Улан-Удэ - это город, где солнечные дни преобладают большую часть года.Путешественники смогут увидеть уникальные буддийские дацаны, православные храмы и исторические купеческие ряды. Город славится своими театрами с национальным колоритом и

музеями коренных народов. Важной частью экскурсии станет посещение Иволгинского Дацана и прогулка по центральной площади Советов с величественным памятником Ленину. Путешествие обещает быть насыщенным и познавательным, раскрывая тайны культуры и природы Забайкалья

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Описание экскурсии

Уникальная экскурсия по Улан-Удэ

Улан-Удэ — это не просто город, а настоящий солнечный уголок, где солнце светит более трехсот дней в году. Здесь вас ждут удивительные природные пейзажи Бурятии, такие как Баргузинский заповедник и Чивыркуйский залив, а также песчаные пляжи озера Байкал.

Что вас ожидает в ходе экскурсии?

Во время экскурсии вы сможете:

Посетить центральную площадь Советов, где возвышается огромный памятник В. И. Ленину в виде исполинской головы.

Увидеть здание оперы и балета, выполненное в форме юрты.

Прогуляться по каменным Торговым гостинным рядам и старинной Базарной площади.

Исследовать купеческие кварталы и насладиться красивым деревянным кружевом домов XIX века на первой городской улице.

Узнать о сибирском барокко и посетить буддийский комплекс Иволгинского Дацана.

Важная информация

Экскурсия состоится при условии, что наберется не менее 4 туристов. Это отличная возможность для вас и ваших друзей насладиться культурой и природой этого удивительного региона!