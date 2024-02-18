Предлагаем провести новогодние праздники на Байкале — это будет невероятное и яркое приключение.
Вы посетите байкальскую резиденцию Деда Мороза, искупаетесь в термальных источниках на Чивыркуйском заливе и зарядитесь энергией Байкала. Развлечений так много, что каждый найдет себе занятие по душе.
Вы посетите байкальскую резиденцию Деда Мороза, искупаетесь в термальных источниках на Чивыркуйском заливе и зарядитесь энергией Байкала. Развлечений так много, что каждый найдет себе занятие по душе.
Описание тура
Вас ждет невероятное, яркое и праздничное путешествие на Байкал в новогодние праздники. Зимний Байкал готовит по-настоящему теплый прием. В нашей программе:захватывающие дух пейзажи и самые необычные фотосессии, • вкуснейшие блюда национальной кухни, • полная перезагрузка и отдых, • оздоровительные процедуры, • горячие термальные источники и многое другое.
с 15 декабря по 20 января
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле на Байкале
- Проживание в отеле в г. Улан-Удэ
- 3-разовое питание
- Трансфер
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: с 15 декабря по 20 января
Экскурсия длится около 5 дней 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
18 фев 2024
Поехала в тур с двумя детьми, детям конечно больше резиденция понравилась, а мне экскурсии))) но в итоге хочу сказать очень хороший тур, спасибо за организацию!
М
Маргарита
9 янв 2024
Крутой тур, спасибо Марии за наш интересный и сказочный отдых!
Тур входит в следующие категории Улан-Удэ
Похожие туры из Улан-Удэ
Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
Отправиться в Бурятию с местным гидом, выбрав локации и развлечения на свой вкус
Начало: Г. Улан-Удэ, аэропорт или в городе (по договорённо...
4 ноя в 08:00
8 ноя в 08:00
48 500 ₽ за всё до 4 чел.
Новогодняя сказка Байкала из Улан-Удэ (на 3 дня)
Начало: Улан-Удэ
Расписание: С 15 декабря по 20 января
Завтра в 06:30
25 окт в 06:30
66 900 ₽ за человека
Новогодний тур на Байкал из Улан-Удэ (на 2 дня)
Начало: Улан-Удэ
Расписание: С 15 декабря по 20 января в 10:00.
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
45 500 ₽ за человека