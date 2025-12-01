Откройте для себя мощь и красоту Байкала всего за один день. Это идеальный маршрут для тех, кто хочет ощутить дыхание великого озера, не имея в распоряжении много времени. Вас ждёт насыщенное путешествие по северо-восточному побережью, встреча с уникальной природой и знакомство с её целебными силами.

Описание экскурсии

Примерный тайминг и ключевые точки маршрута

8:00 — перевал Пыхта и подношение духам

Наше путешествие начинается с сакрального места. На перевале Пыхта, у древнего шаманского «бурхана», вы сможете совершить традиционный обряд — поднести дары духам местности. Это дань уважения традициям, которая сулит удачу в пути и благодатную погоду.

9:30 — Батуринский Сретенский монастырь

Белокаменный храм, который словно светится на фоне суровой таёжной гущи. Его уединённость и тишина создают ощущение особого покоя и гармонии, контрастируя с дикой мощью окружающей природы.

11:00 — Река Хаим и байкальские вкусы

На живописных берегах горной реки Хаим вас ждёт оборудованная стоянка. Здесь можно:

перекусить в уютном кафе

купить у местных жителей свежего байкальского омуля

попробовать кедровые орехи, дикоросы, ягоды

13:00 — «Байкальская Гавань» и морской маяк

Мы посетим особую экономическую зону, где вас встретит современная набережная в устье реки Турка. Здесь находится порт для прогулочных катеров и единственный на всём Байкале настоящий морской маяк — отличный фон для запоминающихся фотографий.

14:30 — Скала «Черепаха»

Природный памятник, в очертаниях которого без труда угадывается исполинская каменная черепаха, застывшая на вечном страже у береговой линии.

15:30 — Пляж в Горячинске

В летний сезон мы обязательно остановимся у самого популярного песчаного пляжа в посёлке. Вы сможете ощутить прохладу байкальских вод и сделать панорамные снимки бескрайней водной глади.

16:30 — термальные источники

Венчает наш маршрут посещение старейшего сибирского курорта — санатория «Горячинск». Его главное сокровище — целебные термальные воды, бьющие из недр земли.

18:00 — отправление в Улан-Удэ

Организационные детали