Встречаем Новый Год 2025 в Улан-Удэ

Найдено 4 тура в категории «Новогодние 2025» в Улан-Удэ, цены от 23 800 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Новогодние приключения на Байкале из Улан-Удэ
2 отзыва
6 дней
Новогодние приключения на Байкале из Улан-Удэ
Начало: Улан-Удэ
«Вас ждет невероятное, яркое и праздничное путешествие на Байкал в новогодние праздники»
31 дек в 09:00
58 100 за человека
Новогодний тур на Байкал 2 дня из Улан-Удэ
7 отзывов
2 дня
Новогодний тур на Байкал 2 дня из Улан-Удэ
Начало: Улан-Удэ
«Предлагаем провести новогодние праздники в окружении живописных красот священного озера Байкал»
23 800 за человека
Новогодняя сказка Байкала из Улан-Удэ
5 отзывов
4 дня
Новогодняя сказка Байкала из Улан-Удэ
Начало: Улан-Удэ
«Вас ждут прогулки на санях в упряжке с хасками и оленями, праздничный обед в резиденции Деда Мороза, оздоровительные ванны и отдых в Горячинске»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
43 560 за человека
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Пешая
На автобусе
6 дней
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Начало: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
«Встретить буддийский Новый год «Сагаалган» в Бурятии, пройти обряд очищения, принять участие в праздничных торжествах — это не только необычно, но и весело»
68 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    18 февраля 2024
    Новогодние приключения на Байкале из Улан-Удэ
    Поехала в тур с двумя детьми, детям конечно больше резиденция понравилась, а мне экскурсии))) но в итоге хочу сказать очень хороший тур, спасибо за организацию!
  • М
    Маргарита
    9 января 2024
    Новогодние приключения на Байкале из Улан-Удэ
    Крутой тур, спасибо Марии за наш интересный и сказочный отдых!
  • Н
    Надежда
    21 августа 2023
    Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Улан-Удэ в Иркутск
    Всё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!
  • А
    Александра
    16 августа 2023
    Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Улан-Удэ в Иркутск
    Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.
    Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилось
  • В
    Валентина
    15 августа 2023
    Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Улан-Удэ в Иркутск
    Организатор отличный. Всё предоставлено вовремя: встреча в аэропорту, трансфер, жильё, питание. Интересно подобраны экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Новогодние 2025»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
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Какие места ещё посмотреть в Улан-Удэ
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
  1. Мыс Хобой
  2. Набережная
Сколько стоит тур в Улан-Удэ в ноябре 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 4 тура от 23 800 до 68 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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