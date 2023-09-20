Что вас ждетРанним утром мы отправимся из Улан-Удэ в деревню старообрядцев Тарбагатай, и первая наша остановка будет у священного место поклонения Бухэ-Батору. Бухэ-Батор — хозяин реки Селенги и один из сыновей неба. По желанию, можно преподнести подношения и покапать по шаманской традиции, как это принято у бурят, отправляясь в дорогу.

Также остановимся у горы Спящий Лев. Это подъем средней тяжести — вас ждет облагороженная небольшая лестница, которая открывает панораму на чарующий разлив реки Селенги и ее долину. Гора имеет характерный вид, который и дал ей имя.

Далее нас ждет Тарбагатай — старообрядческое село, в котором на протяжении 250 лет проживают старообрядцы или «семейские», сосланные императрицей Екатериной II во второй половине XVIII века в Сибирь. В Тарбагатае находится уникальный музей, который создал отец Сергий. В коллекциях музея: предметы деревенского быта XVIII-XX вв., старинная крестьянская утварь, иконы, книги XVI-XIX вв., привезенные старообрядцами с собой из Польши. Вы узнаете удивительный быт, историю семейских, начиная с протопопа Авакуума, прошедшего по этим землям. Вас поразит самобытность культуры семейских в наши дни.

В программу в старообрядческой деревне входит посещение церкви, музея, обед с блюдами старообрядческой кухни и фольклорная программа: уникальное многоголосье старинного распева, участие гостей в играх и шуточных обрядах.