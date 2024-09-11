Иволгинский дацан Хамбын Хурээ – экскурсии в Улан-Удэ

Найдено 3 экскурсии в категории «Иволгинский дацан Хамбын Хурээ» в Улан-Удэ, цены от 4 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Лама в Нирване. Иволгинский Дацан. Буддизм и шаманизм
30 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лама в Нирване: Иволгинский Дацан и духовные практики Бурятии
Погрузитесь в мир буддизма и шаманизма, посетив священный Иволгинский Дацан с индивидуальной экскурсией
Начало: Площадь Советов
Завтра в 09:00
24 сен в 09:00
от 8 500 за всё до 3 чел.
Шаманские горы в Тапхаре, Иволгинский дацан и его источники
9 отзывов
7 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие к Иволгинскому дацану и мистической горе Баян Тугад
Узнайте тайны Иволгинского дацана и шаманских гор Тапхара. Откройте для себя буддийскую философию и тибетские практики
Начало: Площадь Советов
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4 900 за человека
Иволгинский дацан + обзорная по Улан-Удэ
14 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Иволгинский дацан + обзорная по Улан-Удэ - буддийский центр России
Посетите Иволгинский дацан - центр буддизма России, и насладитесь обзорной экскурсией по Улан-Удэ. Узнайте больше о духовном и культурном наследии региона
Начало: Ул. Ленина, 51 (парковка за фонтаном)
Расписание: По договоренности
24 сен в 09:00
25 сен в 09:00
13 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    11 сентября 2024
    Шаманские горы в Тапхаре, Иволгинский дацан и его источники
    Узнала много нового о буддизме. Спасибо гиду Артёму. Увидела красоту Бурятии. Артём интересно рассказал об истории этого края. Осталась очень довольна 🤗
  • М
    Мария
    3 сентября 2024
    Иволгинский дацан + обзорная по Улан-Удэ
    Экскурсия нам понравилась. Гид Сергей - человек увлеченный своим делом. Очень интересно и подробно подает информацию. Индивидуальная экскурсия - это
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    очень удобно, не спеша в своём темпе, погрузились в историю буддизма и историю города. После гид отправил для закрепления материалы по экскурсии (термины, значения, имена). Всем советуем брать именно Индивидуальный формат.

  • И
    Инна
    23 августа 2024
    Иволгинский дацан + обзорная по Улан-Удэ
    Я впервые побывала в буддийском храме. Очень интересная экскурсия. Гид Сергей рассказал много интересного,познавательного,отвечал на все интересующие вопросы. Небольшое погружение
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    в буддизм удалось. Обзорная экскурсия по Улан-Удэ была не менее интересной. Сергей рассказал об истории появления города,показал атмосферу старых кварталов и знаковых мест. Экскурсия организована чётко,всё во время. Сергей прекрасный рассказчик. Большое спасибо.

  • Р
    Римма
    18 августа 2024
    Иволгинский дацан + обзорная по Улан-Удэ
    Сегодня посетили Улан-удэ с прекрасным гидом Сергеем. Очень знающий, спокойный, уважительный, на хорошей машине он встретил нас, сначала были в
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    Ивалгинском дацане, потом провел обзорную экскурсию по городу. В дацане Сергей все подробно рассказал, показал, неторопливо и обстоятельно, очень интересно и позитивно. Место удивительное, необычное, очень приятно там находиться, именно Сергей создал такую завораживающую атмосферу! Очень порадовала его речь, видно что человек культурный, знающий и любящий свой край. Он позаботился и о нашем обеде (показал место, рассказал о традиционных блюдах), и о необычных сладких сувенирах, и о воде, что в жаркий день было очень-очень уместно. Своим рассказом он завораживал, при этом руки его как будто взмахивали дирижёрской палочкой, плавно и красиво. Потом он показал нам интересные места города, рассказал о его создании, традициях и именно благодаря Сергею мы всего лишь за 7 ч. Получили представление о городе, буддизме и зарядились очень доброй мирной энергетикой! Однозначно рекомендуем экскурсию и конечно обязательно вернемся только к Сергею на экскурсию! А после он прислал нам словарь основных терминов буддизма и схемы, чтобы мы не забыли, т. е он занимается не только рассказом, но и просвещением. Это бесценно. Спасибо огромное!

  • Н
    Наталья
    15 августа 2024
    Шаманские горы в Тапхаре, Иволгинский дацан и его источники
    Замечательная экскурсия, очень познавательная, Шаманские горы поразили спокойствием и красотой. Иволгинский дацан" зашёл" настолько,что на следующий день поехали туда самостоятельно. Прекрасные, знающие, любящие свой край гиды. Спасибо большое
  • Ч
    Черниговская
    23 октября 2023
    Лама в Нирване. Иволгинский Дацан. Буддизм и шаманизм
    Более глубокое, чем обычно, знание истории буддизма, истории Бурятии, позитивный настрой и доброжелательность к экскурсантам с учётом их изначальных знаний). С большой благодарностью к Валерию Андреевичу! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
  • А
    Анна
    31 августа 2023
    Лама в Нирване. Иволгинский Дацан. Буддизм и шаманизм
    В хорошей компании доехали до Дацана, узнавая немного о местах, которые проезжаем. В Дацане нас ознакомили с основными правилами, экскурсия
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    была по кругу, как положено, заходили по пути в храмы, посетили главную достопримечательность, Ламу, который ушёл в Нирвану, где можно загадали желание. Все очень живенько и интересно.

  • Р
    Решетникова
    19 августа 2023
    Буддизм в Бурятии: экскурсия в дацан Ринпоче Багша
    Это оченнь интересная экскурсия. Узнали много нового.

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Иволгинский дацан Хамбын Хурээ»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Лама в Нирване. Иволгинский Дацан. Буддизм и шаманизм
  2. Шаманские горы в Тапхаре, Иволгинский дацан и его источники
  3. Иволгинский дацан + обзорная по Улан-Удэ
Какие места ещё посмотреть в Улан-Удэ
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Иволгинский дацан Хамбын Хурээ
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в сентябре 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Иволгинский дацан Хамбын Хурээ" можно забронировать 3 экскурсии от 4 900 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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