6 дней
Новогодние приключения на Байкале из Улан-Удэ
Начало: Улан-Удэ
«Вас ждет невероятное, яркое и праздничное путешествие на Байкал в новогодние праздники»
31 дек в 09:00
58 100₽ за человека
2 дня
Новогодний тур на Байкал 2 дня из Улан-Удэ
Начало: Улан-Удэ
«Предлагаем провести новогодние праздники в окружении живописных красот священного озера Байкал»
23 800₽ за человека
4 дня
Новогодняя сказка Байкала из Улан-Удэ
Начало: Улан-Удэ
«Вас ждут прогулки на санях в упряжке с хасками и оленями, праздничный обед в резиденции Деда Мороза, оздоровительные ванны и отдых в Горячинске»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
43 560₽ за человека
6 дней
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Начало: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
«Встретить буддийский Новый год «Сагаалган» в Бурятии, пройти обряд очищения, принять участие в праздничных торжествах — это не только необычно, но и весело»
68 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория18 февраля 2024Поехала в тур с двумя детьми, детям конечно больше резиденция понравилась, а мне экскурсии))) но в итоге хочу сказать очень хороший тур, спасибо за организацию!
- ММаргарита9 января 2024Крутой тур, спасибо Марии за наш интересный и сказочный отдых!
- ННадежда21 августа 2023Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Улан-Удэ в ИркутскВсё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!
- ААлександра16 августа 2023Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Улан-Удэ в ИркутскВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.
- ВВалентина15 августа 2023Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Улан-Удэ в ИркутскОрганизатор отличный. Всё предоставлено вовремя: встреча в аэропорту, трансфер, жильё, питание. Интересно подобраны экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Новогодние туры 2025»
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Сейчас в Улан-Удэ в категории "Новогодние туры 2025" можно забронировать 4 тура от 23 800 до 68 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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