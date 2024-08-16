Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Угличу. Вы увидите кремль, известный как «кремль без стен», церковь Димитрия на Крови, где погиб младший сын Ивана Грозного, и Спасо-Преображенский собор с росписями 19 века. В историческом районе Посад полюбуетесь старинными особняками и монастырями-крепостями. Узнаете о торговых делах города и знаменитых купеческих родах. Эта экскурсия позволит вам глубже понять историю и культуру Углича

Описание экскурсии

Угличский кремль

Вы поймёте, почему его называют «кремль, у которого нет стен». Посетите церковь Димитрия на Крови — место гибели младшего сына Ивана Грозного. И увидите набатный колокол, известивший угличан о случившейся трагедии. Кроме того, мы осмотрим Спасо-Преображенский собор с росписями братьев Медведевых — известных ярославских живописцев середины 19 века.

Старинный Посад

Это исторический район, который поведает нам о торговых делах города и самых успешных угличских купеческих родах. Вы полюбуетесь ансамблем Успенской площади и сохранившимися старинными особняками. А также увидите и по желанию посетите действующие монастыри: Алексеевский, Воскресенский и Богоявленский. Я расскажу, чем примечателен каждый из них.

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются дополнительно: кремль — 800 руб. с группы, церковь Димитрия на Крови — 100 руб. взрослый, 85 руб. детский, дошкольники бесплатно.