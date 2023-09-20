По следам уходящих культур
Бескрайние просторы Бурятии особенно изысканны в Тугнуйской долине.
Вы познакомитесь со всем разнообразием культур нашего региона, узнаете, почему староверов называют «семейскими», чем отличается их верование от современного православия, о прославленных людях в их общине, а также восхититесь их творчеством и культурой. Также мы посетим сакральные места, которые почитают местные жители.
Вы познакомитесь со всем разнообразием культур нашего региона, узнаете, почему староверов называют «семейскими», чем отличается их верование от современного православия, о прославленных людях в их общине, а также восхититесь их творчеством и культурой. Также мы посетим сакральные места, которые почитают местные жители.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Бухэ-Батор
- Гора Спящий лев
- Деревня Тарбагатай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетРанним утром мы отправимся из Улан-Удэ в деревню старообрядцев Тарбагатай, и первая наша остановка будет у священного место поклонения Бухэ-Батору. Бухэ-Батор — хозяин реки Селенги и один из сыновей неба. По желанию, можно преподнести подношения и покапать по шаманской традиции, как это принято у бурят, отправляясь в дорогу.
Также остановимся у горы Спящий Лев. Это подъем средней тяжести — вас ждет облагороженная небольшая лестница, которая открывает панораму на чарующий разлив реки Селенги и ее долину. Гора имеет характерный вид, который и дал ей имя.
Далее нас ждет Тарбагатай — старообрядческое село, в котором на протяжении 250 лет проживают старообрядцы или «семейские», сосланные императрицей Екатериной II во второй половине XVIII века в Сибирь. В Тарбагатае находится уникальный музей, который создал отец Сергий. В коллекциях музея: предметы деревенского быта XVIII-XX вв., старинная крестьянская утварь, иконы, книги XVI-XIX вв., привезенные старообрядцами с собой из Польши. Вы узнаете удивительный быт, историю семейских, начиная с протопопа Авакуума, прошедшего по этим землям. Вас поразит самобытность культуры семейских в наши дни.
В программу в старообрядческой деревне входит посещение церкви, музея, обед с блюдами старообрядческой кухни и фольклорная программа: уникальное многоголосье старинного распева, участие гостей в играх и шуточных обрядах.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Питание
- Что не входит
- Сувенирная продукция
- Напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Остановка Площадь Советов, со стороны памятникаЗавершение: Площадь Советов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- При желании вы можете взять с собой подношения: молоко
- Монеты
- Конфеты
- Зефир
- Поскольку он напоминает лотос
- Как это делают местные жители
- Посещая духовные места
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эльвира
20 сен 2023
Спасибо Марианне за такое замечательное путешествие! Получила массу полезных и нужных знаний. Восторг от поездки!!!
К
Кристина
10 сен 2023
Познавали культуру под руководством Марианны! Очень понравилось, что люди так любят свою Родину и историю. Я обязательно заинтересуюсь Вашими услугами в будущем) Спасибо Вам большое!!!! Большое спасибо!!! Буду рекомендовать вас друзьям.
В
Вера
5 сен 2023
Марианна очень хороший гид, грамотная и с хорошей дикцией. Очень нам понравилась! Спасибо ей огромное!!! Будем рекомендовать своим друзьям-знакомым… Приедем ещё — обязательно обратимся к ней – у неё прекрасный голос!
Е
Екатерина
19 авг 2023
Экскурсия понравилась невероятно! Все было рассказано с такой любовью к своему народу! Рекомендую всем
Е
Елена
15 авг 2023
Марианна — прекрасный гид и организатор. Сразу становится понятно, что она отлично разбирается в теме и очень любит свой край!
М
Марина
10 авг 2023
Марианна, наш гид и организатор экскурсии! Чувствуется глубокое знание истории своего народа. Обаятельная девушка с хорошим голосом – просто супер… Хочу всем порекомендовать её!!! Спасибо за экскурсию, нам с внуком очень понравилось!
Е
Елена
28 июля 2023
Удивительная экскурсия! Мы с мужем впервые оказались в Бурятии, но за время знакомства изучили ее историю, образы исторических личностей и собирательных героев. Получилось очень интересно! А главное, экскурсовод — профессионал своего дела: всегда вежлива к туристам.
О
Ольга
25 июля 2023
В компании Марианны вы полюбите Бурятию, проникнитесь её культурой и обрядами. И даже захотите ещё приехать сюда для того, чтобы узнать многогранность культуры этой земли, увидеть что-то новое, неизведанное или только созданное в этом развивающемся крае.
Н
Наталья
20 июля 2023
Узнала для себя много нового про Бурятию, жителей этого прекрасного края. Марианна очень интересный человек, приятный в общении. Очень рекомендую её как гида.
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