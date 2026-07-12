Вы увидите пещеры и скалы, утолите жажду в чистом роднике посреди степи, подниметесь на вершину горной Меркитской крепости — и проследите путь становления Чингисхана.
Описание экскурсии
Путь в Тугнуйскую долину
В 110 километрах от Улан-Удэ расположилась обширная Тугнуйская долина. Именно здесь в 12 веке жили воинственные меркиты, которых называли личными врагами Чингисхана. По дороге я расскажу, кто они такие, а также открою историю жизни легендарного монгола.
Место силы: не будите Спящего Льва
Мы остановимся у места силы — горы Спящий Лев, и поднимемся по лестнице на смотровую площадку, откуда открывается впечатляющий вид на реку Селенгу, которая берет начало в Монголии. Также эта гора считается местом слияния трех религий — буддизма, шаманизма и православия. Я расскажу вам, как люди разных конфессий нашли здесь гармонию.
Покорить Меркитскую крепость
Это не здание за высокими стенами, а горы высотой около 500 метров, куда нам предстоит подняться. Ограждениями на тропе выступают скалы, торчащие из земли или сложенные из плоских валунов, и пещеры, в которых жили меркиты. Путь к вершине обрамляет реликтовая роща Чингисхана: это единственное место в Бурятии, где растут дикие сибирские абрикосы.
На самый верх
Далее поднимемся к нескольким смотровым площадкам с панорамами долины. Здесь юноша Тэмуджин, в будущем получивший титул Чингисхана, дал свой первый бой. Вы услышите, как он привел многотысячное войско монголов на эти земли, чтобы вызволить из плена любимую жену, похищенную меркитским ханом.
Спустившись к подножию, мы организуем небольшой пикник и отправимся в обратную дорогу.
Организационные детали
- Сезонность экскурсии — с мая по сентябрь
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле гида.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Программа будет интересна взрослым и детям от 7 лет
Восхождение
- Возьмите с собой воду и еду для перекуса после восхождения (возможен обед в местном кафе — заказывается заранее — 800 ₽/чел.)
- Уровень подготовки — средний, тропа в начале слегка крутая, затем более пологая. Для удобства можно взять палки для скандинавской ходьбы.
- Наденьте удобную нескользкую обувь, желательно кроссовки для треккинга. В ясную погоду возьмите головной убор и солнечные очки.
- Несмотря на то, что местность проходит обработку против клещей, выбирайте одежду, защищающую от угрозы укуса.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Анастасия очень интересно рассказывает, мы освежили свои знания про Чингисхана, а также узнали много нового. С Анастасией очень комфортно ездить и ходить - она позитивная, доброжелательная, прекрасный рассказчик, очень хорошо ориентируется в природе и истории края. Поездка получилась супер!