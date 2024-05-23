1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны Угличского кремля: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Угличскому кремлю, где каждый камень хранит истории великих событий
Начало: В районе Успенской площади
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
2 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Главные святыни Углича: путешествие по духовным сокровищам
Познайте духовное наследие Углича, посетив его знаменитые храмы и монастыри. Погрузитесь в истории святых и мучеников, укрепите дух
Начало: На Успенской площади
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Углич - город на реке времени
Углич - это не просто древний город, это маленький сказочный мир. Хотите увидеть, услышать и прочувствовать вкус истории? Пойдёмте со мной
Начало: На Успенской площади
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББорис23 мая 2024Как же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода Ирину. Огромное спасибо за интересную экскурсию. Два часа как пять минут. 🙏🏻🌷❤️
- ЛЛидия10 мая 2024Погода была ужасная- экскурсовод была прекрасная). Понравилась экскурсия, хотя по времени можно было и больше) Вышло менее 1.5 часа.
- ВВероника10 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Увлекательная, с интересными подробностями. Огромное спасибо, Наталья. Удачи!
- ЕЕкатерина7 мая 2024Посетили Углич на майских праздниках. С нами работала гид Ирина. Она открыла нам Углич. Это удивительный город с богатой историей,
- ЮЮлия6 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Рекомендуем!
- ИИрина6 мая 2024Нашим гидом был Александр. В самом начале экскурсии у нас уточнили, на чем сделать акценты и что бы мы хотели увидеть. Три с лишним часа пролетели совершенно незаметно. Интересный материал, красивейшие места. Александр - замечательный рассказчик.
- ААлексей2 мая 2024Нашем гидом была Надежда. Огромное ей спасибо за интересную и увлекательную экскурсию по Угличу. Вместо двух часов гуляли четыре.
- ААнастасия1 мая 2024Надежда, очень опытный и профессиональный экскурсовод. Реально рекомендую. Экскурсия по Кремлю прошла на одном дыхании. Надежда помогла нам разобраться в
- ТТатьяна11 апреля 2024Экскурсия, проведенная Ириной, выше всяких похвал! Очень интересная, познавательная, отлично продуман маршрут! Подача материала захватывающая и запоминающаяся. Очень грамотная и
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «История и архитектура»
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