Путешествие в Улан-Удэ: восточная сторона Байкала

Улан-Удэ приглашает вас в мир традиций и культур. Узнайте о буддийских дацанах, сибирском барокко и насладитесь природой Байкала
Улан-Удэ - это город, где солнечные дни преобладают большую часть года.

Путешественники смогут увидеть уникальные буддийские дацаны, православные храмы и исторические купеческие ряды. Город славится своими театрами с национальным колоритом и
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музеями коренных народов.

Важной частью экскурсии станет посещение Иволгинского Дацана и прогулка по центральной площади Советов с величественным памятником Ленину. Путешествие обещает быть насыщенным и познавательным, раскрывая тайны культуры и природы Забайкалья

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌞 Более 300 солнечных дней в году
  • 🏛 Уникальная архитектура и история
  • 🕌 Посещение буддийских дацанов
  • 🎭 Театры с национальным колоритом
  • 🏞 Природа Байкала и Бурятии
Путешествие в Улан-Удэ: восточная сторона Байкала
Путешествие в Улан-Удэ: восточная сторона Байкала
Путешествие в Улан-Удэ: восточная сторона Байкала
Ближайшие даты:
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Время начала: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30

Что можно увидеть

  • Площадь Советов
  • Памятник В.И. Ленину
  • Здание оперы и балета
  • Иволгинский Дацан
  • Купеческие ряды

Описание экскурсии

Уникальная экскурсия по Улан-Удэ

Улан-Удэ — это не просто город, а настоящий солнечный уголок, где солнце светит более трехсот дней в году. Здесь вас ждут удивительные природные пейзажи Бурятии, такие как Баргузинский заповедник и Чивыркуйский залив, а также песчаные пляжи озера Байкал.

Что вас ожидает в ходе экскурсии?

Во время экскурсии вы сможете:

  • Посетить центральную площадь Советов, где возвышается огромный памятник В. И. Ленину в виде исполинской головы.
  • Увидеть здание оперы и балета, выполненное в форме юрты.
  • Прогуляться по каменным Торговым гостинным рядам и старинной Базарной площади.
  • Исследовать купеческие кварталы и насладиться красивым деревянным кружевом домов XIX века на первой городской улице.
  • Узнать о сибирском барокко и посетить буддийский комплекс Иволгинского Дацана.

Важная информация

Экскурсия состоится при условии, что наберется не менее 4 туристов. Это отличная возможность для вас и ваших друзей насладиться культурой и природой этого удивительного региона!

В любой день недели.

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет9700 ₽
Детский билет8700 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Центральную площадь Советов с огромным памятником В.И. Ленину в виде исполинской головы, здание оперы и балета в форме юрты, каменные Торговые гостиные ряды и старинную Базарную площадь
  • Погуляете по купеческим кварталам и увидите красивое деревянное кружева домов XIX века на первой городской улице
  • Посетите буддийский комплекс Иволгинского Дацана
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт и водитель
  • Билет-пожертвование в Иволгинский дацан
  • Билеты в музей
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в гостинице проживания туристов
Завершение: Гостиница проживания туристов
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день недели.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Поездка состоится при условии, что наберется не меньше 4 туристов
  • Друзья, экскурсия проводиться из Улан Удэ
  • Таже можно рассчитать сумму, если вы хотите индивидуальную поездку
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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