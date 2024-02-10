Зимняя сказка Чивыркуйского залива

Групповая экскурсия в Улан-Удэ
Хотите увидеть самый большой каток с прозрачным льдом Байкала, посетить самые необычные острова и минеральные ванны под открытым небом? Тогда нам с вами по пути — мы отправимся в зимнюю сказку Чивыркуйского залива, чтобы оценить необыкновенно красивые пейзажи, ледяные пещеры, гроты, торосы и целебные источники.
Зимняя сказка Чивыркуйского залива
Зимняя сказка Чивыркуйского залива
Зимняя сказка Чивыркуйского залива
Зимняя сказка Чивыркуйского залива
Зимняя сказка Чивыркуйского залива
Зимняя сказка Чивыркуйского залива
Зимняя сказка Чивыркуйского залива
Ближайшие даты:
10
фев
11
фев
12
фев
13
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даты

Описание

Что вас ждет

Самый большой каток с прозрачным льдом Байкала, поездка на самые необычные острова, минеральные ванны под открытым небом… Это и многое другое вы сможете увидеть и попробовать только на зимнем Байкале, а именно — в феврале и марте, когда толщина льда озера позволяет безопасно передвигаться по нему. Предлагаем на один день отправиться в настоящую сказку с необыкновенно красивыми пейзажами, ледяными пещерами, гротами, торосами и целебными источниками. У вас будет возможность посетить известные заповедные места и своими глазами увидеть то, что сложно даже вообразить. После поездки у вас останутся яркие, позитивные эмоции и фантастические кадры! Батюшка Байкал будет радовать невероятными видами всю зиму, февраль, март и даже апрель! Успевайте записаться - вперед, за впечатлениями! Важно знать• К экскурсии вы также сможете присоединиться из сел Турка, Гремячинск или Горячинск.
  • Принимаем заявки от частных лиц, коллективов и организаций.
  • Возьмите с собой лыжный костюм, теплую обувь, перчатки, перекус, термос с горячим чаем.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на автобусе
  • Услуги гида-проводника
  • Рекреационные сборы в «Забайкальском национальном парке»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улан-Удэ, гостиница «Байкал Плаза»
Завершение: Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой: лыжный костюм ⛷
  • Теплую обувь⛸🥾
  • Перчатки🧤
  • Перекус🥪
  • Термос с горячим чаем
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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