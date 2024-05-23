Б Борис Углич - город на реке времени Как же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода Ирину. Огромное спасибо за интересную экскурсию. Два часа как пять минут. 🙏🏻🌷❤️

Л Лидия Тайны Угличского кремля Погода была ужасная- экскурсовод была прекрасная). Понравилась экскурсия, хотя по времени можно было и больше) Вышло менее 1.5 часа.

В Вероника Главные святыни Углича Очень понравилась экскурсия. Увлекательная, с интересными подробностями. Огромное спасибо, Наталья. Удачи!

Е Екатерина Углич - город на реке времени читать дальше легендами и чудесами. Компания у нас большая: 10 человек. Интересно было всем: и детям, и взрослым, даже подростку. Ирина - замечательный гид. Время с ней пролетело незаметно. Она посоветовала нам посетить музей Народной игрушки, где нам провели дивную экскурсию Озорное искусство. Всем очень советую. В следующее посещение города обязательно обратимся опять к Ирине. Посетили Углич на майских праздниках. С нами работала гид Ирина. Она открыла нам Углич. Это удивительный город с богатой историей,

Ю Юлия Тайны Угличского кремля Очень понравилась экскурсия! Рекомендуем!

И Ирина Главные святыни Углича Нашим гидом был Александр. В самом начале экскурсии у нас уточнили, на чем сделать акценты и что бы мы хотели увидеть. Три с лишним часа пролетели совершенно незаметно. Интересный материал, красивейшие места. Александр - замечательный рассказчик.

А Алексей Главные святыни Углича Нашем гидом была Надежда. Огромное ей спасибо за интересную и увлекательную экскурсию по Угличу. Вместо двух часов гуляли четыре.

А Анастасия Тайны Угличского кремля читать дальше тайне убийства царевича Дмитрия. Мне очень симпатизируют экскурсоводы, которые опираются на исторические факты. Реально, если хотите послушать интересную и не скучную историю, то это к Надежде. Хотя я и не любитель истории. Рекомендую. Надежда, очень опытный и профессиональный экскурсовод. Реально рекомендую. Экскурсия по Кремлю прошла на одном дыхании. Надежда помогла нам разобраться в