4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лама в Нирване: Иволгинский Дацан и духовные практики Бурятии
Погрузитесь в мир буддизма и шаманизма, посетив священный Иволгинский Дацан с индивидуальной экскурсией
Начало: Площадь Советов
Завтра в 09:00
24 сен в 09:00
от 8 500₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие к Иволгинскому дацану и мистической горе Баян Тугад
Узнайте тайны Иволгинского дацана и шаманских гор Тапхара. Откройте для себя буддийскую философию и тибетские практики
Начало: Площадь Советов
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4 900₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Иволгинский дацан + обзорная по Улан-Удэ - буддийский центр России
Посетите Иволгинский дацан - центр буддизма России, и насладитесь обзорной экскурсией по Улан-Удэ. Узнайте больше о духовном и культурном наследии региона
Начало: Ул. Ленина, 51 (парковка за фонтаном)
Расписание: По договоренности
24 сен в 09:00
25 сен в 09:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина11 сентября 2024Узнала много нового о буддизме. Спасибо гиду Артёму. Увидела красоту Бурятии. Артём интересно рассказал об истории этого края. Осталась очень довольна 🤗
- ММария3 сентября 2024Экскурсия нам понравилась. Гид Сергей - человек увлеченный своим делом. Очень интересно и подробно подает информацию. Индивидуальная экскурсия - это
- ИИнна23 августа 2024Я впервые побывала в буддийском храме. Очень интересная экскурсия. Гид Сергей рассказал много интересного,познавательного,отвечал на все интересующие вопросы. Небольшое погружение
- РРимма18 августа 2024Сегодня посетили Улан-удэ с прекрасным гидом Сергеем. Очень знающий, спокойный, уважительный, на хорошей машине он встретил нас, сначала были в
- ННаталья15 августа 2024Замечательная экскурсия, очень познавательная, Шаманские горы поразили спокойствием и красотой. Иволгинский дацан" зашёл" настолько,что на следующий день поехали туда самостоятельно. Прекрасные, знающие, любящие свой край гиды. Спасибо большое
- ЧЧерниговская23 октября 2023Лама в Нирване. Иволгинский Дацан. Буддизм и шаманизмБолее глубокое, чем обычно, знание истории буддизма, истории Бурятии, позитивный настрой и доброжелательность к экскурсантам с учётом их изначальных знаний). С большой благодарностью к Валерию Андреевичу! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
- ААнна31 августа 2023Лама в Нирване. Иволгинский Дацан. Буддизм и шаманизмВ хорошей компании доехали до Дацана, узнавая немного о местах, которые проезжаем. В Дацане нас ознакомили с основными правилами, экскурсия
- РРешетникова19 августа 2023Буддизм в Бурятии: экскурсия в дацан Ринпоче БагшаЭто оченнь интересная экскурсия. Узнали много нового.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Иволгинский дацан Хамбын Хурээ»
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