Из Улан-Удэ - к термальным источникам Байкала

Напитаться энергией великого озера и подарить себе ощущение полного обновления
Откройте для себя мощь и красоту Байкала всего за один день.

Это идеальный маршрут для тех, кто хочет ощутить дыхание великого озера, не имея в распоряжении много времени.

Вас ждёт насыщенное путешествие по северо-восточному побережью, встреча с уникальной природой и знакомство с её целебными силами.
Описание экскурсии

Примерный тайминг и ключевые точки маршрута

8:00 — перевал Пыхта и подношение духам

Наше путешествие начинается с сакрального места. На перевале Пыхта, у древнего шаманского «бурхана», вы сможете совершить традиционный обряд — поднести дары духам местности. Это дань уважения традициям, которая сулит удачу в пути и благодатную погоду.

9:30 — Батуринский Сретенский монастырь

Белокаменный храм, который словно светится на фоне суровой таёжной гущи. Его уединённость и тишина создают ощущение особого покоя и гармонии, контрастируя с дикой мощью окружающей природы.

11:00 — Река Хаим и байкальские вкусы

На живописных берегах горной реки Хаим вас ждёт оборудованная стоянка. Здесь можно:

  • перекусить в уютном кафе
  • купить у местных жителей свежего байкальского омуля
  • попробовать кедровые орехи, дикоросы, ягоды

13:00 — «Байкальская Гавань» и морской маяк

Мы посетим особую экономическую зону, где вас встретит современная набережная в устье реки Турка. Здесь находится порт для прогулочных катеров и единственный на всём Байкале настоящий морской маяк — отличный фон для запоминающихся фотографий.

14:30 — Скала «Черепаха»

Природный памятник, в очертаниях которого без труда угадывается исполинская каменная черепаха, застывшая на вечном страже у береговой линии.

15:30 — Пляж в Горячинске

В летний сезон мы обязательно остановимся у самого популярного песчаного пляжа в посёлке. Вы сможете ощутить прохладу байкальских вод и сделать панорамные снимки бескрайней водной глади.

16:30 — термальные источники

Венчает наш маршрут посещение старейшего сибирского курорта — санатория «Горячинск». Его главное сокровище — целебные термальные воды, бьющие из недр земли.

18:00 — отправление в Улан-Удэ

Организационные детали

  • Поездка проходит на легковом автомобиле комфорт-класса
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Коммунистической
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — Организатор в Улан-Удэ
Мы — туристическое агентство в Улан-Удэ, работаем в сфере туризма с 2014 года. У нас большой опыт в проведении интересных и познавательных туров и экскурсий по Республике Бурятия и городу Улан-Удэ. Приглашаем узнать наш край и заказать экскурсию с квалифицированным гидом или трансфер на комфортабельном автомобиле по городу Улан-Удэ и на Байкал.

