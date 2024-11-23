Найдено 3 экскурсии в категории « Трансфер » в Улан-Удэ, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Трансфер в Чивыркуйский залив (Монахово) Начало: Ул. Ленина, 51 (парковка за фонтаном) «Трансфер в самый живописный залив Байкала» 18 000 ₽ за всё до 5 чел. 2 часа Индивидуальная до 4 чел. Трансфер в село Горячинск из Улан-Удэ Предлагаем услуги трансфера из Улан-Удэ до Горячинска. Комфортный переезд с профессиональным водителем и остановками по требованию Начало: По договоренности «Оказываем индивидуальный трансфер из Улан-Удэ до села Горячинск» Расписание: По договоренности 9 000 ₽ за всё до 4 чел. 3 часа Индивидуальная до 4 чел. Индивидуальный трансфер до села Максимиха из Улан-Удэ Встречаем вас в Улан-Удэ и доставляем до живописного села Максимиха с комфортом и без задержек Начало: По договоренности «Важно знать • Поездка-трансфер в Максимиху не включает в себя услуги гида-экскурсовода и посещение различных достопримечательностей, находящихся по маршруту, но по пути возможны остановки по требованию» Расписание: По договоренности 11 000 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Улан-Удэ

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Трансфер»

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