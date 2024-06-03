1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие к горе Баян-Хонгор и Ацагатскому дацану
Загадочный мир хори-бурят ждет вас в экскурсии, где древние традиции встречаются с природной красотой
«После сытного обеда в кафе мы продолжим движение к подножью горы Баян-Хонгор, где вам предстоит совершить небольшой трекинг»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
29 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Мини-группа
4 часа
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Шаманский треугольник: экскурсия по святыням Бурятии
Вместе отправимся в путешествие по древним шаманским святыням, ощутим мощь сакральных мест и загадки истории
Начало: На площади Советов
«Гора Баян Тугад (Щедрый павлин) — мистическое место, где располагалась стоянка древнего человека»
10 июня в 11:30
11 июня в 10:30
39003 705₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Легенды кочевников: погружение в древние традиции и места силы Бурятии
Приключение в Улан-Удэ: загадки прошлого и сакральные места в экскурсии «Легенды кочевников»
Начало: У гостиницы Байкал Плаза
«Шаман-гора — огромный утес, окруженный суевериями и мистическими свойствами»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
от 18 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
Бурятия - это больше, чем Байкал. Удивительная природа и богатая духовная культура ждут вас на экскурсии по Заиграевскому району
Начало: На площади Советов
«Побывав здесь и помолившись у подножия горы, люди приобретают здоровье и успокоение»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
4 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 июня 2024Елене и я Юрию, с которыми мы были на экскурсии огромное спасибо. Все было очень интересно и познавательно. Очень позитивные экскурсоводы, у нас море впечатлений! Красота и загадочность мест необыкновенная!
- ￼￼Kira1 июня 2024Прекрасная экскурсия, организована хорошо. Сопровождал Георгий, внимательный гид, подстраивался под наш темп на треккинге и всячески нас подбадривал))) все прошло отлично!
- ТТатьяна31 мая 2024Георгий супер! Экскурсия прошла очень интересно и познавательно, душевно! Всем рекомендую!
- ЮЮлия26 мая 2024Мы оказались единственными в этот день, и попросили гида нас встретить в аэропорту. Марианна все устроила. После перелета было приятно
- ППавел19 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Прекрасные виды на каждой локации. Жаргалма - наш гид - замечательный душевный человек и знающий гид, который реально верит в то, о чём рассказывает.
- ИИрина4 мая 2024Прекрасная экскурсия! Невероятно красивые места, вид с Шаман-горы точно стоит того, чтобы потратить пару часов на дорогу туда-обратно. Гид Ольга очень грамотно подавала материал, было приятно и интересно слушать.
- ННаталья16 марта 2024Чудесная история сплетения бурятского шаманизма и свободы буддизма. Места силы - это мягко сказано, это точки отсчета. Потрясающие виды гор и
- аандрей15 ноября 2023Отлично сходили с Ларисой. У гида очень широкий кругозор по различным аспектам истории и текущей жизни республики. Прогулка проходит интересно, весело, задорно. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Горы»
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