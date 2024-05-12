Выездные экскурсии из Ульяновска

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Ульяновске, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чудеса и красоты Никольской горы
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
4 отзыва
Чудеса и красоты Никольской горы: путешествие по святым местам Ульяновска
Погрузитесь в историю Симбирской губернии, посетите знаковые места и окунитесь в святые источники Никольской горы
Начало: В районе гостиницы «Волга»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Целебная вода Ундор и динозавры Ульяновска
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Ундоровский музей и целебные источники
Посетите женский монастырь, Ундоровский палеонтологический музей и курортный парк с целебной водой. Завершите экскурсию на Волжском берегу
Начало: Ульяновск, улица Гончарова, 3
Расписание: Экскурсия возможна с 09:00 до 15:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Чудеса Никольской горы
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия Чудеса Никольской горы: путешествие по святым местам Ульяновска
Погрузитесь в мир древних легенд и святых источников Ульяновска, посетив уникальные места силы и истории
Начало: Ул. Гончарова, 3, Ульяновск
Расписание: Экскурсия возможна с 09:00 до 12:00 (в будние дни гид Григорий)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Целебная вода Ундор и динозавры Ульяновска
    Прекрасно организованная экскурсия. Забрали от гостиницы, в оговоренное ранее время. Нас сопровождал гид Григорий, который провел нас по всем источникам,
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    помогал искать ископаемые, напоил вкусным чаем на берегу Волги. На протяжение всей экскурсии Григорий рассказывал интересные факты, легенды о местах в которых мы бывали. Мы отлично провели время, узнали много интересного и отлично прогулялись. В палеонтологическом музее местный гид также провела интересную экскурсию. Мы были с детьми 7 и 15 лет у всех осталось много классных впечатлений. Также нельзя не отметить безопасное и комфортное вождение Григория. Большое спасибо Григорию и Никите за прекрасную организацию нашей поездки.

  • Т
    Татьяна
    8 апреля 2024
    Чудеса и красоты Никольской горы
    Спасибо за замечательную экскурсию. Посетили интересные места, насладились красивыми пейзажами, ощутили благодать на Никольской горе. Очень понравился музей художника Пластова
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    в Прислонихе, старинные фрески и весь храмовый комплекс в Арском. Ещё раз спасибо гиду Григорию за душевную поездку и познавательный рассказ.

  • К
    Константин
    11 февраля 2024
    Целебная вода Ундор и динозавры Ульяновска
    Экскурсовод Григорий провел очень познавательную экскурсию: мы узнали об оборонительной корсунской засечной черте, об истории города Симбирска, об истории разинского
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    и пугачевского бунтов, развивавшихся как раз в этих местах, много интересных легенд, связанных с местными жителями. Посетили замечательный палеонтологический музей в Ундорах и монастырь архангела Михаила. Не смотря на метель и огромные сугробы, спускались к многочисленным источникам, посетили купальню. Огромное спасибо Георгию за интересную экскурсию и высокий профессионализм, благодаря которому экскурсия состоялась в полном объёме, не смотря на погодные условия.

  • Т
    Татьяна
    14 октября 2023
    Целебная вода Ундор и динозавры Ульяновска
    Экскурсия очень понравилась. Гид Григорий -выше всяких похвал: эрудированный, увлеченный своим делом, интересно и увлекательно доносит информацию. Посетили замечательные места:
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    полюбовались просторами Волги (это настоящее море с песчаным пляжем), в музее узнали много интересного о древних ископаемых и удивительных находках, попробовали воду в источниках(захотелось полечиться этой целебной водой), побывали в монастыре Михаила Архангела. Спасибо Никите (разработчику маршрута) и Григорию.

  • Т
    Татьяна
    7 октября 2023
    Чудеса и красоты Никольской горы
    Прекрасная экскурсия. Очень интересная. Гид замечательный. Путешествие было невероятно комфортным. После купели нас поили вкуснейшим чаем из шиповника. Вся поездка была
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    настроена на наш темп. Места нам показали великолепные, а рассказ был познавательный. Мы ознали много нового. Мы остались очень довольны и с удовольствием поедем на другие экскурсии с прекрасным гидом.

  • Т
    Татьяна
    24 августа 2023
    Чудеса Никольской горы
    Экскурсия очень насыщенная и интересная, узнали много нового, Николина гора просто очаровала, по настоящему место силы, не смотря на дождь уходить не хотелось. Огромное спасибо Григорию по настоящему увлечённо и влюблённого в свой край человеку.
  • В
    Валентина
    18 июля 2023
    Чудеса и красоты Никольской горы
    К сожалению, у нас не получилось искупаться, хотя очень хотелось… В целом все не плохо и очень содержательно было)
    К сожалению, у нас не получилось искупаться, хотя очень хотелось… В целом все не плохо и очень содержательно было)К сожалению, у нас не получилось искупаться, хотя очень хотелось… В целом все не плохо и очень содержательно было)К сожалению, у нас не получилось искупаться, хотя очень хотелось… В целом все не плохо и очень содержательно было)К сожалению, у нас не получилось искупаться, хотя очень хотелось… В целом все не плохо и очень содержательно было)К сожалению, у нас не получилось искупаться, хотя очень хотелось… В целом все не плохо и очень содержательно было)К сожалению, у нас не получилось искупаться, хотя очень хотелось… В целом все не плохо и очень содержательно было)
  • Т
    Татьяна
    10 июля 2023
    Чудеса Никольской горы
    Волшебная поездка по Симбирскому раздолью! Да не под бубнеж равнодушного гида, а в сопровождении человека с богатым жизненным опытом, горячо и
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    глубоко знающего родной край, щедро делящегося историями, помогающего почувствовать сказочность Никольской горы и мощь карсунского засечного вала, бодрящую свежесть купелей и целебность родников. Однодневная поездка превратилась в незабываемое приключение, одно из удивительных впечатлений этого лета. От всего сердца благодарим Никиту и Григория!

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Выездные»

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Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в июне 2024
Сейчас в Ульяновске в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 9 000 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии по окрестностям Ульяновска и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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