1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Чудеса и красоты Никольской горы: путешествие по святым местам Ульяновска
Погрузитесь в историю Симбирской губернии, посетите знаковые места и окунитесь в святые источники Никольской горы
Начало: В районе гостиницы «Волга»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: Ундоровский музей и целебные источники
Посетите женский монастырь, Ундоровский палеонтологический музей и курортный парк с целебной водой. Завершите экскурсию на Волжском берегу
Начало: Ульяновск, улица Гончарова, 3
Расписание: Экскурсия возможна с 09:00 до 15:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия Чудеса Никольской горы: путешествие по святым местам Ульяновска
Погрузитесь в мир древних легенд и святых источников Ульяновска, посетив уникальные места силы и истории
Начало: Ул. Гончарова, 3, Ульяновск
Расписание: Экскурсия возможна с 09:00 до 12:00 (в будние дни гид Григорий)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина12 мая 2024Прекрасно организованная экскурсия. Забрали от гостиницы, в оговоренное ранее время. Нас сопровождал гид Григорий, который провел нас по всем источникам,
- ТТатьяна8 апреля 2024Спасибо за замечательную экскурсию. Посетили интересные места, насладились красивыми пейзажами, ощутили благодать на Никольской горе. Очень понравился музей художника Пластова
- ККонстантин11 февраля 2024Экскурсовод Григорий провел очень познавательную экскурсию: мы узнали об оборонительной корсунской засечной черте, об истории города Симбирска, об истории разинского
- ТТатьяна14 октября 2023Экскурсия очень понравилась. Гид Григорий -выше всяких похвал: эрудированный, увлеченный своим делом, интересно и увлекательно доносит информацию. Посетили замечательные места:
- ТТатьяна7 октября 2023Прекрасная экскурсия. Очень интересная. Гид замечательный. Путешествие было невероятно комфортным. После купели нас поили вкуснейшим чаем из шиповника. Вся поездка была
- ТТатьяна24 августа 2023Экскурсия очень насыщенная и интересная, узнали много нового, Николина гора просто очаровала, по настоящему место силы, не смотря на дождь уходить не хотелось. Огромное спасибо Григорию по настоящему увлечённо и влюблённого в свой край человеку.
- ВВалентина18 июля 2023К сожалению, у нас не получилось искупаться, хотя очень хотелось… В целом все не плохо и очень содержательно было)
- ТТатьяна10 июля 2023Волшебная поездка по Симбирскому раздолью! Да не под бубнеж равнодушного гида, а в сопровождении человека с богатым жизненным опытом, горячо и
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Выездные»
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