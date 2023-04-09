Предлагаем вам услуги нашего трансфера из Улан-Удэ до Горячинска. Вам будет обеспечен комфортный переезд в течение двух часов с остановками по требованию.
За рулем находится профессиональный водитель, аккуратность которого гарантировано оставит вам приятные впечатления от поездки.
За рулем находится профессиональный водитель, аккуратность которого гарантировано оставит вам приятные впечатления от поездки.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Живописный трансферОказываем индивидуальный трансфер из Улан-Удэ до села Горячинск. Наш комфортабельный автомобиль и профессиональный водитель обеспечат вам максимально приятную дорогу со всеми удобствами. Встреча гостей: в аэропорту, на ж/д вокзале, на автовокзале, либо можем забрать вас из отеля или по адресу, где вы остановились в городе. Также можно заказать обратный трансфер из села Горячинск до Улан-Удэ.
По пути вы увидите сибирскую тайгу и горные массивы, долины рек, песчано-галечные пляжи озера Байкал, маяк и набережную в особой экономической зоне «Байкальская гавань». По пути возможны остановки по требованию.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер Улан-Удэ — Горячинск
- Что не входит
- Поездка-трансфер в Горячинск не включает в себя услуги гида-экскурсовода и посещение различных достопримечательностей, находящихся по маршруту (Услуги гида-экскурсовода — 5000 рублей).
- Ожидание — 1 час/500 рублей
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Важная информация:
- Курение, приём пищи и распитие спиртных напитков в автомобиле запрещено.
- Водитель может отказать в перевозке пассажиров в сильном алкогольном опьянении, либо потребовать дополнительную плату за подобную услугу.
- Расчет с водителем производится сразу после посадки в автомобиль
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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