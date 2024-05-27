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показала, все рассказала. История, обычаи, мифы города Углича и окрестностей, все про царевича Дмитрия - все нашло отражение в ее рассказе, ничего не ускользнуло. Даже по времени экскурсия продолжалась дольше запланированного - как сказала Наталья, она увлеклась. Побольше бы таких увлеченных людей, настоящих фанатиков своего дела. Остались только положительные впечатления, спасибо тебе, Наталья!