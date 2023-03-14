Опираясь на многолетний опыт, мы создали тщательно спланированный маршрут, который позволит познакомиться с западной и восточной жемчужинами Байкала в одном путешествии — от острова Ольхон до полуострова Святой Нос и Чивыркуйского залива.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Приезд, Иволгинский дацан, Усть-Баргузин
Приезд в Улан-Удэ.
Знакомство с духовной столицей буддизма России – Иволгинским дацаном, в котором находится известное на весь мир нетленное тело Хамбо-ламы Даши Итигэлова.
Выезд на Байкал до поселка Усть-Баргузин, по пути осматривая достопримечательности и делая остановки в священных местах: перевал Пыхта, речка Хаим и валун «Черепашка».
После долгой дороги вас ждет ужин и отдых в благоустроенной гостинице.
Остров Ольхон, мыс Хобой и Саган-Хушун
Нас ждет настоящая экспедиция!
Мы отправляемся пересекать по льду Байкал до самого острова Ольхон!
Познакомимся со священными мысами Хобой и Саган-Хушун.
Это не только энергетически сильные места, которые жители острова почитают веками, но и сосредоточение красивейших торосов и сокуй!
Полюбуемся на неприступные скалы, заглянем в пещеры и устроим фотосессию, покатаемся по льду Малого Моря и поразимся необычными формами гигантских сосулек.
Мысы и острова Малого Моря
Фраза «Если ты не был на Ольхоне – ты не был на Байкале» оправдывает себя на все 100%.
Это настоящая жемчужина озера с удивительными ландшафтами и самой известной скалой Шаманка.
Сегодня мы будем изучать мысы и острова Малого Моря.
Устроим фото-охоту за пузырьками во льду, будем развлекаться, кататься, фотографироваться и поглощать вкусный обед байкальской кухни прямо на берегу Байкала.
Катание на хивусе - судне на воздушной подушке.
Северная часть острова Ольхон
Сегодня мы выезжаем на лёд и изучаем красоты северной части острова Ольхона.
Мощные скалы и уютные бухты, изменчивые пейзажи и заснеженные дюны: увидите Харалдайский залив и острова Малого Моря, урочище Песчанка, мыс Саган-Хушун и мыс Хобой – самую северную точка острова, поселок Узуры и метеостанцию.
После обеда наш путь лежит обратно в поселок Усть-Баргузин.
Чивыркуйский залив
Заповедные места!
Дорога к живописному Чивыркуйскому заливу лежит через Забайкальский национальный парк, вдоль самого длинного песчаного пляжа Байкала – Мягкая Карга.
Здесь умопомрачительные виды на Баргузинский залив и вершины полуострова Святой Нос.
Добравшись до Чивыркуйского залива, мы выезжаем на толстый байкальский лёд и начинается наша экспедиция по самым красивым пещерам и гротам, расположенным на островах залива с говорящими названиями: Птичий базар, Голый и Лохматый.
Катание на снегоходах, прощальный обед
Прощание с Байкалом.
Катание на снегоходах по живописной местности.
Выезд из гостевого дома.
Возвращение обратно в Улан-Удэ.
В Улан-Удэ нас будет ждать прощальный обед в национальном кафе, где мы отведаем сытные и вкусные блюда бурятской кухни.
Шоппинг по сувенирным лавкам.
Размещаемся в благоустроенной гостинице в самом сердце столицы Бурятии.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Отъезд
Сегодня мы прощаемся с Бурятией!
После завтрака, мы отвезем наших гостей в аэропорт или на ж/д вокзал г. Улан-Удэ.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту:
- 1 ночь в Устье-Баргузине;
- 2 и 3 ночь на Ольхоне;
- 4 и 5 ночь в Усть-Баргузине;
- 6 ночь в Улан-Удэ.
Варианты проживания
в пос. Усть-Баргузин
Проживание в благоустроенных двухместных и трехместных номерах (в поселке Усть-Баргузин).
в пос. Хужир
Проживание в полублагоустроенных двухместных и трехместных номерах (в поселке Хужир, душ и туалет на этаже только для нашей компании)
в Улан-Удэ
Проживание в гостинице в Улан-Удэ 3*.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Трансфер на протяжении всего маршрута
- Проживание в благоустроенных двухместных и трехместных номерах (в поселке Усть-Баргузин) и в полублагоустроенных двухместных и трехместных номерах (в поселке Хужир, душ и туалет на этаже только для нашей компании)
- 3-хразовое питание (завтраки, обеды, перекусы, ужины) в зависимости от программы дня. кроме ужина в последний день в городе Улан-Удэ
- Все экскурсии по программе
- Вход в национальный парк
- Услуги гида-экскурсовода
- Баня в гостевом доме в поселке Хужир
- Встреча в аэропорту/жд вокзале г. Улан-Удэ и трансфер в гостиницу
- Гостиница в Улан-Удэ 3
- Трансфер в аэропорт/жд вокзал
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно
- Ужин в последний день в городе Улан-Удэ
- Сувениры/алкоголь
- Проживание в Улан-Удэ до или после окончания тура
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
Автобус Мерседес на трансферах Улан-Удэ - Устье-Баргузин - Улан-удэ, ледовые переезды на автомобилях УАЗ. Во время экскурсии на Ольхон, будем катать на хивусах.