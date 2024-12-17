Улан-Удэ - это город, где солнечные дни преобладают большую часть года.
Путешественники смогут увидеть уникальные буддийские дацаны, православные храмы и исторические купеческие ряды. Город славится своими театрами с национальным колоритом и
Путешественники смогут увидеть уникальные буддийские дацаны, православные храмы и исторические купеческие ряды. Город славится своими театрами с национальным колоритом и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌞 Более 300 солнечных дней в году
- 🏛 Уникальная архитектура и история
- 🕌 Посещение буддийских дацанов
- 🎭 Театры с национальным колоритом
- 🏞 Природа Байкала и Бурятии
Время начала: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30
Что можно увидеть
- Площадь Советов
- Памятник В.И. Ленину
- Здание оперы и балета
- Иволгинский Дацан
- Купеческие ряды
Описание экскурсии
Уникальная экскурсия по Улан-Удэ
Улан-Удэ — это не просто город, а настоящий солнечный уголок, где солнце светит более трехсот дней в году. Здесь вас ждут удивительные природные пейзажи Бурятии, такие как Баргузинский заповедник и Чивыркуйский залив, а также песчаные пляжи озера Байкал.
Что вас ожидает в ходе экскурсии?
Во время экскурсии вы сможете:
- Посетить центральную площадь Советов, где возвышается огромный памятник В. И. Ленину в виде исполинской головы.
- Увидеть здание оперы и балета, выполненное в форме юрты.
- Прогуляться по каменным Торговым гостинным рядам и старинной Базарной площади.
- Исследовать купеческие кварталы и насладиться красивым деревянным кружевом домов XIX века на первой городской улице.
- Узнать о сибирском барокко и посетить буддийский комплекс Иволгинского Дацана.
Важная информация
Экскурсия состоится при условии, что наберется не менее 4 туристов. Это отличная возможность для вас и ваших друзей насладиться культурой и природой этого удивительного региона!
В любой день недели.
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|9700 ₽
|Детский билет
|8700 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центральную площадь Советов с огромным памятником В.И. Ленину в виде исполинской головы, здание оперы и балета в форме юрты, каменные Торговые гостиные ряды и старинную Базарную площадь
- Погуляете по купеческим кварталам и увидите красивое деревянное кружева домов XIX века на первой городской улице
- Посетите буддийский комплекс Иволгинского Дацана
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт и водитель
- Билет-пожертвование в Иволгинский дацан
- Билеты в музей
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в гостинице проживания туристов
Завершение: Гостиница проживания туристов
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день недели.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Поездка состоится при условии, что наберется не меньше 4 туристов
- Друзья, экскурсия проводиться из Улан Удэ
- Таже можно рассчитать сумму, если вы хотите индивидуальную поездку
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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