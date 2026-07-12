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По следам Чингисхана: поездка на Меркитскую крепость

Увидеть, где начиналась история великого хана, открыть места силы и проникнуться духом легенд
В этом путешествии вам предстоит оторваться от рутины и на день оказаться вне времени, в далекой Тугнуйской долине, где тысячу лет назад писалась история.

Вы увидите пещеры и скалы, утолите жажду в чистом роднике посреди степи, подниметесь на вершину горной Меркитской крепости — и проследите путь становления Чингисхана.
5
1 отзыв
По следам Чингисхана: поездка на Меркитскую крепость
По следам Чингисхана: поездка на Меркитскую крепость
По следам Чингисхана: поездка на Меркитскую крепость

Описание экскурсии

Путь в Тугнуйскую долину

В 110 километрах от Улан-Удэ расположилась обширная Тугнуйская долина. Именно здесь в 12 веке жили воинственные меркиты, которых называли личными врагами Чингисхана. По дороге я расскажу, кто они такие, а также открою историю жизни легендарного монгола.

Место силы: не будите Спящего Льва

Мы остановимся у места силы — горы Спящий Лев, и поднимемся по лестнице на смотровую площадку, откуда открывается впечатляющий вид на реку Селенгу, которая берет начало в Монголии. Также эта гора считается местом слияния трех религий — буддизма, шаманизма и православия. Я расскажу вам, как люди разных конфессий нашли здесь гармонию.

Покорить Меркитскую крепость

Это не здание за высокими стенами, а горы высотой около 500 метров, куда нам предстоит подняться. Ограждениями на тропе выступают скалы, торчащие из земли или сложенные из плоских валунов, и пещеры, в которых жили меркиты. Путь к вершине обрамляет реликтовая роща Чингисхана: это единственное место в Бурятии, где растут дикие сибирские абрикосы.

На самый верх

Далее поднимемся к нескольким смотровым площадкам с панорамами долины. Здесь юноша Тэмуджин, в будущем получивший титул Чингисхана, дал свой первый бой. Вы услышите, как он привел многотысячное войско монголов на эти земли, чтобы вызволить из плена любимую жену, похищенную меркитским ханом.

Спустившись к подножию, мы организуем небольшой пикник и отправимся в обратную дорогу.

Организационные детали

  • Сезонность экскурсии — с мая по сентябрь
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле гида.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Программа будет интересна взрослым и детям от 7 лет

Восхождение

  • Возьмите с собой воду и еду для перекуса после восхождения (возможен обед в местном кафе — заказывается заранее — 800 ₽/чел.)
  • Уровень подготовки — средний, тропа в начале слегка крутая, затем более пологая. Для удобства можно взять палки для скандинавской ходьбы.
  • Наденьте удобную нескользкую обувь, желательно кроссовки для треккинга. В ясную погоду возьмите головной убор и солнечные очки.
  • Несмотря на то, что местность проходит обработку против клещей, выбирайте одежду, защищающую от угрозы укуса.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2356 туристов
Я гордая дочь бурятского народа и уже много лет провожу экскурсии в своём родном крае, с каждым годом люблю его и своё дело всё больше. Мои гости говорят обо мне,
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что я — гид по призванию. Не просто экскурсовод, а гид-посредник, медиатор. Представляю свой край гостям, передавая фактическую информацию через эмоционально-чувственную подачу с приправой логики и размышлений. В моей команде только увлечённые гиды с горящими глазами и годами опыта за плечами. Мы показываем самые интересные и волнующие места Бурятии, доносим её самобытность и красоту до сердец и душ людей, которые приезжают часто издалека, чтобы узнать, какая она — Бурятия.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Шикарная экскурсия по природным красотам окрестностей Улан-Удэ. С погодой нам очень повезло, от красоты захватывало дух, фото получились отличные!
Анастасия очень интересно рассказывает, мы освежили свои знания про Чингисхана, а также узнали много нового. С Анастасией очень комфортно ездить и ходить - она позитивная, доброжелательная, прекрасный рассказчик, очень хорошо ориентируется в природе и истории края. Поездка получилась супер!
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