узнаете что же такое Буддизм и его основные законы,
побываете в "другой", азиатской России,
сделаете красивые 🤩 фото на фоне блистательных пагод,
попробуете медитацию и возможно - станете счастливее
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Главная святыня Дацана - нетленное тело Хамбо-Ламы Этигэлова (Итигилова). Лама в 1927 г. достиг состояния Нирваны, его тело провело 70 лет под землей и не разложилось. У вас есть удивительная возможность прикоснуться к тайне ламы и возможно - увидеть его. Также мы попробуем помедитировать и посетим ламу.
Экскурсия ⛳ проходит на автомобиле 🚘, сложность небольшая.
Что входит
Услуги гида
транспорт
Что не входит
билеты 250 руб/человека
Начало и место завершения
🚩 Площадь Советов
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 4 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.