан — древний коралловый риф, который в прошлом был дном тёплого Пермского моря. Изюминкой программы станет поездка в сельскую глубинку. Бабушка Ляля познакомит вас с бытом сельского жителя, расскажет о традициях и устроит дегустацию национальных блюд. Гастрономический мастер-класс по изготовлению стерлибашевских баурсаков познакомит с секретами приготовления лакомства башкир. Первый день 12:00-14:00 — заселение в гостиницу 3*. 14:00-16:00 — встреча с гидом в фойе гостиницы и выезд на обзорную экскурсию по Южной части Уфы. Экскурсия начнётся у монумента Дружбы двух народов — башкирского и русского. Поговорим о том, как на этом месте возник город-крепость, который со временем превратился в процветающий центр торговли. Прогуляетесь по Большой Казанской улице и по саду над рекой Белой, увидите первую соборную мечеть и остановитесь на площади Салавата Юлаева. Здесь познакомитесь с работой скульптора Сосланбека Тавасиева, посвящённой легендарному башкирскому батыру — Салавату Юлаеву. В Театральном сквере увидите фонтан «Семь девушек» и узнаете его легенду. На Советской площади вас ждёт удивительный по красоте и содержанию скульптурный ансамбль Минигали Шаймуратову. Гид расскажет об уфимском периоде жизни Фёдора Шаляпина, писателя Сергея Аксакова, артиста балета Рудольфа Нуреева, композитора Загира Исмагилова и других знаменитостей, так или иначе связанных с Уфой. 16:00 — посещение Национального музея Республики Башкортостан. 17:00 — свободное время. Дополнительно рекомендуем посещение театральных постановок, концертов, прогулку по набережной или вечернюю тематическую экскурсию « Мистическая Уфа». Второй день 09:30-11:30 — встреча с гидом в гостинице, выезд на экскурсию по Северной части столицы. Вы познакомитесь с историей города Черниковска, посетите уникальную мечеть Ляля Тюльпан. В Парке Победы гид расскажет о героическом прошлом жителей Башкортостана в годы Великой Отечественной войны. 12:00 — возвращение в гостиницу. Освобождение номеров. 14:00 — выезд на авторскую экскурсию «Башкирский мёд и лимоны»‎. Экскурсия погрузит вас в эстетику творчества художника Адии Ситдиковой, картина которой и стала вдохновением к созданию этого маршрута. Вы посетите уникальную медовню с частной музейной коллекцией и уфимское опытное хозяйство-лимонарий. Также экскурсия включает дегустацию башкирского мёда. Третий день 07:30 — выезд из Уфы в гости к бабушке в Стерлибашево. Тур к настоящей деревенской жительнице, в глубинку Башкирии. 10:00 — посещение краеведческого музея. Экскурсия по Стерлибашево. 11:00 — мастер-класс по войлоковалянию или изготовление янсыка. 13:00 — обед из блюд национальной кухни: вы попробуете бишбармак и кыстыбый, вак бэлеш и вкусные башкирские чаи с медом. 14:00 — переезд в деревню Янгурча. Знакомство с бабушкой, мастер-класс по баурсаку — национальному праздничному десерту, который готовят только для дорогих гостей. 16:00 — экскурсия в школьный музей села Янгурча. Фотосессия с элементами национальной одежды в музее. 18:30 — выезд в город Стерлитамак. 19:00 — ужин в кафе г. Стерлитамака. Размещение в гостинице «Ашкадар» Четвёртый день 09:00 — завтрак в гостинице г. Стерлитамака. 09:30 — автобусная экскурсия с гидом по городу Стерлитамаку — второму по величине городу Республики Башкортостан, который из почтовой станции превратился в соляную пристань и даже несколько лет был столицей молодой Башкирии. Рассказ о реке Стерля. 11:00 — посещение краеведческого музея города Стерлитамака. 12:00 — выезд к Геопарку Торатау. 12:45 — обед в эко-парке «Шишки». 13:30 — мастер-класс по стрельбе из башкирского лука. 14:30 — экскурсия на шихан Торатау (подъём по возможности). 16:00 — выезд в Уфу. 18:00 — возвращение в Уфу.

