Богоявленский женский монастырь – экскурсии в Угличе

Найдено 3 экскурсии в категории «Богоявленский женский монастырь» в Угличе, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
Пешая
2.5 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу: история, кремль и святые места
Погрузитесь в историю Углича, посетив его сердце - Угличский кремль, и узнайте тайны древних храмов и монастырей
Начало: Успенская площадь, Углич
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 15:00
10 мар в 09:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Углич сквозь столетия
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Углич сквозь столетия: от древности до наших дней
Погрузитесь в историю Углича, открывая его секреты вдоль старинных улиц и святых мест за три часа путешествия
Начало: Углич, Успенская площадь, д. 3
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 мар в 09:00
11 мар в 09:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
По святым местам Углича
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по святым местам Углича: монастыри, храмы и истории
Познакомьтесь с духовным наследием Углича через его монастыри и храмы. Уникальная возможность прикоснуться к истории
Начало: Площадь Успенская, Углич
Расписание: По договоренности
10 мар в 09:00
11 мар в 09:00
3000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    26 февраля 2025
    Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
    Большое спасибо Наталье за прекрасную экскурсию. Милая и обаятельная девушка, хорошая речь и чувство юмора. Легко, ненавязчиво и интересно подана информация, даже наши подростки оценили)) Прекрасно провели время и влюбились в Углич)
  • И
    Ирина
    6 января 2025
    Углич сквозь столетия
    Анна - гид, которого очень интересно слушать. Мы были в Угличе не раз, но гид смогла заинтересовать нас рассказом об
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    истории города и интересных событиях, которые связаны с Угличем. Слушать было интересно не только взрослым, но и детям. Спасибо Анне за время, проведенное с пользой.

  • О
    Оксана
    20 октября 2024
    Углич сквозь столетия
    Нам понравилось всё!!! Гид Анна интересно всё рассказала. Приятно было с ней првести время и узнать много интересного. Грамотно, доступно, интересно.
  • Ю
    Юлия
    13 октября 2024
    Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
    Выражаем большую благодарность Наталье за нашу экскурсию!!! Исторические события происходящие в Угличе со дня его основания и до наших дней в полном объеме представлены в рассказе экскурсовода. Мы остались под очень большим приятным впечатлением!!!
  • З
    Зоя
    8 мая 2024
    Углич сквозь столетия
    Отличная экскурсия! Спасибо большое Анне! Слушать приятно и интересно, говорит о городе с любовью, за все время экскурсии ни разу не заскучали. Помимо этого порекомендовала рестораны, кафе, интересные места, которые ещё можно посетить в Угличе. Однозначно рекомендую данную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Богоявленский женский монастырь»

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  1. Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
  2. Углич сквозь столетия
  3. По святым местам Углича
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Самое главное
  3. Угличский Кремль
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Воскресенский монастырь
  6. Успенская площадь
  7. Палаты угличских князей
  8. Кремль
  9. Богоявленский монастырь
  10. Алексеевский женский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Угличу в марте 2025
Сейчас в Угличе в категории "Богоявленский женский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 3500. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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