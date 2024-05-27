1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Расширенная экскурсия по Угличу: от церквей до Угличской ГЭС
Погрузитесь в историю Углича, посетив его знаменитые церкви, монастыри и уникальную Угличскую ГЭС
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
А не испечь ли нам угличский пряник? Погружение в историю и кулинарию Углича
Откройте для себя чарующий Углич в уникальной экскурсии с мастер-классом по созданию традиционного пряника
Начало: Площадь Успенская
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Углич и Мышкин за один день: путешествие по страницам истории
Познайте дух старины и тайны прошлого в увлекательной экскурсии по Угличу и Мышкину. Исторические открытия и культурные сокровища ждут вас
Начало: Успенская площадь, д. 5
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Углич мистический: вечерняя прогулка по тайнам и легендам
Окунитесь в увлекательное путешествие по ночному Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь
Расписание: Все дни в 18 00
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
4 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Угличу: история, набережная, монастыри
Погрузитесь в атмосферу Углича, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории без посещения кремля
Начало: Ул. Островского, д. 1 (у кафе «Опята»)
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому Угличу с посещением музеев
Погрузитесь в историю Углича, посетив его знаковые места: от Успенского храма до уникальных музеев
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина27 мая 2024Экскурсия в Уличе с Натальей нам понравилась. За 2 часа мы увидели большое количество исторических объектов и история города ожила
- ААлександра16 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Спасибо огромное!
- ААлександр15 мая 2024Наталия - прекрасный гид, любящий свой город и тонко чувствующий клиента. Экскурсия очень понравилась. Маршрут был хорошо продуман. За два часа посмотрели все самое интересное в центре, а закончили прямо у места, где мы сняли квартиру. Всем рекомендую Наталью!
- AAnastasija13 мая 2024Были на экскурсии с экскурсоводам Наталией. Прекрасный, знающий профессионал. Экскурсия прошла легко, было очень интересно слушать об истории города, посетили уютный центр города. Обменялись мнениями, спасибо большое за экскурсию. Очень всем рекомендую!
- ААлександр2 мая 2024Отлично! Превосходно! Побольше бы таких гидов, как Наталья. Никогда еще у меня в 11 утра так не болели ноги) Все
- ААндрей1 мая 2024Интересная познавательная экскурсия по Угличу, с глубоким погружением в историю. Было очень интересно. Прошли практически всю основную часть города, узнали много для себя нового. Спасибо!
- SSvetlana11 марта 2024Очень понравилась экскурсия. ГИД чудо. после ее рассказов захотелось узнать еще больше об истории царского рода. Очень рекомендую. Анна рассказывает интересно, без лишней информации. Прислушивается ко всем пожеланиям
- ИИрина6 января 2024Замечательная экскурсия. Анна очень интересно рассказала об Угличе, его достопримечательностях. Потом были в Мышкине, тоже очень интересно, несмотря на сильный мороз.
- ААлеся6 ноября 2023Потрясающий городок! Очень хочется вернуться обратно! Интереснейшие экскурсии, Красивейшая набережная, ночной город оставляет приятное впечатление. Надо обязательно посетить летом
- ЕЕлена16 октября 2023https://youtu.be/VUtsI2x0Y8E
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Угличская ГЭС»
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