Вас ждёт экскурсии по всем частям Уфы: посещение древних мавзолеев Башкирии, покрытых тайнами; гора Нарыстау – знаковое место Башкортостана; дегустация настоящего башкирского мёда на пасеке; экскурсия на «Индейскую территорию» в стиле вестерн, башкирское Зауралье и прогулка на лошадях; посещение уникальной пещеры Шульган-Таш; поездка к самому большому источнику России «Красный Ключ»; спа-вечер в гостиничном комплексе Goldy Key.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание тура1 день • Заселение в отель 4*.
- Обзорная экскурсия по Уфе по исторической части города.
- Экскурсия в Национальный музей РБ.
- Обед.
- Экскурсия по Северной части Уфы с посещением уникальной мечети Ляля Тюльпан.
- Золото Сарматов в музее Археологии и этнографии РБ — национальное достояние Республики Башкортостан. 2 день • Выездная экскурсия в п. Чишмы к Чишминским Мавзолеям. Два древнейших архитектурных памятника в регионе и место, где создаётся музей кочевых цивилизаций. Знакомство с историей кочевых культур.
- Поездка в село Ильчигулово и на гору Нарыстау в Миякинском районе РБ.
- Возвращение в Уфу. 3 день • Выездная экскурсия на пасеку 4 часа в Иглинский район, дегустация мёда и история о традициях башкирского пчеловодства.
- Экскурсия на «Индейскую территорию» — это мир приключений в стиле вестерн. Это приключенческо-познавательный маршрут, совершив который, наши гости узнают об общих элементах и параллелях евразийских башкир и северо-американских индейцев. 4 день • Заповедные места — башкирское Зауралье. Здесь как будто оживают легенды башкирского эпоса «Урал Батыр», а природа восхищает великолепием.
- Посещение села Кага, размещение и прогулка на лошадях.
- 5 день • Посещение пещеры Шульган.
- Таш. Этот историко-культурный комплекс — единственный в России музей, посвящённый наскальной живописи эпохи палеолита, где можно изучать уникальное наследие наших далёких предков.
- Экскурсия в музей палеолитической живописи. Переезд на Павловку. 6 день • Нуримановский район РБ. Красота Павловского водохранилища и уникальный гидрологический памятник природы Красный Ключ оставят яркие впечатления от отдыха. Размещение в гостинице Голден Кей. Спа-вечер. 7 день • Возвращение в Уфу. Обед. Завершение программы.
По согласованию с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный музей РБ
- Мечеть Ляля Тюльпан
- Музей Археологии и этнографии РБ
- Посёлок Чишмы
- Чишминские Мавзолеи
- Село Ильчигулово
- Гора Нарыстау
- Пасека
- Индейская территория
- Башкирское Зауралье
- Село Кага
- Пещера ШульганТаш
- Музей палеолитической живописи
- Павловка
- Павловское водохранилище
- Памятник Красный Ключ
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Проживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37/2
Завершение: Г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Уфы
Похожие туры из Уфы
Стерлинские истории: двухдневный тур
Начало: Карла Маркса, д. 37
14 ноя в 09:00
21 ноя в 09:00
30 000 ₽ за человека
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
14 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
от 34 900 ₽ за человека
Зилимский конный тур на 4 дня
Начало: Г. Уфа
30 апр в 10:00
7 мая в 10:00
45 200 ₽ за человека