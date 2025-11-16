Углич — город тайн, легенд и старинной архитектуры на берегу Волги. Мы прогуляемся по кремлю, поднимемся на колокольню, посетим монастыри, древние палаты и храмы.
Вы увидите город, в котором переплелись история Рюриковичей, трагедия царевича Дмитрия и след Романовых. Это прогулка не только по улицам, но и по страницам русской истории.
Описание экскурсииПо древнему городу Наша экскурсия начнется с Угличского кремля. Сейчас это государственный музей. Мы познакомимся с основными вехами истории города, а также более детально рассмотрим загадочную гибель царевича Димитрия — последнего сына Ивана Грозного. После заглянем в древние палаты удельных князей и поговорим о бурных временах Смуты. Вас ждет посещение Спасо-Преображенского собора с шестиярусным иконостасом и колокольней, а также Богоявленский монастырь, где вы увидите самопроявляющиеся росписи на стенах одного из храмов.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Угличский кремль
- Церковь царевича Дмитрия на крови
- Палаты Угличских удельных князей
- Спасо-Преображенский собор
- Колокольня
- Богоявленский монастырь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты (200 руб.)
- Путевка на территорию Кремля 1200 рублей за группу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Успенская площадь
Завершение: Богоявленский монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 13 00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 90 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
16 ноя 2025
Прекрасный гид! Всё интересно и подробно! Спасибо большое!
А
Андрей
12 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась! Чёткое и интересное изложение материала, ответы на интересующие вопросы, комфортно и полезно для общего развития провели время! Наталье большое спасибо!
Ю
Юлия
6 окт 2025
Понравилось абсолютно все! Спасибо за такую замечательную экскурсию! Дети слушали, открыв рот, потом долго обсуждали!
И
Ирина
5 окт 2025
Экскурсия по Угличу, в целом, понравилась. Олег Николаевич (наш гид) зарекомендовал себя грамотным, эрудированным и компетентным специалистом в своем деле. Будем рекомендовать друзьям посетить город.
С
Светлана
23 сен 2025
На выходные 20-21 сентября решили поехать в Углич. Т. к. мы первый раз решили взять экскурсию ознакомительную. По предложенной программе и отзывам остановились на гиде, Олеге. И не пожалели.
Е
Екатерина
17 сен 2025
Спасибо большое Наталье за интересную экскурсию! В Угличе не первый раз, но с индивидуальной прогулкой смотришь на город по-новому
Л
Лариса
16 сен 2025
Спасибо большое Наталье! Экскурсия очень интересная 🙌 буду рекомендовать знакомым 👍
И
Инта
10 сен 2025
Экскурсия очень понравилась,Экскурсовод Наталья,познавательно рассказывала,мы рекомендуем!
К
Кудымова
26 авг 2025
24 августа мы взяли Обзорную экскурсию по городу Угличу с посещением Угличского кремля. Экскурсия была индивидуальная. Гид Наталья - это профессионал своего дела, влюбленный в свой город и свою профессию.
Д
Дмитрий
26 авг 2025
Доброжелательный и компетентный гид. Нам не повезло только с тем, что в день экскурсии в городе проводили спортивный праздник, дороги были перекрыты. Для нас это было неожиданностью и мы с окраины города пешком добирались к месту начала экскурсии.
А
Алена
19 авг 2025
Великолепная экскурсия! Ёмко, многогранно, интересно! Олегу огромное спасибо! Очень эрудированный, интеллигентный человек и прекрасный гид.
А
Анна
18 авг 2025
Хорошая экскурсия. Гид Наталья смогла вовлечь в рассказ о городе даже очень уставших и изможденных туристов)) Интересные истории, не перегружено, план экскурсии выстроен грамотно и логично.
С
Светлана
17 авг 2025
Спасибо большое Олегу за интересную экскурсию! Углич замечательный город, хочется ещё раз вернуться! Спасибо!!!
Д
Дмитрий
15 авг 2025
Наталья, спасибо! Замечательная экскурсия!
М
Михаил
8 авг 2025
Хорошая экскурсия.
