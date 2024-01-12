Мои заказы

Новогодняя сказка Байкала из Улан-Удэ (на 3 дня)

Новогодняя сказка Байкала из Улан-Удэ
Приглашаем вас в увлекательное путешествие на Байкал, где вы окунётесь в атмосферу зимних забав и развлечений.

Вас ждут прогулки на санях в упряжке с хасками и оленями, праздничный обед в резиденции Деда Мороза, оздоровительные ванны и отдых в Горячинске.
5
5 отзывов
Новогодняя сказка Байкала из Улан-Удэ (на 3 дня)
Новогодняя сказка Байкала из Улан-Удэ (на 3 дня)
Новогодняя сказка Байкала из Улан-Удэ (на 3 дня)
Ближайшие даты:
24
окт25
окт26
окт27
окт28
окт29
окт30
окт
Время начала: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30

Описание тура

Байкал зимой: путешествие в сказку Приглашаем вас окунуться в атмосферу зимней сказки на Байкале! В этом путешествии вы сможете насладиться красотой природы, прокатиться на собачьих упряжках и даже искупаться в горячих источниках. Вас ждут:
  • Захватывающие дух пейзажи и самые необычные фотосессии • Вкуснейшие блюда национальной кухни • Полная перезагрузка и отдых • Оздоровительные процедуры и горячие термальные источники Не упустите возможность окунуться в мир зимней сказки на Байкале! Важная информация:.
  • Рекомендуем взять с собой: теплую зимнюю одежду (непродуваемую и непромокаемую куртку), тёплые вещи, шапки, две пары удобной теплой обуви, крема с SPF защитой от солнца, солнцезащитные очки, предметы личной гигиены и купальник.

С 15 декабря по 20 января

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Иволгиснкий дацан
  • Чивыркуйский залив
  • Дворец богини Янжимы
Что включено
  • Трансфер из Улан-Удэ и обратно
  • 3-хразовое питание
  • Экскурсия на Чивыркуйский залив, Баргузинскую долину
  • Услуги гида
  • Проживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: С 15 декабря по 20 января
Экскурсия длится около 3 дней 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем взять с собой: теплую зимнюю одежду (непродуваемую и непромокаемую куртку)
  • Тёплые вещи
  • Шапки
  • Две пары удобной теплой обуви
  • Крема с SPF защитой от солнца
  • Солнцезащитные очки
  • Предметы личной гигиены и купальник
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
М
Марина
12 янв 2024
Привет из Читы) Приехали в Улан-Удэ, нас встретили на вокзале, позавтракали и отправились на Байкал и сразу попали на праздничный обед в Резиденцию Деда Мороза. Покатались на аэролодке, на хасках,
читать дальше

на следующий день на Чивыркуйском заливе в местности “Кулинные” (как нам рассказала гид - кстати очень приятная женщина и очень интересно рассказывает) искупались в источниках, а вечером еще успели попариться в баньке с купелью в отеле. Еще одна экскурсия в Баргузинскую долину, увидели Дворец Богини Янжимы, виды конечно впечатляют. Вообщем тур классный рекомендую от всей души

О
Оксана
12 янв 2024
Чудесные 3 дня на Байкале пролетели незаметно, было весело. Детям очень понравился Дед Мороз и шляпник! приедем к вам и на следующий год обязательно
С
Сергей
12 янв 2024
Благодарю организаторов за тур, жене и детям понравился, а это самое главное. А я в Резиденции Деда Мороза даже шампанское на удочку поймал к нашему праздничному столу) приятные люди, все живо так, интересно!
М
Макар
12 янв 2024
Приятная компания, пели, танцевали, больше всех конечно резиденция Деда Мороза запомнилась, живое исполнение песен, ребятишки играют, взрослые отдыхают. Ну чем не красота)
Н
Наконец-то
12 янв 2024
Наконец-то на Байкале появились классные развлечения для детей и взрослых. Резиденция Деда Мороза на высшем уровне, довольные остались и дети и взрослые. Экскурсии были интересные.

Тур входит в следующие категории Улан-Удэ

Похожие туры из Улан-Удэ

Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
На машине
3 дня
2 отзыва
Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
Отправиться в Бурятию с местным гидом, выбрав локации и развлечения на свой вкус
Начало: Г. Улан-Удэ, аэропорт или в городе (по договорённо...
4 ноя в 08:00
8 ноя в 08:00
48 500 ₽ за всё до 4 чел.
Новогодние приключения на Байкале из Улан-Удэ
5 дней 10 часов
2 отзыва
Новогодние приключения на Байкале из Улан-Удэ
Начало: Улан-Удэ
Расписание: с 15 декабря по 20 января
Завтра в 06:30
25 окт в 06:30
95 700 ₽ за человека
Новогодний тур на Байкал из Улан-Удэ (на 2 дня)
2 дня
7 отзывов
Новогодний тур на Байкал из Улан-Удэ (на 2 дня)
Начало: Улан-Удэ
Расписание: С 15 декабря по 20 января в 10:00.
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
45 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Улан-Удэ
Все туры из Улан-Удэ