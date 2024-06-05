Угличский Кремль – экскурсии в Угличе

Найдено 24 экскурсии в категории «Угличский Кремль» в Угличе, цены от 1 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказочный Углич
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Сказочный Углич: Путешествие сквозь века от Кремля до Воскресенского монастыря
Погрузитесь в уникальную атмосферу Углича, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по эпохам
Начало: На Успенской площади
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
3 200 за всё до 10 чел.
Загадочный Углич: история, тайны, легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
115 отзывов
Загадочный Углич: погружение в историю, тайны и легенды города
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь, д. 5
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
3 000 за всё до 6 чел.
Тайны Угличского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
77 отзывов
Тайны Угличского кремля: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Угличскому кремлю, где каждый камень хранит истории великих событий
Начало: В районе Успенской площади
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
2 200 за всё до 10 чел.
Сюжеты Углича
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
316 отзывов
Популярное предложение
Сюжеты Углича
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
3 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
265 отзывов
Обзорная экскурсия по Угличу: кремль, история и духовность
Приглашаем на увлекательное путешествие по Угличу, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя мир легенд и святости
Начало: У Успенской площади
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
3 200 за всё до 10 чел.
Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
Индивидуальная
5.5 часов
21 отзыв
Колоритный Углич: историческое путешествие от кремля до деревни кацкарей
Погрузитесь в атмосферу старинного Углича: от величественного кремля до уникальной деревни кацкарей с традиционным обедом
Начало: На Успенской площади
11 июня в 11:30
12 июня в 14:30
от 5 200 за всё до 5 чел.
Углич и Мышкин за один день (на вашем автомобиле)
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
48 отзывов
Углич и Мышкин за один день (на вашем автомобиле) - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Углича и Мышкина за один день. Уникальная экскурсия по Ярославской области для ценителей культуры и архитектуры
Начало: В центре Углича
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
60005 400 за всё до 10 чел.
Экспресс-прогулка по Угличу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
79 отзывов
Экспресс-прогулка по Угличу: кремль, церкви и история города
Погрузитесь в историю Углича, посетите его знаменитый кремль и церкви, узнайте тайны прошлого и насладитесь видами Волги
Начало: На Успенской площади
11 июня в 11:30
12 июня в 09:00
от 2 200 за всё до 25 чел.
Углич сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
90 отзывов
Углич сквозь столетия: индивидуальная экскурсия по Кремлю и монастырям
За три часа вы погрузитесь в историю Углича, посетите Кремль, старинные монастыри и уютные улочки. Узнайте, как город изменился с X века до наших дней
Начало: На Успенской площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Историческое и духовное наследие Углича
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
63 отзыва
Историческое и духовное наследие Углича
Познакомьтесь с богатой историей и духовным наследием Углича, посетите ключевые памятники и узнайте о судьбоносных событиях для России
22 июля в 12:30
30 июля в 12:30
от 2 500 за всё до 6 чел.
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю
Получить общее представление о памятниках старины и побывать в загородном фермерском хозяйстве
Начало: По договоренности
11 июня в 11:00
12 июня в 14:00
от 5 100 за всё до 5 чел.
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям» (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям»
Погрузитесь в уникальную культуру кацкарей и откройте для себя тайны Углича на индивидуальной экскурсии
Начало: На Успенской площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
Индивидуальная
2.5 часа
44 отзыва
Обзорная экскурсия по Угличу: история, кремль и святые места
Погрузитесь в историю Углича, посетив его сердце - Угличский кремль, и узнайте тайны древних храмов и монастырей
Начало: Успенская площадь, Углич
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 100 за всё до 10 чел.
Углич - жемчужина России
Индивидуальная
2 часа
66 отзывов
Углич: историческое путешествие по жемчужине России
Погрузитесь в уникальную атмосферу Углича, где каждый уголок хранит вековые тайны и истории
Начало: Ростовская улица, 22, Углич
Расписание: С 09.00 до 14.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Угличскому кремлю
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Угличскому кремлю с посещением исторических памятников
Прогулка с экскурсоводом по Угличскому кремлю откроет перед вами богатую историю и архитектуру, сохранившуюся с древних времен
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
А не испечь ли нам угличский пряник?
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
А не испечь ли нам угличский пряник? Погружение в историю и кулинарию Углича
Откройте для себя чарующий Углич в уникальной экскурсии с мастер-классом по созданию традиционного пряника
Начало: Площадь Успенская
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500 за всё до 10 чел.
Костюмированная театрализованная экскурсия Купеческий Углич 19 век с чаепитием
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Костюмированная экскурсия Купеческий Углич 19 век с чаепитием и мастер-классом
Путешествие в прошлое Углича: купеческие дома, театрализованная программа и традиционное чаепитие ждут вас
Начало: Причал, центральная набережная
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 800 за человека
Углич и Мышкин за 1 день
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Углич и Мышкин за один день: путешествие по страницам истории
Познайте дух старины и тайны прошлого в увлекательной экскурсии по Угличу и Мышкину. Исторические открытия и культурные сокровища ждут вас
Начало: Успенская площадь, д. 5
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Углич мистический - вечерняя прогулка
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Углич мистический: вечерняя прогулка по тайнам и легендам
Окунитесь в увлекательное путешествие по ночному Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь
Расписание: Все дни в 18 00
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
4 000 за всё до 20 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Угличу
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому Угличу с посещением музеев
Погрузитесь в историю Углича, посетив его знаковые места: от Успенского храма до уникальных музеев
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Лабиринты истории и тайны «маленькой Швейцарии»
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Лабиринты истории и тайны «маленькой Швейцарии»
Углич - это город с богатой историей и уникальной архитектурой. Вас ждет увлекательное путешествие по его главным достопримечательностям и тайнам
Начало: Углич, Успенская площадь
Расписание: Понедельник-суббота с 09-00 до 21-00
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Углич: Битва. Престол. OFF
Индивидуальная
2 часа
Углич: Битва за власть и любовь в эпоху Рюриковичей и Романовых
Познайте тайны Углича в экскурсии, где история Рюриковичей и Романовых оживает в рассказах о любви, власти и смерти
Начало: Успенская площадь, Углич
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
4 900 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением Кремля
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Угличу: история, монастыри и Кремль
Погрузитесь в уникальную атмосферу Углича, осмотрев его знаковые места и монастыри, насладитесь красотой и историей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Попробуем Углич на вкус?
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия «Попробуем Углич на вкус?»: история, природа и авторская кухня
Приглашаем в увлекательное путешествие по Угличу, где исторические открытия сочетаются с гастрономическими удовольствиями
Начало: Площадь Успенская
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    5 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
    Замечательная экскурсия! Надежда - очень хороший экскурсовод. Интересно ведёт экскурсию, знает историю, подробно отвечает на все вопросы, рассказывает забавные случаи из своей богатой экскурсоводческой практики. Всем рекомендую!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
    Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Были заинтересованы и взрослые и дети. Огромное спасибо экскурсоводу.
  • Ю
    Юлия
    30 мая 2024
    Сказочный Углич
    Хороший экскурсовод. Приятный голос, подача материала. Показала все интересные места, дополнив историческим сопровождением. Однозначно рекомендую.
  • А
    Абрамова
    25 мая 2024
    Сказочный Углич
    Отличная экскурсия. Ксения прекрасный рассказчик. Приятная речь, без запинок. Время пролетает незаметно.
  • Е
    Елизавета
    22 мая 2024
    Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
    Наталья-экскурсовод нам понравилась. Рассказала много интересного о городе, доброжелательна и внимательна. Рекомендуем.
  • Е
    Екатерина
    21 мая 2024
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Замечательная экскурсия. Наталья прекрасный профессиональный экскурсовод. Знающий, терпеливый и внимательный. Углич активно ремонтируется. Буквально месяц, и центр будет не узнать. Прогулочные зоны, пешеходные улицы, отреставрированные дома на ул. Спасская. Приезжайте обязательно! Но с экскурсией!
  • E
    ELENA
    20 мая 2024
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Замечательная экскурсия. Наташа очень хорошо знает и любит историю. Очень интересно рассказывает о легендах и истории Углича. Рекомендуем этого знающего экскурсовода.
  • М
    Мария
    20 мая 2024
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Замечательный экскурсовод, рассказывает легко, интересно. Очень рекомендую!!!
    Замечательный экскурсовод, рассказывает легко, интересноЗамечательный экскурсовод, рассказывает легко, интересноЗамечательный экскурсовод, рассказывает легко, интересно
  • С
    Софья
    19 мая 2024
    Углич и Мышкин за один день (на вашем автомобиле)
    Хочется поблагодарить Анну за интересный рассказ. Огромное спасибо. Было очень интересно, узнали много нового. Время пролетело очень быстро. Экскурсия продумана
    читать дальше

    грамотно, Аня старалась как можно больше нам рассказать. Видно, что экскурсовод она профессиональный. Всегда может подсказать, как что лучше. Смело рекомендуем. 👍

  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
    Отличная экскурсия! Всем рекомендую экскурсовода Наталью, эрудированный, погруженный в историю, приятный и добрый профессионал!

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Угличский Кремль»

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  1. Сказочный Углич
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  3. Тайны Угличского кремля
  4. Сюжеты Углича
  5. Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Угличский Кремль
  2. Самое главное
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Кремль
  6. Палаты угличских князей
  7. Успенская площадь
  8. Воскресенский монастырь
  9. Богоявленский монастырь
  10. Угличская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Угличу в июне 2024
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