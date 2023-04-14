Встречаем в Улан-Удэ и доставляем в село Максимиха: трансфер по маршруту Байкала
Предлагаем вам индивидуальный трансфер из Улан-Удэ до села Максимиха.
Встречаем гостей в аэропорту, на ж/д вокзале, автовокзале, забираем из отеля или по адресу в черте города. Также возможен обратный трансфер из села Максимиха до Улан-Удэ.
Встречаем гостей в аэропорту, на ж/д вокзале, автовокзале, забираем из отеля или по адресу в черте города. Также возможен обратный трансфер из села Максимиха до Улан-Удэ.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Сибирская тайга и горные массивы
- Долины рек
- Песчано-галечные пляжи озера Байкал
- Маяк и набережная в особой экономической зоне «Байкальская гавань»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает
Встречаемся в удобном туристам месте в городе Улан-Удэ, знакомимся и едем в назначенном направлении.
По пути в живописное село Максимиха вы увидите сибирскую тайгу и горные массивы, долины рек, песчано-галечные пляжи озера Байкал, маяк и набережную в особой экономической зоне «Байкальская гавань».
Важно знать:
- Поездка-трансфер в Максимиху не включает в себя услуги гида-экскурсовода и посещение различных достопримечательностей, находящихся по маршруту, но по пути возможны остановки по требованию.
- В селе Максимиха возможно ожидание туристов, затем возвращение в город Улан-Удэ.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер Улан-Удэ – Максимиха
- Что не входит
- Услуги гида-экскурсовода (5000 рублей)
- Ожидание (1 час/500 рублей)
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании