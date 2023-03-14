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Приезд, Иволгинский дацан, Усть-Баргузин

Приезд в Улан-Удэ.

Знакомство с духовной столицей буддизма России – Иволгинским дацаном, в котором находится известное на весь мир нетленное тело Хамбо-ламы Даши Итигэлова.

Выезд на Байкал до поселка Усть-Баргузин, по пути осматривая достопримечательности и делая остановки в священных местах: перевал Пыхта, речка Хаим и валун «Черепашка».

После долгой дороги вас ждет ужин и отдых в благоустроенной гостинице.