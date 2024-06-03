Экскурсии к горам Улан-Удэ

Найдено 4 экскурсии в категории «Горы» в Улан-Удэ, цены от 3 705 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Улан-Удэ - к подножью горы Баян-Хонгор
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
28 отзывов
Уникальное путешествие к горе Баян-Хонгор и Ацагатскому дацану
Загадочный мир хори-бурят ждет вас в экскурсии, где древние традиции встречаются с природной красотой
«После сытного обеда в кафе мы продолжим движение к подножью горы Баян-Хонгор, где вам предстоит совершить небольшой трекинг»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
29 900 за всё до 3 чел.
Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
🚗 На машине
скидка
5%
Мини-группа
4 часа
50 отзывов
В тренде
Шаманский треугольник: экскурсия по святыням Бурятии
Вместе отправимся в путешествие по древним шаманским святыням, ощутим мощь сакральных мест и загадки истории
Начало: На площади Советов
«Гора Баян Тугад (Щедрый павлин) — мистическое место, где располагалась стоянка древнего человека»
10 июня в 11:30
11 июня в 10:30
39003 705 за человека
Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Легенды кочевников: погружение в древние традиции и места силы Бурятии
Приключение в Улан-Удэ: загадки прошлого и сакральные места в экскурсии «Легенды кочевников»
Начало: У гостиницы Байкал Плаза
«Шаман-гора — огромный утес, окруженный суевериями и мистическими свойствами»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
от 18 000 за человека
Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
Бурятия - это больше, чем Байкал. Удивительная природа и богатая духовная культура ждут вас на экскурсии по Заиграевскому району
Начало: На площади Советов
«Побывав здесь и помолившись у подножия горы, люди приобретают здоровье и успокоение»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
4 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
    Елене и я Юрию, с которыми мы были на экскурсии огромное спасибо. Все было очень интересно и познавательно. Очень позитивные экскурсоводы, у нас море впечатлений! Красота и загадочность мест необыкновенная!
  • ￼Kira
    1 июня 2024
    Из Улан-Удэ - к подножью горы Баян-Хонгор
    Прекрасная экскурсия, организована хорошо. Сопровождал Георгий, внимательный гид, подстраивался под наш темп на треккинге и всячески нас подбадривал))) все прошло отлично!
    Прекрасная экскурсия, организована хорошо. Сопровождал Георгий, внимательный гид, подстраивался под наш темп на треккинге и всяческиПрекрасная экскурсия, организована хорошо. Сопровождал Георгий, внимательный гид, подстраивался под наш темп на треккинге и всяческиПрекрасная экскурсия, организована хорошо. Сопровождал Георгий, внимательный гид, подстраивался под наш темп на треккинге и всяческиПрекрасная экскурсия, организована хорошо. Сопровождал Георгий, внимательный гид, подстраивался под наш темп на треккинге и всячески
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Из Улан-Удэ - к подножью горы Баян-Хонгор
    Георгий супер! Экскурсия прошла очень интересно и познавательно, душевно! Всем рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
    Мы оказались единственными в этот день, и попросили гида нас встретить в аэропорту. Марианна все устроила. После перелета было приятно
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    гулять на природе и слушать о переплетении культур. Никогда бы не подумала, что есть регионы, нле православные могут запросто пойти к шаману или в дацан… Экскурсия легкая, ненапряжная, но позволяет погрузиться в специфику региона. Кроме того, Марианна организовала дня нас экскурсию в Меркитскую крепость. Знаменитые абрисосв нас не дождались, отцвели из-за жары буквально за день до нас. Но места очень красивые, их стоит посетить. А экскурсию для нас проводил директор крепости Алексей. Интересно, живо, с душой. Большое спасибо.

  • П
    Павел
    19 мая 2024
    Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Прекрасные виды на каждой локации. Жаргалма - наш гид - замечательный душевный человек и знающий гид, который реально верит в то, о чём рассказывает.
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Прекрасные виды на каждой локации. Жаргалма - наш гид - замечательныйОчень интересная и познавательная экскурсия. Прекрасные виды на каждой локации. Жаргалма - наш гид - замечательныйОчень интересная и познавательная экскурсия. Прекрасные виды на каждой локации. Жаргалма - наш гид - замечательныйОчень интересная и познавательная экскурсия. Прекрасные виды на каждой локации. Жаргалма - наш гид - замечательный
  • И
    Ирина
    4 мая 2024
    Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
    Прекрасная экскурсия! Невероятно красивые места, вид с Шаман-горы точно стоит того, чтобы потратить пару часов на дорогу туда-обратно. Гид Ольга очень грамотно подавала материал, было приятно и интересно слушать.
  • Н
    Наталья
    16 марта 2024
    Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
    Чудесная история сплетения бурятского шаманизма и свободы буддизма. Места силы - это мягко сказано, это точки отсчета. Потрясающие виды гор и
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    равнин, истории от Марианны, мы были вовлечены от первой до последней минуты. Столько любви к этой земле, что мы увезли часть её в своем сердце навсегда.

    Чудесная история сплетения бурятского шаманизма и свободы буддизмаЧудесная история сплетения бурятского шаманизма и свободы буддизма
  • а
    андрей
    15 ноября 2023
    Из Улан-Удэ - к подножью горы Баян-Хонгор
    Отлично сходили с Ларисой. У гида очень широкий кругозор по различным аспектам истории и текущей жизни республики. Прогулка проходит интересно, весело, задорно. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Улан-Удэ
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Улан-Удэ - к подножью горы Баян-Хонгор
  2. Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
  3. Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
  4. Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в июне 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Горы" можно забронировать 4 экскурсии от 3 705 до 29 900 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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