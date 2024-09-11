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Ивалгинском дацане, потом провел обзорную экскурсию по городу. В дацане Сергей все подробно рассказал, показал, неторопливо и обстоятельно, очень интересно и позитивно. Место удивительное, необычное, очень приятно там находиться, именно Сергей создал такую завораживающую атмосферу! Очень порадовала его речь, видно что человек культурный, знающий и любящий свой край. Он позаботился и о нашем обеде (показал место, рассказал о традиционных блюдах), и о необычных сладких сувенирах, и о воде, что в жаркий день было очень-очень уместно. Своим рассказом он завораживал, при этом руки его как будто взмахивали дирижёрской палочкой, плавно и красиво. Потом он показал нам интересные места города, рассказал о его создании, традициях и именно благодаря Сергею мы всего лишь за 7 ч. Получили представление о городе, буддизме и зарядились очень доброй мирной энергетикой! Однозначно рекомендуем экскурсию и конечно обязательно вернемся только к Сергею на экскурсию! А после он прислал нам словарь основных терминов буддизма и схемы, чтобы мы не забыли, т. е он занимается не только рассказом, но и просвещением. Это бесценно. Спасибо огромное!