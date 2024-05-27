Угличская ГЭС – экскурсии в Угличе

Найдено 6 экскурсий в категории «Угличская ГЭС» в Угличе, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Расширенная экскурсия по Угличу на транспорте туристов
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Расширенная экскурсия по Угличу: от церквей до Угличской ГЭС
Погрузитесь в историю Углича, посетив его знаменитые церкви, монастыри и уникальную Угличскую ГЭС
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
А не испечь ли нам угличский пряник?
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
А не испечь ли нам угличский пряник? Погружение в историю и кулинарию Углича
Откройте для себя чарующий Углич в уникальной экскурсии с мастер-классом по созданию традиционного пряника
Начало: Площадь Успенская
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500 за всё до 10 чел.
Углич и Мышкин за 1 день
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Углич и Мышкин за один день: путешествие по страницам истории
Познайте дух старины и тайны прошлого в увлекательной экскурсии по Угличу и Мышкину. Исторические открытия и культурные сокровища ждут вас
Начало: Успенская площадь, д. 5
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Углич мистический - вечерняя прогулка
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Углич мистический: вечерняя прогулка по тайнам и легендам
Окунитесь в увлекательное путешествие по ночному Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь
Расписание: Все дни в 18 00
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
4 000 за всё до 20 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу (без посещения кремля)
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Угличу: история, набережная, монастыри
Погрузитесь в атмосферу Углича, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории без посещения кремля
Начало: Ул. Островского, д. 1 (у кафе «Опята»)
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500 за всё до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Угличу
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому Угличу с посещением музеев
Погрузитесь в историю Углича, посетив его знаковые места: от Успенского храма до уникальных музеев
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Угличу (без посещения кремля)
    Экскурсия в Уличе с Натальей нам понравилась. За 2 часа мы увидели большое количество исторических объектов и история города ожила
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    на наших глазах. Экскурсия была интересная, динамичная, насыщенная историческими фактами и легендами. Правильно выбрали экскурсию без Кремля, т. к. Кремль достоим отдельного внимания и уделенного времени.

  • А
    Александра
    16 мая 2024
    Углич мистический - вечерняя прогулка
    Очень понравилась экскурсия! Спасибо огромное!
  • А
    Александр
    15 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Угличу (без посещения кремля)
    Наталия - прекрасный гид, любящий свой город и тонко чувствующий клиента. Экскурсия очень понравилась. Маршрут был хорошо продуман. За два часа посмотрели все самое интересное в центре, а закончили прямо у места, где мы сняли квартиру. Всем рекомендую Наталью!
  • A
    Anastasija
    13 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Угличу
    Были на экскурсии с экскурсоводам Наталией. Прекрасный, знающий профессионал. Экскурсия прошла легко, было очень интересно слушать об истории города, посетили уютный центр города. Обменялись мнениями, спасибо большое за экскурсию. Очень всем рекомендую!
  • А
    Александр
    2 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Угличу (без посещения кремля)
    Отлично! Превосходно! Побольше бы таких гидов, как Наталья. Никогда еще у меня в 11 утра так не болели ноги) Все
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    показала, все рассказала. История, обычаи, мифы города Углича и окрестностей, все про царевича Дмитрия - все нашло отражение в ее рассказе, ничего не ускользнуло. Даже по времени экскурсия продолжалась дольше запланированного - как сказала Наталья, она увлеклась. Побольше бы таких увлеченных людей, настоящих фанатиков своего дела. Остались только положительные впечатления, спасибо тебе, Наталья!

  • А
    Андрей
    1 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Угличу
    Интересная познавательная экскурсия по Угличу, с глубоким погружением в историю. Было очень интересно. Прошли практически всю основную часть города, узнали много для себя нового. Спасибо!
  • S
    Svetlana
    11 марта 2024
    Углич и Мышкин за 1 день
    Очень понравилась экскурсия. ГИД чудо. после ее рассказов захотелось узнать еще больше об истории царского рода. Очень рекомендую. Анна рассказывает интересно, без лишней информации. Прислушивается ко всем пожеланиям
  • И
    Ирина
    6 января 2024
    Углич и Мышкин за 1 день
    Замечательная экскурсия. Анна очень интересно рассказала об Угличе, его достопримечательностях. Потом были в Мышкине, тоже очень интересно, несмотря на сильный мороз.
  • А
    Алеся
    6 ноября 2023
    Обзорная пешеходная экскурсия по Угличу
    Потрясающий городок! Очень хочется вернуться обратно! Интереснейшие экскурсии, Красивейшая набережная, ночной город оставляет приятное впечатление. Надо обязательно посетить летом
  • Е
    Елена
    16 октября 2023
    Расширенная экскурсия по Угличу на транспорте туристов
    https://youtu.be/VUtsI2x0Y8E

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Угличская ГЭС»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Расширенная экскурсия по Угличу на транспорте туристов
  2. А не испечь ли нам угличский пряник?
  3. Углич и Мышкин за 1 день
  4. Углич мистический - вечерняя прогулка
  5. Обзорная экскурсия по Угличу (без посещения кремля)
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Угличский Кремль
  2. Самое главное
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Кремль
  6. Палаты угличских князей
  7. Успенская площадь
  8. Воскресенский монастырь
  9. Богоявленский монастырь
  10. Угличская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Угличу в июне 2024
Сейчас в Угличе в категории "Угличская ГЭС" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 500 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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