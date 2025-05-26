Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборСюжеты Углича
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Углич: индивидуальная экскурсия по кремлю и Посаду
Познакомьтесь с колоритным Угличем на индивидуальной экскурсии. Посетите кремль, церкви и старинные особняки. Узнайте о купеческих родах и монастырях
Начало: На Успенской площади
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Углич: История и Архитектура
Индивидуальная экскурсия по Угличу откроет тайны древнего города. Вас ждут памятники, соборы и увлекательные истории о прошлом и настоящем
Начало: На Успенской площади
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадочный Углич: погружение в историю, тайны и легенды города
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь, д. 5
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
3800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборВечерняя экскурсия «Углич мистический»
Побывать в местах, где переплелись история и современность, выдумки и быль, мистика и реальность
Начало: На Успенской площади
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу: кремль, история и духовность
Приглашаем на увлекательное путешествие по Угличу, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя мир легенд и святости
Начало: У Успенской площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборУглич - любовь с первого взгляда: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Главные святыни Углича: путешествие по духовным сокровищам
Познайте духовное наследие Углича, посетив его знаменитые храмы и монастыри. Погрузитесь в истории святых и мучеников, укрепите дух
Начало: На Успенской площади
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 25 чел.
Здравствуй, Углич: историческая прогулка
Углич - город с богатой историей. Прогулка по кремлю, посещение церквей и монастырей, волжские пейзажи - всё это ждёт вас в увлекательной экскурсии
Начало: На Успенской площади
Расписание: в субботу в 13:00
3 янв в 13:30
10 янв в 13:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в старинный и загадочный Углич
Погулять по историческому центру и увидеть архитектуру 15 века
Начало: На Успенской площади
12 дек в 15:30
13 дек в 10:00
2800 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга26 мая 2025Вечерняя экскурсия «Углич мистический»Дата посещения: 2 мая 2025Были на майские праздники на экскурсии "Углич мистический", огромное спасибо Олегу, слушали с большим интересом, всё очень понравилось, легко, доступно, интересно.
- ООльга29 сентября 2025Забронировали экскурсию достаточно поздно по приезду в город. Олег ответил очень оперативно. Сомневались какую экскурсию вечером выбрать, остановились на Углич
- ЛЛилия26 августа 2025Эта экскурсия сделала нашу поездку
Олегу огромное спасибо, запомнится очень надолго!
1. Олег - коренной житель Углича и с годами опыта и
- ЕЕгор2 августа 2025Отличная вечерняя экскурсия: мистические байки вместе с историческими фактами. Единственное, хотелось бы услышать чуть больше про период 19-20вв (революция, волголаг и тп), мб автор в будущем найдет возможность включить в маршрут.
- ЛЛюбовь2 августа 2025Очень хлоропласт авторская экскурсия!
Гид рассказал не только историю, но и множество интересных историй, которые в обычной экскурсии не услышать. Гуляли не только по главным улицам, но и по неприметным местечкам. Всем рекомендую!
- ММария26 июля 2025Прекрасный гид, материал подан незаурядно и интересно. Вызывает восхищение истинная увлеченность Олега своим делом и погруженность в историю своего города и не только.
Всем советую!
- ТТатьяна19 июля 2025Олег интересный рассказчик. Даже мой 14-летний сын слушал с удовольствием. Рекомендую.
- ЯЯна15 июля 2025Это была наша вторая экскурсия за день у Олега, и мы не смотря на жару и количество информации совсем не
- ЛЛариса13 июля 2025Все прошло на высшем уровне. Олег великолепный рассказчик. Узнала много нового и интересного. Маршрут выстроен оптимально. Не утомительно, даже в жару. И экскурсию и её автора рекомендую.
- ТТатьяна12 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Все прошло на одном дыхании. Гид Олег, отличный рассказчик, знает историю на отлично и не только родного
- ННаталия26 июня 2025Очень интересная и познавательная экскурсия. Спасибо экскурсоводу за увлекательный рассказ
- ММайя21 июня 2025Экскурсия состоит из двух частей: исторической и мистической. Вот первая понравилась очень! Олег прекрасный рассказчик и отлично знает историю и
- ООлег15 июня 2025Прекрасный любящий свой город гид и умеющий подать свои эмоции туристам. Отлично чувствует собеседников, быстро подстраивается под них, после чего
- ДДмитрий1 июня 2025По горячим следам сразу после экскурсии хотим выразить огромную благодарность и признательность Олегу Владимировичу. Он прекрасный экскурсовод, знает и главное
- ННаталия19 мая 2025Очень понравилась экскурсия Познавательная, неутомительная и интересная. Экскурсовод Олег очень эрудированный и интересный расказчик.
- ММарина10 мая 2025Экскурсия потрясающая!
Олег интересно рассказывает, подобран материал, все переплетается с легким юмором. От всей души рекомендую!
- ВВиктория3 мая 2025Прекрасная экскурсия! Очень интересно рассказывает экскурсовод Олег! 2 часа пролетело незаметно)
- ЕЕлена3 мая 2025Экскурсия очень понравилось. С большим удовольствием слушали рассказы Олега про интересные страшные, мистические эпизоды из жизни г Углича. Олег очень заинтересовал историей города и хочется вернуться ещё.
- ООльга21 апреля 2025Отличный экскурсовод, подача информации интересная и доступная для ребенка
- ВВиктор18 марта 2025Информация была подана отлично: понятно и структурировано. Особенно впечатлили некоторые истории. Большое спасибо экскурсоводу Олегу — он очень приятный и располагает к себе.
Советую!
