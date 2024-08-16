Познакомьтесь с колоритным Угличем на индивидуальной экскурсии. Посетите кремль, церкви и старинные особняки. Узнайте о купеческих родах и монастырях
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Угличу.
Вы увидите кремль, известный как «кремль без стен», церковь Димитрия на Крови, где погиб младший сын Ивана Грозного, и Спасо-Преображенский собор с росписями 19 века. В историческом районе Посад полюбуетесь старинными особняками и монастырями-крепостями. Узнаете о торговых делах города и знаменитых купеческих родах. Эта экскурсия позволит вам глубже понять историю и культуру Углича
Вы поймёте, почему его называют «кремль, у которого нет стен». Посетите церковь Димитрия на Крови — место гибели младшего сына Ивана Грозного. И увидите набатный колокол, известивший угличан о случившейся трагедии. Кроме того, мы осмотрим Спасо-Преображенский собор с росписями братьев Медведевых — известных ярославских живописцев середины 19 века.
Старинный Посад
Это исторический район, который поведает нам о торговых делах города и самых успешных угличских купеческих родах. Вы полюбуетесь ансамблем Успенской площади и сохранившимися старинными особняками. А также увидите и по желанию посетите действующие монастыри: Алексеевский, Воскресенский и Богоявленский. Я расскажу, чем примечателен каждый из них.
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются дополнительно: кремль — 800 руб. с группы, церковь Димитрия на Крови — 100 руб. взрослый, 85 руб. детский, дошкольники бесплатно.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Угличе
Добрый день! Меня зовут Галина, я коренная угличанка, молодой пенсионер и аттестованный гид с опытом работы более 20 лет. С большой радостью познакомлю вас с красотами родного Углича.