В этом путешествии вам предстоит оторваться от рутины и на день оказаться вне времени, в далекой Тугнуйской долине, где тысячу лет назад писалась история. Вы увидите пещеры и скалы, утолите жажду в чистом роднике посреди степи, подниметесь на вершину горной Меркитской крепости — и проследите путь становления Чингисхана.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путь в Тугнуйскую долину

В 110 километрах от Улан-Удэ расположилась обширная Тугнуйская долина. Именно здесь в 12 веке жили воинственные меркиты, которых называли личными врагами Чингисхана. По дороге я расскажу, кто они такие, а также открою историю жизни легендарного монгола.

Место силы: не будите Спящего Льва

Мы остановимся у места силы — горы Спящий Лев, и поднимемся по лестнице на смотровую площадку, откуда открывается впечатляющий вид на реку Селенгу, которая берет начало в Монголии. Также эта гора считается местом слияния трех религий — буддизма, шаманизма и православия. Я расскажу вам, как люди разных конфессий нашли здесь гармонию.

Покорить Меркитскую крепость

Это не здание за высокими стенами, а горы высотой около 500 метров, куда нам предстоит подняться. Ограждениями на тропе выступают скалы, торчащие из земли или сложенные из плоских валунов, и пещеры, в которых жили меркиты. Путь к вершине обрамляет реликтовая роща Чингисхана: это единственное место в Бурятии, где растут дикие сибирские абрикосы.

На самый верх

Далее поднимемся к нескольким смотровым площадкам с панорамами долины. Здесь юноша Тэмуджин, в будущем получивший титул Чингисхана, дал свой первый бой. Вы услышите, как он привел многотысячное войско монголов на эти земли, чтобы вызволить из плена любимую жену, похищенную меркитским ханом.

Спустившись к подножию, мы организуем небольшой пикник и отправимся в обратную дорогу.

Организационные детали

Сезонность экскурсии — с мая по сентябрь

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле гида.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Программа будет интересна взрослым и детям от 7 лет

Восхождение