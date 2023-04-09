Живописный трансферОказываем индивидуальный трансфер из Улан-Удэ до села Горячинск. Наш комфортабельный автомобиль и профессиональный водитель обеспечат вам максимально приятную дорогу со всеми удобствами. Встреча гостей: в аэропорту, на ж/д вокзале, на автовокзале, либо можем забрать вас из отеля или по адресу, где вы остановились в городе. Также можно заказать обратный трансфер из села Горячинск до Улан-Удэ.

По пути вы увидите сибирскую тайгу и горные массивы, долины рек, песчано-галечные пляжи озера Байкал, маяк и набережную в особой экономической зоне «Байкальская гавань». По пути возможны остановки по требованию.