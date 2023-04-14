Трансфер в село Максимиха

Встречаем в Улан-Удэ и доставляем в село Максимиха: трансфер по маршруту Байкала

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Ответы на вопросы
Предлагаем вам индивидуальный трансфер из Улан-Удэ до села Максимиха.

Встречаем гостей в аэропорту, на ж/д вокзале, автовокзале, забираем из отеля или по адресу в черте города. Также возможен обратный трансфер из села Максимиха до Улан-Удэ.
Трансфер в село Максимиха
Трансфер в село Максимиха
Трансфер в село Максимиха
Трансфер в село Максимиха
Ближайшие даты:
14
апр
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даты

Что вас ожидает:

  • Сибирская тайга и горные массивы
  • Долины рек
  • Песчано-галечные пляжи озера Байкал
  • Маяк и набережная в особой экономической зоне «Байкальская гавань»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает

Встречаемся в удобном туристам месте в городе Улан-Удэ, знакомимся и едем в назначенном направлении.
По пути в живописное село Максимиха вы увидите сибирскую тайгу и горные массивы, долины рек, песчано-галечные пляжи озера Байкал, маяк и набережную в особой экономической зоне «Байкальская гавань».

Важно знать:

  • Поездка-трансфер в Максимиху не включает в себя услуги гида-экскурсовода и посещение различных достопримечательностей, находящихся по маршруту, но по пути возможны остановки по требованию.
  • В селе Максимиха возможно ожидание туристов, затем возвращение в город Улан-Удэ.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Улан-Удэ – Максимиха
Что не входит
  • Услуги гида-экскурсовода (5000 рублей)
  • Ожидание (1 час/500 рублей)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Выездные
Байкал

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