Хотите увидеть самый большой каток с прозрачным льдом Байкала, посетить самые необычные острова и минеральные ванны под открытым небом? Тогда нам с вами по пути — мы отправимся в зимнюю сказку Чивыркуйского залива, чтобы оценить необыкновенно красивые пейзажи, ледяные пещеры, гроты, торосы и целебные источники.
Ближайшие даты:
10
фев
фев
11
фев
фев
12
фев
фев
13
фев
фев
14
фев
фев
15
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фев
16
фев
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Описание
Что вас ждетСамый большой каток с прозрачным льдом Байкала, поездка на самые необычные острова, минеральные ванны под открытым небом… Это и многое другое вы сможете увидеть и попробовать только на зимнем Байкале, а именно — в феврале и марте, когда толщина льда озера позволяет безопасно передвигаться по нему. Предлагаем на один день отправиться в настоящую сказку с необыкновенно красивыми пейзажами, ледяными пещерами, гротами, торосами и целебными источниками. У вас будет возможность посетить известные заповедные места и своими глазами увидеть то, что сложно даже вообразить. После поездки у вас останутся яркие, позитивные эмоции и фантастические кадры! Батюшка Байкал будет радовать невероятными видами всю зиму, февраль, март и даже апрель! Успевайте записаться - вперед, за впечатлениями! Важно знать• К экскурсии вы также сможете присоединиться из сел Турка, Гремячинск или Горячинск.
- Принимаем заявки от частных лиц, коллективов и организаций.
- Возьмите с собой лыжный костюм, теплую обувь, перчатки, перекус, термос с горячим чаем.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на автобусе
- Услуги гида-проводника
- Рекреационные сборы в «Забайкальском национальном парке»
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Улан-Удэ, гостиница «Байкал Плаза»Завершение: Улан-Удэ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Что взять с собой: лыжный костюм ⛷
- Теплую обувь⛸🥾
- Перчатки🧤
- Перекус🥪
- Термос с горячим чаем
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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