В Виктория Новогодние приключения на Байкале из Улан-Удэ Поехала в тур с двумя детьми, детям конечно больше резиденция понравилась, а мне экскурсии))) но в итоге хочу сказать очень хороший тур, спасибо за организацию!

М Маргарита Новогодние приключения на Байкале из Улан-Удэ Крутой тур, спасибо Марии за наш интересный и сказочный отдых!

Н Надежда Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Улан-Удэ в Иркутск Всё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!

А Александра Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Улан-Удэ в Иркутск Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.