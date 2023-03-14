Экспедиция по льду Байкала на Ольхон

Групповой тур в Улан-Удэ
5
3 отзыва
Акция! Скидка 10 000 рублей на заезды с 16 и 24 февраля при бронировании до 20 февраля 2024 года! Стоимость тура по акции 85 000 рублей! Приглашаем вас в настоящую экспедицию для знакомства со священным озером, когда оно превращается в самый большой каток в мире.

Опираясь на многолетний опыт, мы создали тщательно спланированный маршрут, который позволит познакомиться с западной и восточной жемчужинами Байкала в одном путешествии — от острова Ольхон до полуострова Святой Нос и Чивыркуйского залива.
Экспедиция по льду Байкала на Ольхон
Экспедиция по льду Байкала на Ольхон
Экспедиция по льду Байкала на Ольхон
Ближайшие даты:
10
фев
12
фев
14
фев
16
фев
18
фев
20
фев
22
фев
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даты

Что вас ожидает:

Лед Байкала
Лед Байкала
Будем искать самые необычные сосульки и любоваться прозрачным льдом
Иволгинский дацан
Иволгинский дацан
Зарядимся энергетикой в самом известном буддийском монастыре России
Духовный Байкал
Духовный Байкал
Познакомимся с местной культурой и традициями

Программа тура по дням

1 день

Приезд, Иволгинский дацан, Усть-Баргузин

Приезд в Улан-Удэ.

Знакомство с духовной столицей буддизма России – Иволгинским дацаном, в котором находится известное на весь мир нетленное тело Хамбо-ламы Даши Итигэлова.

Выезд на Байкал до поселка Усть-Баргузин, по пути осматривая достопримечательности и делая остановки в священных местах: перевал Пыхта, речка Хаим и валун «Черепашка».

После долгой дороги вас ждет ужин и отдых в благоустроенной гостинице.

Приезд, Иволгинский дацан, Усть-БаргузинПриезд, Иволгинский дацан, Усть-Баргузин
2 день

Остров Ольхон, мыс Хобой и Саган-Хушун

Нас ждет настоящая экспедиция!

Мы отправляемся пересекать по льду Байкал до самого острова Ольхон!

Познакомимся со священными мысами Хобой и Саган-Хушун.

Это не только энергетически сильные места, которые жители острова почитают веками, но и сосредоточение красивейших торосов и сокуй!

Полюбуемся на неприступные скалы, заглянем в пещеры и устроим фотосессию, покатаемся по льду Малого Моря и поразимся необычными формами гигантских сосулек.

Остров Ольхон, мыс Хобой и Саган-ХушунОстров Ольхон, мыс Хобой и Саган-ХушунОстров Ольхон, мыс Хобой и Саган-Хушун
3 день

Мысы и острова Малого Моря

Фраза «Если ты не был на Ольхоне – ты не был на Байкале» оправдывает себя на все 100%.

Это настоящая жемчужина озера с удивительными ландшафтами и самой известной скалой Шаманка.

Сегодня мы будем изучать мысы и острова Малого Моря.

Устроим фото-охоту за пузырьками во льду, будем развлекаться, кататься, фотографироваться и поглощать вкусный обед байкальской кухни прямо на берегу Байкала.

Катание на хивусе - судне на воздушной подушке.

Мысы и острова Малого МоряМысы и острова Малого МоряМысы и острова Малого Моря
4 день

Северная часть острова Ольхон

Сегодня мы выезжаем на лёд и изучаем красоты северной части острова Ольхона.

Мощные скалы и уютные бухты, изменчивые пейзажи и заснеженные дюны: увидите Харалдайский залив и острова Малого Моря, урочище Песчанка, мыс Саган-Хушун и мыс Хобой – самую северную точка острова, поселок Узуры и метеостанцию.

После обеда наш путь лежит обратно в поселок Усть-Баргузин.

Северная часть острова ОльхонСеверная часть острова ОльхонСеверная часть острова Ольхон
5 день

Чивыркуйский залив

Заповедные места!

Дорога к живописному Чивыркуйскому заливу лежит через Забайкальский национальный парк, вдоль самого длинного песчаного пляжа Байкала – Мягкая Карга.

Здесь умопомрачительные виды на Баргузинский залив и вершины полуострова Святой Нос.

Добравшись до Чивыркуйского залива, мы выезжаем на толстый байкальский лёд и начинается наша экспедиция по самым красивым пещерам и гротам, расположенным на островах залива с говорящими названиями: Птичий базар, Голый и Лохматый.

Чивыркуйский заливЧивыркуйский залив
6 день

Катание на снегоходах, прощальный обед

Прощание с Байкалом.

Катание на снегоходах по живописной местности.

Выезд из гостевого дома.

Возвращение обратно в Улан-Удэ.

В Улан-Удэ нас будет ждать прощальный обед в национальном кафе, где мы отведаем сытные и вкусные блюда бурятской кухни.

Шоппинг по сувенирным лавкам.

Размещаемся в благоустроенной гостинице в самом сердце столицы Бурятии.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Катание на снегоходах, прощальный обедКатание на снегоходах, прощальный обедКатание на снегоходах, прощальный обед
7 день

Отъезд

Сегодня мы прощаемся с Бурятией!

После завтрака, мы отвезем наших гостей в аэропорт или на ж/д вокзал г. Улан-Удэ.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту:

  • 1 ночь в Устье-Баргузине;
  • 2 и 3 ночь на Ольхоне;
  • 4 и 5 ночь в Усть-Баргузине;
  • 6 ночь в Улан-Удэ.

Варианты проживания

в пос. Усть-Баргузин

3 ночи

Проживание в благоустроенных двухместных и трехместных номерах (в поселке Усть-Баргузин).

в пос. Хужир

2 ночи

Проживание в полублагоустроенных двухместных и трехместных номерах (в поселке Хужир, душ и туалет на этаже только для нашей компании)

в Улан-Удэ

1 ночь

Проживание в гостинице в Улан-Удэ 3*.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на протяжении всего маршрута
  • Проживание в благоустроенных двухместных и трехместных номерах (в поселке Усть-Баргузин) и в полублагоустроенных двухместных и трехместных номерах (в поселке Хужир, душ и туалет на этаже только для нашей компании)
  • 3-хразовое питание (завтраки, обеды, перекусы, ужины) в зависимости от программы дня. кроме ужина в последний день в городе Улан-Удэ
  • Все экскурсии по программе
  • Вход в национальный парк
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Баня в гостевом доме в поселке Хужир
  • Встреча в аэропорту/жд вокзале г. Улан-Удэ и трансфер в гостиницу
  • Гостиница в Улан-Удэ 3
  • Трансфер в аэропорт/жд вокзал
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно
  • Ужин в последний день в городе Улан-Удэ
  • Сувениры/алкоголь
  • Проживание в Улан-Удэ до или после окончания тура
Место начала и завершения?
г. Улан-Удэ
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем будем передвигаться?

Автобус Мерседес на трансферах Улан-Удэ - Устье-Баргузин - Улан-удэ, ледовые переезды на автомобилях УАЗ. Во время экскурсии на Ольхон, будем катать на хивусах.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
14 мар 2023
Интересный насыщенный тур, много положительных впечатлений, незабываемые виды зимнего Байкала.
Интересный насыщенный тур, много положительных впечатлений, незабываемые виды зимнего Байкала.Интересный насыщенный тур, много положительных впечатлений, незабываемые виды зимнего Байкала.Интересный насыщенный тур, много положительных впечатлений, незабываемые виды зимнего Байкала.Интересный насыщенный тур, много положительных впечатлений, незабываемые виды зимнего Байкала.Интересный насыщенный тур, много положительных впечатлений, незабываемые виды зимнего Байкала.Интересный насыщенный тур, много положительных впечатлений, незабываемые виды зимнего Байкала.Интересный насыщенный тур, много положительных впечатлений, незабываемые виды зимнего Байкала.Интересный насыщенный тур, много положительных впечатлений, незабываемые виды зимнего Байкала.Интересный насыщенный тур, много положительных впечатлений, незабываемые виды зимнего Байкала.Интересный насыщенный тур, много положительных впечатлений, незабываемые виды зимнего Байкала.
Ю
22 июля 2023
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Ш
4 июля 2023
Организация тура на высоте! Гостеприимство и комфорт на высоком уровне.

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