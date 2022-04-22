По следам Чингисхана: поездка на Меркитскую крепость

Увидеть, где начиналась история великого хана, открыть места силы и проникнуться духом легенд

Индивидуальная
В этом путешествии вам предстоит оторваться от рутины и на день оказаться вне времени, в далекой Тугнуйской долине, где тысячу лет назад писалась история.

Вы увидите пещеры и скалы, утолите жажду в священных родниках, подниметесь на вершину горной Меркитской крепости — и проследите путь становления Чингисхана.
По следам Чингисхана: поездка на Меркитскую крепость
По следам Чингисхана: поездка на Меркитскую крепость
По следам Чингисхана: поездка на Меркитскую крепость
По следам Чингисхана: поездка на Меркитскую крепость
По следам Чингисхана: поездка на Меркитскую крепость
По следам Чингисхана: поездка на Меркитскую крепость
По следам Чингисхана: поездка на Меркитскую крепость
По следам Чингисхана: поездка на Меркитскую крепость
По следам Чингисхана: поездка на Меркитскую крепость
По следам Чингисхана: поездка на Меркитскую крепость
По следам Чингисхана: поездка на Меркитскую крепость
По следам Чингисхана: поездка на Меркитскую крепость
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Что вас ожидает

Путь в Тугнуйскую долину

В 110 километрах от Улан-Удэ расположилась обширная Тугнуйская долина. Именно здесь в 12 веке жили воинственные меркиты, которых называли личными врагами Чингисхана. По дороге я расскажу, кто они такие, а также открою историю жизни легендарного монгола.

Место силы: не будите Спящего Льва

Мы остановимся у места силы — горы Спящий Лев, и поднимемся по лестнице на смотровую площадку, откуда открывается впечатляющий вид на реку Селенгу, которая берет начало в Монголии. Также эта гора считается местом слияния трех религий — буддизма, шаманизма и православия. Я расскажу вам, как люди разных конфессий нашли здесь гармонию.

Покорить Меркитскую крепость

Это не здание за высокими стенами, а горы высотой около 500 метров, куда нам предстоит подняться. Ограждениями на тропе выступают скалы, торчащие из земли или сложенные из плоских валунов, и пещеры, в которых жили меркиты. Путь к вершине обрамляет реликтовая роща Чингисхана: это единственное место в Бурятии, где растут дикие сибирские абрикосы.

На самый верх

Далее поднимемся к нескольким смотровым площадкам с панорамами долины. Здесь юноша Тэмуджин, в будущем получивший титул Чингисхана, дал свой первый бой. Вы услышите, как он привел многотысячное войско монголов на эти земли, чтобы вызволить из плена любимую жену, похищенную меркитским ханом.

Спустившись к подножию, мы организуем небольшой пикник и отправимся в обратную дорогу.

Организационные детали

  • Сезонность экскурсии — с мая по сентябрь
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле гида. Дополнительно оплачивается топливный сбор — 2000 руб.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Восхождение

  • Возьмите с собой воду и еду для перекуса после восхождения (кафе по дороге почти нет, как и на месте)
  • Уровень подготовки — средний, тропа в начале слегка крутая, затем более пологая. Для удобства можно взять палки для скандинавской ходьбы.
  • Наденьте удобную нескользкую обувь, желательно кроссовки для треккинга. В ясную погоду возьмите головной убор и солнечные очки.
  • Несмотря на то, что местность проходит обработку против клещей, выбирайте одежду, защищающую от угрозы укуса.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Советов
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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