Е Елизавета Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля Большое спасибо Наталье за прекрасную экскурсию. Милая и обаятельная девушка, хорошая речь и чувство юмора. Легко, ненавязчиво и интересно подана информация, даже наши подростки оценили)) Прекрасно провели время и влюбились в Углич)

И Ирина Углич сквозь столетия читать дальше истории города и интересных событиях, которые связаны с Угличем. Слушать было интересно не только взрослым, но и детям. Спасибо Анне за время, проведенное с пользой. Анна - гид, которого очень интересно слушать. Мы были в Угличе не раз, но гид смогла заинтересовать нас рассказом об

О Оксана Углич сквозь столетия Нам понравилось всё!!! Гид Анна интересно всё рассказала. Приятно было с ней првести время и узнать много интересного. Грамотно, доступно, интересно.

Ю Юлия Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля Выражаем большую благодарность Наталье за нашу экскурсию!!! Исторические события происходящие в Угличе со дня его основания и до наших дней в полном объеме представлены в рассказе экскурсовода. Мы остались под очень большим приятным впечатлением!!!