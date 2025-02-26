Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу: история, кремль и святые места
Погрузитесь в историю Углича, посетив его сердце - Угличский кремль, и узнайте тайны древних храмов и монастырей
Начало: Успенская площадь, Углич
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 15:00
10 мар в 09:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Углич сквозь столетия: от древности до наших дней
Погрузитесь в историю Углича, открывая его секреты вдоль старинных улиц и святых мест за три часа путешествия
Начало: Углич, Успенская площадь, д. 3
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 мар в 09:00
11 мар в 09:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по святым местам Углича: монастыри, храмы и истории
Познакомьтесь с духовным наследием Углича через его монастыри и храмы. Уникальная возможность прикоснуться к истории
Начало: Площадь Успенская, Углич
Расписание: По договоренности
10 мар в 09:00
11 мар в 09:00
3000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета26 февраля 2025Большое спасибо Наталье за прекрасную экскурсию. Милая и обаятельная девушка, хорошая речь и чувство юмора. Легко, ненавязчиво и интересно подана информация, даже наши подростки оценили)) Прекрасно провели время и влюбились в Углич)
- ИИрина6 января 2025Анна - гид, которого очень интересно слушать. Мы были в Угличе не раз, но гид смогла заинтересовать нас рассказом об
- ООксана20 октября 2024Нам понравилось всё!!! Гид Анна интересно всё рассказала. Приятно было с ней првести время и узнать много интересного. Грамотно, доступно, интересно.
- ЮЮлия13 октября 2024Выражаем большую благодарность Наталье за нашу экскурсию!!! Исторические события происходящие в Угличе со дня его основания и до наших дней в полном объеме представлены в рассказе экскурсовода. Мы остались под очень большим приятным впечатлением!!!
- ЗЗоя8 мая 2024Отличная экскурсия! Спасибо большое Анне! Слушать приятно и интересно, говорит о городе с любовью, за все время экскурсии ни разу не заскучали. Помимо этого порекомендовала рестораны, кафе, интересные места, которые ещё можно посетить в Угличе. Однозначно рекомендую данную экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Богоявленский женский монастырь»
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