Экскурсии Углича об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Угличе, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны Угличского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
77 отзывов
Тайны Угличского кремля: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Угличскому кремлю, где каждый камень хранит истории великих событий
Начало: В районе Успенской площади
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
2 200 за всё до 10 чел.
Главные святыни Углича
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Главные святыни Углича: путешествие по духовным сокровищам
Познайте духовное наследие Углича, посетив его знаменитые храмы и монастыри. Погрузитесь в истории святых и мучеников, укрепите дух
Начало: На Успенской площади
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
3 500 за всё до 5 чел.
Углич - город на реке времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Углич - город на реке времени
Углич - это не просто древний город, это маленький сказочный мир. Хотите увидеть, услышать и прочувствовать вкус истории? Пойдёмте со мной
Начало: На Успенской площади
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
3 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Борис
    23 мая 2024
    Углич - город на реке времени
    Как же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода Ирину. Огромное спасибо за интересную экскурсию. Два часа как пять минут. 🙏🏻🌷❤️
    Как же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода ИринуКак же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода ИринуКак же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода ИринуКак же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода Ирину
  • Л
    Лидия
    10 мая 2024
    Тайны Угличского кремля
    Погода была ужасная- экскурсовод была прекрасная). Понравилась экскурсия, хотя по времени можно было и больше) Вышло менее 1.5 часа.
  • В
    Вероника
    10 мая 2024
    Главные святыни Углича
    Очень понравилась экскурсия. Увлекательная, с интересными подробностями. Огромное спасибо, Наталья. Удачи!
  • Е
    Екатерина
    7 мая 2024
    Углич - город на реке времени
    Посетили Углич на майских праздниках. С нами работала гид Ирина. Она открыла нам Углич. Это удивительный город с богатой историей,
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    легендами и чудесами. Компания у нас большая: 10 человек. Интересно было всем: и детям, и взрослым, даже подростку. Ирина - замечательный гид. Время с ней пролетело незаметно. Она посоветовала нам посетить музей Народной игрушки, где нам провели дивную экскурсию Озорное искусство. Всем очень советую. В следующее посещение города обязательно обратимся опять к Ирине.

  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Тайны Угличского кремля
    Очень понравилась экскурсия! Рекомендуем!
  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Главные святыни Углича
    Нашим гидом был Александр. В самом начале экскурсии у нас уточнили, на чем сделать акценты и что бы мы хотели увидеть. Три с лишним часа пролетели совершенно незаметно. Интересный материал, красивейшие места. Александр - замечательный рассказчик.
  • А
    Алексей
    2 мая 2024
    Главные святыни Углича
    Нашем гидом была Надежда. Огромное ей спасибо за интересную и увлекательную экскурсию по Угличу. Вместо двух часов гуляли четыре.
  • А
    Анастасия
    1 мая 2024
    Тайны Угличского кремля
    Надежда, очень опытный и профессиональный экскурсовод. Реально рекомендую. Экскурсия по Кремлю прошла на одном дыхании. Надежда помогла нам разобраться в
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    тайне убийства царевича Дмитрия. Мне очень симпатизируют экскурсоводы, которые опираются на исторические факты. Реально, если хотите послушать интересную и не скучную историю, то это к Надежде. Хотя я и не любитель истории. Рекомендую.

  • Т
    Татьяна
    11 апреля 2024
    Углич - город на реке времени
    Экскурсия, проведенная Ириной, выше всяких похвал! Очень интересная, познавательная, отлично продуман маршрут! Подача материала захватывающая и запоминающаяся. Очень грамотная и
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    приятная речь, Ирину хочется слушать бесконечно. Так много исторических фактов и другой информации, которая заставляет задуматься, я не узнавала никогда! Обязательно буду советовать этого гида всем знакомым)) Ирина - очень дружелюбный, открытый и приятный человек!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «История и архитектура»

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  2. Самое главное
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Кремль
  6. Палаты угличских князей
  7. Успенская площадь
  8. Воскресенский монастырь
  9. Богоявленский монастырь
  10. Угличская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Угличу в июне 2024
Сейчас в Угличе в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 2 200 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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