Лама в Нирване. Иволгинский Дацан. Буддизм и шаманизм

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1 отзыв
Лиля О.
Лиля О. – Гид из Улан-Удэ
Лама в Нирване.

Иволгинский Дацан.

Буддизм и шаманизм
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Лама в Нирване. Иволгинский Дацан. Буддизм и шаманизм
Лама в Нирване. Иволгинский Дацан. Буддизм и шаманизм

Что вы увидите

  • Иволгинский Дацан
  • Иволгинская Долина
Иволгинский Дацан - центр Буддизма в России.
Вы
  • узнаете что же такое Буддизм и его основные законы,
  • побываете в "другой", азиатской России,
  • сделаете красивые 🤩 фото на фоне блистательных пагод,
  • попробуете медитацию и возможно - станете счастливее
  • .
  • Главная святыня Дацана - нетленное тело Хамбо-Ламы Этигэлова (Итигилова). Лама в 1927 г. достиг состояния Нирваны, его тело провело 70 лет под землей и не разложилось. У вас есть удивительная возможность прикоснуться к тайне ламы и возможно - увидеть его. Также мы попробуем помедитировать и посетим ламу.
  • Экскурсия ⛳ проходит на автомобиле 🚘, сложность небольшая.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • билеты 250 руб/человека
Начало и место завершения
🚩 Площадь Советов
Лама в Нирване. Иволгинский Дацан. Буддизм и шаманизм
Лама в Нирване. Иволгинский Дацан. Буддизм и шаманизм
Лама в Нирване. Иволгинский Дацан. Буддизм и шаманизм
Лама в Нирване. Иволгинский Дацан. Буддизм и шаманизм
Лама в Нирване. Иволгинский Дацан. Буддизм и шаманизм

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Лиля О.
Лиля О.
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