Напитаться энергией великого озера и подарить себе ощущение полного обновления
Откройте для себя мощь и красоту Байкала всего за один день.
Это идеальный маршрут для тех, кто хочет ощутить дыхание великого озера, не имея в распоряжении много времени.
Вас ждёт насыщенное путешествие по северо-восточному побережью, встреча с уникальной природой и знакомство с её целебными силами.
Описание экскурсии
Примерный тайминг и ключевые точки маршрута
8:00 — перевал Пыхта и подношение духам
Наше путешествие начинается с сакрального места. На перевале Пыхта, у древнего шаманского «бурхана», вы сможете совершить традиционный обряд — поднести дары духам местности. Это дань уважения традициям, которая сулит удачу в пути и благодатную погоду.
9:30 — Батуринский Сретенский монастырь
Белокаменный храм, который словно светится на фоне суровой таёжной гущи. Его уединённость и тишина создают ощущение особого покоя и гармонии, контрастируя с дикой мощью окружающей природы.
11:00 — Река Хаим и байкальские вкусы
На живописных берегах горной реки Хаим вас ждёт оборудованная стоянка. Здесь можно:
перекусить в уютном кафе
купить у местных жителей свежего байкальского омуля
попробовать кедровые орехи, дикоросы, ягоды
13:00 — «Байкальская Гавань» и морской маяк
Мы посетим особую экономическую зону, где вас встретит современная набережная в устье реки Турка. Здесь находится порт для прогулочных катеров и единственный на всём Байкале настоящий морской маяк — отличный фон для запоминающихся фотографий.
14:30 — Скала «Черепаха»
Природный памятник, в очертаниях которого без труда угадывается исполинская каменная черепаха, застывшая на вечном страже у береговой линии.
15:30 — Пляж в Горячинске
В летний сезон мы обязательно остановимся у самого популярного песчаного пляжа в посёлке. Вы сможете ощутить прохладу байкальских вод и сделать панорамные снимки бескрайней водной глади.
16:30 — термальные источники
Венчает наш маршрут посещение старейшего сибирского курорта — санатория «Горячинск». Его главное сокровище — целебные термальные воды, бьющие из недр земли.
18:00 — отправление в Улан-Удэ
Организационные детали
Поездка проходит на легковом автомобиле комфорт-класса
С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Коммунистической
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сергей — Организатор в Улан-Удэ
Мы — туристическое агентство в Улан-Удэ, работаем в сфере туризма с 2014 года. У нас большой опыт в проведении интересных и познавательных туров и экскурсий по Республике Бурятия и городу Улан-Удэ. Приглашаем узнать наш край и заказать экскурсию с квалифицированным гидом или трансфер на комфортабельном автомобиле по городу Улан-Удэ и на Байкал.