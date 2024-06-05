А Александр Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля Замечательная экскурсия! Надежда - очень хороший экскурсовод. Интересно ведёт экскурсию, знает историю, подробно отвечает на все вопросы, рассказывает забавные случаи из своей богатой экскурсоводческой практики. Всем рекомендую!

И Ирина Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Были заинтересованы и взрослые и дети. Огромное спасибо экскурсоводу.

Ю Юлия Сказочный Углич Хороший экскурсовод. Приятный голос, подача материала. Показала все интересные места, дополнив историческим сопровождением. Однозначно рекомендую.

А Абрамова Сказочный Углич Отличная экскурсия. Ксения прекрасный рассказчик. Приятная речь, без запинок. Время пролетает незаметно.

Е Елизавета Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля Наталья-экскурсовод нам понравилась. Рассказала много интересного о городе, доброжелательна и внимательна. Рекомендуем.

Е Екатерина Загадочный Углич: история, тайны, легенды Замечательная экскурсия. Наталья прекрасный профессиональный экскурсовод. Знающий, терпеливый и внимательный. Углич активно ремонтируется. Буквально месяц, и центр будет не узнать. Прогулочные зоны, пешеходные улицы, отреставрированные дома на ул. Спасская. Приезжайте обязательно! Но с экскурсией!

E ELENA Загадочный Углич: история, тайны, легенды Замечательная экскурсия. Наташа очень хорошо знает и любит историю. Очень интересно рассказывает о легендах и истории Углича. Рекомендуем этого знающего экскурсовода.

М Мария Загадочный Углич: история, тайны, легенды Замечательный экскурсовод, рассказывает легко, интересно. Очень рекомендую!!!

С Софья Углич и Мышкин за один день (на вашем автомобиле) читать дальше грамотно, Аня старалась как можно больше нам рассказать. Видно, что экскурсовод она профессиональный. Всегда может подсказать, как что лучше. Смело рекомендуем. 👍 Хочется поблагодарить Анну за интересный рассказ. Огромное спасибо. Было очень интересно, узнали много нового. Время пролетело очень быстро. Экскурсия продумана