Что вас ждет

Принимаем заявки от частных лиц, коллективов и организаций.

Возьмите с собой лыжный костюм, теплую обувь, перчатки, перекус, термос с горячим чаем.

Самый большой каток с прозрачным льдом Байкала, поездка на самые необычные острова, минеральные ванны под открытым небом… Это и многое другое вы сможете увидеть и попробовать только на зимнем Байкале, а именно — в феврале и марте, когда толщина льда озера позволяет безопасно передвигаться по нему. Предлагаем на один день отправиться в настоящую сказку с необыкновенно красивыми пейзажами, ледяными пещерами, гротами, торосами и целебными источниками. У вас будет возможность посетить известные заповедные места и своими глазами увидеть то, что сложно даже вообразить. После поездки у вас останутся яркие, позитивные эмоции и фантастические кадры! Батюшка Байкал будет радовать невероятными видами всю зиму, февраль, март и даже апрель! Успевайте записаться - вперед, за впечатлениями! Важно знать• К экскурсии вы также сможете присоединиться из сел Турка, Гремячинск или Горячинск.