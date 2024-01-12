Приглашаем вас в увлекательное путешествие на Байкал, где вы окунётесь в атмосферу зимних забав и развлечений.
Вас ждут прогулки на санях в упряжке с хасками и оленями, праздничный обед в резиденции Деда Мороза, оздоровительные ванны и отдых в Горячинске.
Описание тураБайкал зимой: путешествие в сказку Приглашаем вас окунуться в атмосферу зимней сказки на Байкале! В этом путешествии вы сможете насладиться красотой природы, прокатиться на собачьих упряжках и даже искупаться в горячих источниках. Вас ждут:
- Захватывающие дух пейзажи и самые необычные фотосессии • Вкуснейшие блюда национальной кухни • Полная перезагрузка и отдых • Оздоровительные процедуры и горячие термальные источники Не упустите возможность окунуться в мир зимней сказки на Байкале! Важная информация:.
- Рекомендуем взять с собой: теплую зимнюю одежду (непродуваемую и непромокаемую куртку), тёплые вещи, шапки, две пары удобной теплой обуви, крема с SPF защитой от солнца, солнцезащитные очки, предметы личной гигиены и купальник.
С 15 декабря по 20 января
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Иволгиснкий дацан
- Чивыркуйский залив
- Дворец богини Янжимы
Что включено
- Трансфер из Улан-Удэ и обратно
- 3-хразовое питание
- Экскурсия на Чивыркуйский залив, Баргузинскую долину
- Услуги гида
- Проживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: С 15 декабря по 20 января
Экскурсия длится около 3 дней 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
12 янв 2024
Привет из Читы) Приехали в Улан-Удэ, нас встретили на вокзале, позавтракали и отправились на Байкал и сразу попали на праздничный обед в Резиденцию Деда Мороза. Покатались на аэролодке, на хасках,
О
Оксана
12 янв 2024
Чудесные 3 дня на Байкале пролетели незаметно, было весело. Детям очень понравился Дед Мороз и шляпник! приедем к вам и на следующий год обязательно
С
Сергей
12 янв 2024
Благодарю организаторов за тур, жене и детям понравился, а это самое главное. А я в Резиденции Деда Мороза даже шампанское на удочку поймал к нашему праздничному столу) приятные люди, все живо так, интересно!
М
Макар
12 янв 2024
Приятная компания, пели, танцевали, больше всех конечно резиденция Деда Мороза запомнилась, живое исполнение песен, ребятишки играют, взрослые отдыхают. Ну чем не красота)
Н
Наконец-то
12 янв 2024
Наконец-то на Байкале появились классные развлечения для детей и взрослых. Резиденция Деда Мороза на высшем уровне, довольные остались и дети и взрослые. Экскурсии были интересные.
Тур входит в следующие категории Улан-Удэ
