По следам уходящих культур: Бурятcкая культура и староверы

По следам уходящих культур

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9 отзывов
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Бескрайние просторы Бурятии особенно изысканны в Тугнуйской долине.

Вы познакомитесь со всем разнообразием культур нашего региона, узнаете, почему староверов называют «семейскими», чем отличается их верование от современного православия, о прославленных людях в их общине, а также восхититесь их творчеством и культурой. Также мы посетим сакральные места, которые почитают местные жители.
По следам уходящих культур: Бурятcкая культура и староверы
По следам уходящих культур: Бурятcкая культура и староверы
По следам уходящих культур: Бурятcкая культура и староверы
По следам уходящих культур: Бурятcкая культура и староверы
По следам уходящих культур: Бурятcкая культура и староверы
По следам уходящих культур: Бурятcкая культура и староверы
По следам уходящих культур: Бурятcкая культура и староверы
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Что вас ожидает:

  • Бухэ-Батор
  • Гора Спящий лев
  • Деревня Тарбагатай
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетРанним утром мы отправимся из Улан-Удэ в деревню старообрядцев Тарбагатай, и первая наша остановка будет у священного место поклонения Бухэ-Батору. Бухэ-Батор — хозяин реки Селенги и один из сыновей неба. По желанию, можно преподнести подношения и покапать по шаманской традиции, как это принято у бурят, отправляясь в дорогу.
Также остановимся у горы Спящий Лев. Это подъем средней тяжести — вас ждет облагороженная небольшая лестница, которая открывает панораму на чарующий разлив реки Селенги и ее долину. Гора имеет характерный вид, который и дал ей имя.
Далее нас ждет Тарбагатай — старообрядческое село, в котором на протяжении 250 лет проживают старообрядцы или «семейские», сосланные императрицей Екатериной II во второй половине XVIII века в Сибирь. В Тарбагатае находится уникальный музей, который создал отец Сергий. В коллекциях музея: предметы деревенского быта XVIII-XX вв., старинная крестьянская утварь, иконы, книги XVI-XIX вв., привезенные старообрядцами с собой из Польши. Вы узнаете удивительный быт, историю семейских, начиная с протопопа Авакуума, прошедшего по этим землям. Вас поразит самобытность культуры семейских в наши дни.
В программу в старообрядческой деревне входит посещение церкви, музея, обед с блюдами старообрядческой кухни и фольклорная программа: уникальное многоголосье старинного распева, участие гостей в играх и шуточных обрядах.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Питание
Что не входит
  • Сувенирная продукция
  • Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Остановка Площадь Советов, со стороны памятника
Завершение: Площадь Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • При желании вы можете взять с собой подношения: молоко
  • Монеты
  • Конфеты
  • Зефир
  • Поскольку он напоминает лотос
  • Как это делают местные жители
  • Посещая духовные места
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
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2
1
Э
20 сен 2023
Спасибо Марианне за такое замечательное путешествие! Получила массу полезных и нужных знаний. Восторг от поездки!!!
К
10 сен 2023
Познавали культуру под руководством Марианны! Очень понравилось, что люди так любят свою Родину и историю. Я обязательно заинтересуюсь Вашими услугами в будущем) Спасибо Вам большое!!!! Большое спасибо!!! Буду рекомендовать вас друзьям.
В
5 сен 2023
Марианна очень хороший гид, грамотная и с хорошей дикцией. Очень нам понравилась! Спасибо ей огромное!!! Будем рекомендовать своим друзьям-знакомым… Приедем ещё — обязательно обратимся к ней – у неё прекрасный голос!
Е
19 авг 2023
Экскурсия понравилась невероятно! Все было рассказано с такой любовью к своему народу! Рекомендую всем
Е
15 авг 2023
Марианна — прекрасный гид и организатор. Сразу становится понятно, что она отлично разбирается в теме и очень любит свой край!
М
10 авг 2023
Марианна, наш гид и организатор экскурсии! Чувствуется глубокое знание истории своего народа. Обаятельная девушка с хорошим голосом – просто супер… Хочу всем порекомендовать её!!! Спасибо за экскурсию, нам с внуком очень понравилось!
Е
28 июля 2023
Удивительная экскурсия! Мы с мужем впервые оказались в Бурятии, но за время знакомства изучили ее историю, образы исторических личностей и собирательных героев. Получилось очень интересно! А главное, экскурсовод — профессионал своего дела: всегда вежлива к туристам.
О
25 июля 2023
В компании Марианны вы полюбите Бурятию, проникнитесь её культурой и обрядами. И даже захотите ещё приехать сюда для того, чтобы узнать многогранность культуры этой земли, увидеть что-то новое, неизведанное или только созданное в этом развивающемся крае.
Н
20 июля 2023
Узнала для себя много нового про Бурятию, жителей этого прекрасного края. Марианна очень интересный человек, приятный в общении. Очень рекомендую её как гида.

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