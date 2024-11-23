2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер в Чивыркуйский залив (Монахово)
Начало: Ул. Ленина, 51 (парковка за фонтаном)
«Трансфер в самый живописный залив Байкала»
Завтра в 09:00
1 дек в 09:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в село Горячинск из Улан-Удэ
Предлагаем услуги трансфера из Улан-Удэ до Горячинска. Комфортный переезд с профессиональным водителем и остановками по требованию
Начало: По договоренности
«Оказываем индивидуальный трансфер из Улан-Удэ до села Горячинск»
Расписание: По договоренности
24 ноя в 09:00
25 ноя в 09:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер до села Максимиха из Улан-Удэ
Встречаем вас в Улан-Удэ и доставляем до живописного села Максимиха с комфортом и без задержек
Начало: По договоренности
«Важно знать • Поездка-трансфер в Максимиху не включает в себя услуги гида-экскурсовода и посещение различных достопримечательностей, находящихся по маршруту, но по пути возможны остановки по требованию»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
24 ноя в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Трансфер»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Улан-Удэ
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Улан-Удэ
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в ноябре 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 9 000 до 18 000.
Забронируйте экскурсию в Улан-Удэ на 2024 год по теме «Трансфер», цены от 9000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь