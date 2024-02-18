Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Предлагаем провести новогодние праздники на Байкале — это будет невероятное и яркое приключение.



Вы посетите байкальскую резиденцию Деда Мороза, искупаетесь в термальных источниках на Чивыркуйском заливе и зарядитесь энергией Байкала. Развлечений так много, что каждый найдет себе занятие по душе. 5 2 отзыва

Мария Ваш гид в Улан-Удэ Написать вопрос Групповой тур Оценка и отзывы 2 отзыва Длитель­ность 5 дней 10 часов Размер группы 1-25 человек Когда с 15 декабря по 20 января 95 700 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30

Описание тура Вас ждет невероятное, яркое и праздничное путешествие на Байкал в новогодние праздники. Зимний Байкал готовит по-настоящему теплый прием. В нашей программе: захватывающие дух пейзажи и самые необычные фотосессии, • вкуснейшие блюда национальной кухни, • полная перезагрузка и отдых, • оздоровительные процедуры, • горячие термальные источники и многое другое.

с 15 декабря по 20 января Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Проживание в отеле на Байкале

Проживание в отеле в г. Улан-Удэ

3-разовое питание

Трансфер

Экскурсии Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Улан-Удэ Когда и сколько длится? Когда: с 15 декабря по 20 января Экскурсия длится около 5 дней 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.