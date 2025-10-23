Мы приготовили для вас насыщенную программу тура по зимнему Байкалу.
Мы посетим природную достопримечательность “Каменная Черепаха”, где вы узнаете множество интересных легенд и преданий.
Байкальскую Гавань, здесь вы сможете увидеть знаменитый маяк,
Описание экскурсии
- посетим природную достопримечательность “Каменная Черепаха”, где вы узнаете множество интересных легенд и преданий - Байкальская Гавань, здесь вы сможете увидеть знаменитый маяк, насладитесь красивыми пейзажами и сделаете уникальные фотографии - северные олени: посетите место, где можно пообщаться с дружелюбными северными оленями, покормить их и сделать памятные снимки. - посетите поселок Горячинск, расположенный на берегу Байкала. Он широко известен минеральными источниками, целебными грязями, живописными пейзажами и особым воздухом. Вы сможете посетить термальные источники на открытом воздухе в сосновом бору. Важная информация:.
- Рекомендуем взять с собой: теплую зимнюю одежду (непродуваемую и непромокаемую куртку), тёплые вещи, шапку, удобную теплую обувь, крем с SPF защитой от солнца, солнцезащитные очки, предметы личной гигиены и купальник.
Экскурсия проводится с 1 ноября 2025 по 28 февраля 2026 г.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Поселок Горячинск
- Курорт «Горячинск», горячие источники и термальный бассейн
- Маяк (Байкальская гавань)
- Каменная черепаха
Что включено
- Трансфер из Улан-Удэ и обратно
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Купание в термальном бассейне (по желанию)
- Корм оленям
- Страховка
Место начала и завершения?
Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится с 1 ноября 2025 по 28 февраля 2026 г.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Рекомендуем взять с собой: теплую зимнюю одежду (непродуваемую и непромокаемую куртку)
- Тёплые вещи
- Шапку
- Удобную теплую обувь
- Крем с SPF защитой от солнца
- Солнцезащитные очки
- Предметы личной гигиены и купальник
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
